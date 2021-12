Berlin - Natürlich könnten Sie rote Kugeln auf dem Tisch verteilen, goldene Streusterne, grüne Tannenzweige – nur warum sollten Sie? Die Festtafel darf in dieser Saison ungewöhnlich ausfallen, anders eben, wie ein Dinner im Süden vielleicht - nur nicht langweilig bitte sehr! Drei Berliner Expertinnen erklären, wie das geht.

Trang Hong Roughe Leinenservietten, dazu eine Jakobsmuschel als Butternapf.

Trang Hong deckt ein

„Über die Festtafel mache ich mir zusammen mit dem Menü schon ein paar Tage vorher Gedanken, ein schöner Tisch braucht etwas Planung. Was die Textilien angeht, bin ich Puristin. Ich lasse mir zum Beispiel auf dem Wochenmarkt am Maybachufer gern ganz grobes naturfarbenes Leinen zuschneiden. Wenn man diese Stoffstücke wäscht, rollen sich die Säume ein und man bekommt eine schöne, individuelle, ein bisschen rustikale Tischdecke. Dabei sollte ausreichend Stoffzugabe eingerechnet werden, weil das Material in der Maschine ein bisschen schrumpft. Auch Servietten lassen sich so selbst machen – statt Serviettenringe zu verwenden, binde ich sie dem roughen Stil entsprechend mit einem Stück Kordel oder ein paar silbernen Lametta-Fäden zusammen.

Dazu lässt sich entweder ein Kontrast mit feinerem Porzellan herstellen, oder der rustikale Stil mit Steingut-Tellern fortführen. Wer schon ein tolles Service hat, aber noch weitere Teile dazu braucht, dem empfehle ich mal auf Ebay-Kleinanzeigen zu schauen. Dort findet man oft gängige Geschirrsets. Ich selbst habe so neulich meinen Bestand an Fischtellern von Arcoroc aufstocken können, die in den Sechszigern und Siebzigern sehr populär waren. Wer sich etwas Neues zulegen will, sollte es mal bei den Keramikmanufakturen probieren, die jetzt im Dezember oft Werkstattverkäufe machen. Ich empfehle ‚Clayground‘, ‚Pottery to the People‘ oder ‚Ceramic Kingdom‘ – die haben nicht nur lustige Namen, sondern auch ganz wunderbares Geschirr. Was die größeren Marken betrifft, mag ich Serax oder Blomus, für Gläser Ichendorf Milano, die es in Berlin beim Gestaltungskombinat gibt.

Trang Hong Die Tischdecke kommt vom Wochenmarkt, die Teller von Arcoroc.

Zudem lassen sich manchmal auch Dinge zweckentfremden. In so gut wie jedem Fischladen gibt es zum Beispiel Jakobsmuschel-Schalen für ein paar Euro, die ich gern für aufgeschlagene Butter, Salz und Pfeffer oder Olivenöl benutze, für alles, was man neben den Essteller stellt. Dazu noch ein paar kräftige Stumpenkerzen, um die ich bordeauxfarbenen Eukalyptus lege. Wer sich ein bisschen inspirieren lassen will, kann auch mal in den Shops ‚Parkhaus‘ in der Schröderstraße vorbeischauen, oder bei ‚Season‘ in der Almstadtstraße.“

Trang Hong ist Gastronomin und leitet das Restaurant The Klub Kitchen in Mitte und The Klub Kitchen West in Charlottenburg. Ihr Instagram-Account @trang_invitius zeigt, mit wie viel Detailliebe sie dekoriert und einrichtet, auch ihre beiden Restaurants, die unter www.theklubkitchen.com zu finden sind – und in denen es übrigens hervorragend schmeckt.

Irma Link schreibt auf

Irma Link Die Kalligraphin rät, die eigene Handschrift mal ganz ruhig auszukosten.

„Durch schön geschriebene Menükarten oder Platzkärtchen lässt sich guter Stil vermitteln – nicht nur optisch, sondern auch haptisch. Deine Gäste können die Kalligraphie richtig erfühlen, weil die Tusche auf dem Papier leicht erhaben ist. Dadurch sieht man, dass Handarbeit dahintersteckt, und deine Gäste können spüren, wie viel Wertschätzung du ihnen entgegenbringst.

Wer sich an handgeschriebenen Menükarten und Platzkärtchen für die Festtafel versuchen will, dem empfehle ich im ersten Schritt, sich an der eigenen Handschrift zu orientieren. Mal ganz langsam und ruhig etwas aufzuschreiben, die eigene Schrift richtig auszukosten und ein paar Schwünge zu probieren. Der zweite Schritt wäre, Vorlagen schöner Schriften herauszusuchen und zu probieren, sich diesen anzunähern. Für den Anfang empfiehlt sich auch ein Schönschreibfüller, ich verwende etwa das Modell „ ‚Classic Sport‘ von Kaweco. Ganz wichtig ist auch das Papier, es sollte glatt und nicht zu offenporig sein. Mein Tipp: Teste vorab, wie sich die Tusche auf dem Papier verhält. Es gibt tolle Papiere von der Marke Hahnemühle, zum Beispiel bei Boesner in Berlin.

Irma Link Für Irma Link hat ihre Kunst auch einen meditativen Charakter.

Wer tiefer in die Kalligraphie einsteigen will, dem empfehle ich einen Workshop, wie ich sie gebe. Im kommenden Februar vermittle ich an einem langen Kalligraphie-Wochenende zwei Künste: Moderne Kalligraphie und Brush-Lettering mit dem Pinselstift. Bis dahin: Hab Mut, deine ersten Schritte in die Welt des schönen Schreibens zu gehen, zum Beispiel mit handgeschriebenen Tischkarten zum Fest. Die Gäste werden strahlen, denn sie sehen die Liebe und Wertschätzung, die Mühe, die du dir beim Schreiben gemacht hast.“

Irma Link ist Kalligraphin und gibt auf ihrem Instagram-Account @irmalinkartist hilfreiche Einblicke in ihre Arbeit. Ab Februar gibt sie wieder Workshops, sowohl in Berlin als auch online. Die fünfeinhalbstündigen Kalligraphie-Kurse kosten 169 Euro, Termine über www.irmalink.de – vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk?

Studio Linné Todirascus „Cosmic Kränze“ wurden vom Sonnensystem inspiriert.

Misha Todirascu steckt zusammen

„Was meinen Kundinnen und Kunden gefällt, ist sicherlich, dass ich mit Blumen so ungewöhnlich umgehe. Dass ich eher das Gegenteil präsentiere von dem, was sie von einem Blumenstrauß eigentlich erwarten würden. Ich begreife Blumen als ein Kunstmedium – und nicht bloß als hübsche Dekoration.

Mein Geschäft teilt sich in zwei Bereiche: Mit unserem Studio bedienen wir große Auftraggeber wie Marken oder Agenturen. Wir unterstützen sie dabei, ihre visuelle Identität durch Blumen auszudrücken, erarbeiten Installationen für Foto- oder Videoproduktionen. Mit dem Concept Store wiederum, dem zweiten Geschäftsbereich, bieten wir den Stil unseres Studios in einem kleineren Rahmen an, richten uns also auch an Privatpersonen.

Unsere Arrangements und Bouquets lassen sich über unseren Onlineshop vorbestellen und sind oft noch am selben Tag fertig. Oder die Leute kommen in unseren Store und sprechen mit uns über ihre Vorstellungen. Dabei suchen sie nicht selbst einzelne Blumen aus, sondern vermitteln uns eher ein Gefühl dafür, welche Atmosphäre das Arrangement ausstrahlen soll.

Studio Linné Die Künstlerin und ihre Installation für ein Weingeschäft in Mitte.

Ohnehin denke ich nicht über individuelle Blumen nach, wenn ich arbeite – es geht immer um das Zusammenspiel, darum, welche Chemie zwischen den Blumen entsteht. Viel wichtiger sind dabei Fragen der Textur und Struktur – man sollte sich nicht darauf konzentrieren, welche Farben angeblich nicht harmonieren oder welche Blumen gerade als kitschig gelten. Es geht darum, sich von solchen Vorstellungen zu lösen und wirklich frei auf die Blumen einzulassen.

Ich glaube nicht an Klischees – auch die nun allgegenwärtige Amaryllis kann toll und ungewöhnlich aussehen, wenn man sie nur kreativ einsetzt. Und natürlich funktioniert der große Trockenblumen-Trend jetzt auch jetzt auf der Festtafel, für Tür- oder Adventskränze. Es ist immer gut, sich mit dem Wunsch nach einem Blumen-Kunstwerk an einen Profi zu wenden. Denn im Grunde ist die Arbeit daran ähnlich wie die Arbeit an einem Gemälde oder einer Skulptur – sie verlangt nach viel Erfahrung und Feingefühl.“

Misha Todirascu ist Künstlerin und Blumendesignerin, sie führt das angesagte Studio Linné auf der Hermannstraße. Unter www.studiolinne.de lassen sich ihre Bouquets vorbestellen – und am heutigen Sonnabend gibt es sie bei einem Pop-up-Shop, von 12 bis 19 Uhr in der Glogauer Straße 2.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.