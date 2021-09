Potsdam - Genau genommen geht es in dieser Woche nicht um ein Berliner, sondern um ein Brandenburger Zimmer. Unser Gastgeber, der Architekt Arno Brandlhuber, lebt und wirkt zwar in Berlin, wir besuchen ihn jedoch in seiner Villa in Krampnitz: einem idyllisch am Ufer des nach dem Ort benannten Sees gelegenen Flecken im Norden von Potsdam. Spätestens seitdem vor fünf Jahren das Zeit-Magazin den Begriff „Kramptons“ für Krampnitz prägte, in Anspielung auf die Hamptons auf Long Island, den traditionellen Rückzugsort für wohlhabende New Yorker, ist es aber zumindest ideell eingemeindet.

Berliner Zeitung Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 18./19. August 2021 im Blatt:

Rot-Grün-Rot hat laut Umfragen eine Mehrheit im Bundestag von 52 Prozent. Ist das ein linkes Schreckgespenst oder Rettung aus der Not?



Annalena hat wenig Chancen auf das Kanzleramt. Wird Robert Habeck in vier Jahren also der erste grüne Regierungschef? Wir haben ihn für unsere große Reportage getroffen.



Wir haben Mitleid mit Carsten Maschmeyer, dem Drückerkönig und Zentrum der Maschsee-Connection. Denn er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben.



Kolumne „Berlin Brutal“: Bye-bye, urbanes Paradies: Warum die Oderberger Straße eine Zumutung ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Darüber hinaus hat Arno Brandlhubers Wochenend-Refugium mit dem, was man sich so unter Potsdam vorstellt, wenig bis gar nichts zu tun, erst recht nicht, wenn man sich noch das Wort „Villa“ dazudenkt: „Die ganze preußisch-prätentiöse Pracht, alles, bloß keine DDR – da dachte ich, das lässt sich doch gut dagegen in Stellung bringen“, sagt er. Doch seine Antivilla, in der ursprünglich und bis zur Wende die Arbeiterinnen der VEB Trikotagenfabrik Ernst Lück Unterhosen zusammennähten, ist nicht nur Statement gegen die Disneylandisierung des hohenzollernschen Pomps, sondern schlichtweg auch Ausdruck seines Leitgedankens als Architekt, lieber umzubauen statt abzubauen.

Im Jahr 2012 erwarb er das Grundstück mitsamt dem noch nahezu unversehrten Kratzputzmonstrum und der Ruine der zugehörigen Kulturbaracke, es war eines der letzten noch zu habenden Seegrundstücke rund um Potsdam – und er hätte die Gebäude abreißen können; die Baugenehmigung für zwei Einfamilienhäuser lag vor. „Aber dann war es eine einfache Rechnung“, sagt Brandlhuber: 500 Quadratmeter Nutzfläche im Altbau standen gegen genehmigte zweimal nicht mehr als hundert Quadratmeter Neubau. „Und eine Zweigeschossigkeit kriegen wir da auch nie mehr genehmigt.“ Darüber hinaus sei da noch das, was er „die graue Energie“ nennt: „Die Energie all derer, die das hier gebaut haben, Auszubildende aus sozialistischen Bruderstaaten, die die Fenster mauern durften, die Muskelenergie, die Materialenergie – all das ist ja weg, wenn du es abreißt. Also lass es doch stehen.“

Ekaterina Zershchikova Die Dachterrasse mit Hockern aus Faserzement von Willy Guhl.

So ließ er es äußerlich nahezu unverändert – bis auf zwei allerdings markante Eingriffe: Er lud Freunde ein, bewaffnete sie mit Vorschlaghämmern und ließ sie die Front- und die Rückseite des Hauses nach Lust und Laune bearbeiten. Am nächsten Tag hatte „jeder einen schönen Muskelkater“, das Haus aber auch vier große Öffnungen: die heute charakteristischen Halloween-Kürbis-artigen Fensterfronten, durch die sich dem Besucher ein großartiger Blick auf den See auf der einen und die Döberitzer Heide auf der anderen Seite eröffnet.

Außerdem deckte Brandlhuber das mit Asbest versehene Wellblechdach ab und ersetzte es durch eine wasserundurchlässige Betonplatte, dank deren leichter Neigung das Regenwasser über einen zweieinhalb Meter langen Wasserspeier abgeleitet wird. Für die standesgemäße Dachterrasse besorgte er Sessel und Hocker aus Faserzement von Willy Guhl, die während der Documenta 1959 Teil der Außenbestuhlung waren.

Ekaterina Zershchikova Der Architekt Arno Brandlhuber und die Künstlerin Constanze Haas.

Auch im Inneren versprüht die Antivilla nicht gerade hygge Landhausstil: Eine massive Treppe führt in das hangarartig große Obergeschoss, das sich konzentrisch um einen Betonkern ausbreitet, mit einer Küche auf der einen und einer Sauna auf der anderen Seite. Die Einrichtung ist so funktional wie exquisit: Möbel von Matti Braun und Muller van Severen werden illuminiert von Kirchenleuchten aus Acrylglas, die Brandlhuber aus einer abbruchreifen Kirche von Rudolf Schwarz rettete. Kunst von Anselm Reyle und Katharina Grosse, von der eine Plastik „an die Brocken gemahnt, die man hier rausgebrochen hat“, wie der Hausherr sagt, steht auf einem Parkettboden aus in Harz gegossenen Kassettentonbändern, den Gregor Hildebrandt angefertigt hat.

Ekaterina Zershchikova Das Parkett gestaltete der Künstler Gregor Hildebrandt aus alten Tonbandkassetten. Darüber liegt das Fell eines Bisons aus dem Spessart. Die Lampe aus Acrylglas rettete Brandlhuber aus einer abgerissenen Kirche des Architekten Rudolf Schwarz. Die Plastik stammt von der Künstlerin Katharina Grosse.

Und die kleine Tochter Renée spielt in einem italienischen, seinerzeit eigens für den Fiat 500 entwickelten Wohnwagen-Oldtimer, den Brandlhuber und seine Lebensgefährtin, die Künstlerin Constanze Haas, in Belgien entdeckt und so weit restauriert haben, dass er sogar wieder durch den Tüv kam. „Wir könnten damit auch verreisen“, sagt Constanze Haas.

Haas hat sich die dem Haupthaus vorgelagerte frühere Kulturbaracke als Atelier eingerichtet. Studenten aus Regensburg haben das abgewrackte Gebäude in Anlehnung an die Arbeit der Künstlerin Rachel Whiteread aus Beton abgegossen. „Jeder VEB-Betrieb hatte ein Kulturhaus oder eine Kulturbaracke für Geburtstage und ideologische Nachschulungen“, erzählt Brandlhuber. „Kultur und Arbeit wurden in der DDR immer zusammengedacht.“

Ekaterina Zershchikova Zwei Aquarelle aus Constanze Haas’ Serie „A Room Of My Own“.

Derzeit arbeitet Constanze Haas an einer Aquarell-Serie mit dem Titel „A Room Of My Own“. Das sei ihr Kommentar zum Lockdown, zu Zoom, zur Dauerkonfrontation mit sich und Dauerpräsenz von sich selbst, „wo man den Raum für sich ja erst konstruieren muss“. Ein Berliner Zimmer, möglicherweise.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.