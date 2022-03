Berlin - Als die fleißigen Bauarbeiter der DDR in den 50er-Jahren die Stalinallee vollendeten, konnten sie sich gewiss nicht vorstellen, dass nur etwa 70 Jahre später der Klassenfeind in den Arbeiterpalästen Ostberlins einmal Cheeseburger braten würde. Doch genauso ist es gekommen: Die schottische Brauerei Brewdog hat unlängst ein neues Fastfood-Restaurant am Frankfurter Tor eröffnet.

Craft beer for the people!

So ganz will man sich vom Erbe des frühsozialistischen Gebäudeensembles jedoch im Brewdog nicht lösen. „Craft beer for the people“, steht in Leuchtschrift über der Gaststätte – das mutet zwar egalitär an, relativiert sich jedoch ganz schnell, wenn man auf die Preise schaut: Der halbe Liter Bier kostet hier mindestens 4,95 Euro. Das sind 9,68 Deutsche Mark. Als der DDR-Ministerpräsident Hans Modrow im Winter 1989 in Dresden mit dem Kanzler der Einheit, Dr. Helmut Kohl, über die Wechselkurse für BRD-Bürger verhandelte, schlug Modrow einen offiziellen Kurs von 1 Mark West zu 3 Mark Ost vor. Das heißt: Der halbe Liter Bier kostet im Brewdog mindestens 29,04 Mark der DDR! Inoffiziell betrug der Wechselkurs oft sogar 1 zu 10, das wären 96,80 Mark der DDR für ein Glas Bier – wer soll das bezahlen? Wenn in Ihrer Nachbarschaft Craftbier angeboten wird, können Sie sich deshalb bald auf die nächste Mieterhöhung einstellen. Craftbier ist so gesehen das Schmierfett der Gentrifizierung.

Maximilian Both Loaded Fries: Pommes mit in Buttermilch gebackener Hähnchenbrust. Gar nicht so schlecht!

Craftbier: Schmierfett der Gentrifizierung

Schmecken tut es natürlich trotzdem: Am Tag des Besuchs entscheide ich mich für ein Glas „Zwickel Helles Kellerbier“, meine Begleitung wählt das „Hazy Jane New England IPA“. Letzteres überzeugt durch seine Fruchtnoten: Mango- und Passionsfruchtaromen sind tatsächlich herauszuschmecken. Zum Essen bestellen wir zwei „Patriot“ Burger und „Loaded Fries“; es handelt sich um Pommes frites, die mit in Buttermilch marinierten Hähnchenstücken und einen kleinen Klacks Blauschimmelkäsedressing serviert werden. Amtssprache im Restaurant ist übrigens Englisch, deshalb fühlen sich hier insbesondere stressgeplagte Expats wohl. Die Burger sind ordentlich gemacht, das Fleisch ist saftig, die mit roter Lebensmittelfarbe eingefärbten Briochebrötchen saugen sich aber zu schnell mit dem Fleischsaft des Burgers voll und nivellieren so den Geschmack. Auf dem Tablett entsteht beim Essen eine unschöne Matschepampe.

Maximilian Both Optimiert für Instagram: Der Patriot-Burger mit Brioche in roter Lebensmittelfarbe.

Die Pommes sind für sich genommen nicht schlecht und bilden zusammen mit dem sauer-scharfen Hähnchen einen guten Snack. Im Brewdog kann man sein Essen per App bestellen und auf der Speisekarte wird vor toxischem Verhalten gewarnt. Dass enge Mitarbeiter des Brewdog-Gründers James Watt in einem offenen Brief eine Atmosphäre der Angst im Unternehmen beschreiben, ist da nur eine Randnotiz. Man kann zweifelsohne schlechtere Burger essen; dass das Restaurant so sehr auf den flatterhaften Geschmack von Millennials hin optimiert wurde, führt aber nicht gerade dazu, dass man hier allzu viel Zeit verbringen möchte.

Bewertung: 2 von 5 Punkten

Brewdog Friedrichshain, Frankfurter Tor 7, 10243 Berlin, Sonntag bis Donnerstag 12–24 Uhr, Freitag und Sonnabend 12–2 Uhr.