Berlin - Der deutsche Drehbuchautor Max Bierhals gab am vergangenen Donnerstag auf Twitter sexualisierte Gewalt zu. Der Gag-Schreiber, der in der Vergangenheit unter anderem für das Neo Magazin für Jan Böhmermann tätig war und aktuell für die bildundtonfabrik und für die „Carolin Kebekus Show“ schreibt, bestätigte in einem Tweet „in eigener Sache“, dass er „eine Grenze überschritten“ und eine Frau bedrängt habe.