Berlin - 9.500.000.000.000. Neun-Komma-fünf Billionen Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung der sechs größten Börsenfirmen der westlichen Welt; die gesamtwirtschaftliche Leistung von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im Jahr 2020: Das ist der Gegenwert des Vermögens, das die amerikanische Firma Blackrock ausweislich des in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalsberichts für Kunden aus aller Welt verwaltet – in gewöhnlichen Aktien- und Anleihenfonds, Spezialfonds etwa für Pensionskassen sowie immer mehr in börsengehandelten Indexfonds (ETFs), mit denen auch Millionen deutsche Vorsorgesparer zu günstigen Konditionen an den Kapitalmärkten teilhaben.

Eine gewaltige Summe, die das 1988 gegründete Unternehmen in den Augen vieler Kritiker zur Spinne im Netz der globalen Geldströme macht. Denn Blackrock investiert zwar nur das Geld anderer Leute, kann den daraus resultierenden Einfluss aber nach eigenem Gutdünken ausüben. Und mit Stimmanteilen von über 5 Prozent, wie Blackrock sie etwa bei BASF oder Daimler hält, lässt sich durchaus Druck machen – was nicht unbedingt negativ sein muss, vor allem seit der Blackrock-Chef Larry Fink Nachhaltigkeit als Investmentstandard entdeckt hat und wegen der Auswirkungen des Klimawandels auf Wirtschaftswachstum und Wohlstand eine „fundamentale Umgestaltung der Finanzwelt“ fordert.

Aber Macht bleibt eben Macht, auch wenn sie hehren Zielen dienen will. Und offenkundige Interessenskonflikte wie im vergangenen Jahr, als Blackrock die Unternehmensanleihen-Käufe der amerikanischen Notenbank ausführte und zeitweise die Hälfte der Fed-Gelder in eigene Fonds steckte, bleiben anrüchig. Aber immerhin ist der „schwarze Felsen“ inzwischen halbwegs ordentlich ausgeleuchtet, was man beileibe nicht von allen Machtfaktoren auf den Finanzmärkten behaupten kann.

Denn Blackrock ist ja nicht der einzige Vermögensverwalter. Weltweit gibt es allein 30 weitere Finanzfirmen, die jeweils mehr als eine Billion Dollar Anlegergelder „under management“ haben. Dazu Tausende kleinere und mittlere Kapitalsammelstellen und Versorgungswerke, die allesamt nicht über die Ressourcen verfügen, um für jede einzelne Portfolio-Position komplett in Eigenregie auszuarbeiten, wie Stimmrechte am sinnvollsten wahrgenommen werden.

Doch auch das hat der Markt schon geregelt: Bei spezialisierten Research-Dienstleistern können institutionelle Investoren vorgefertigte Abstimmungsvorschläge abonnieren. Kompatibel mit allen möglichen Wohlverhaltens- und Nachhaltigkeitsregeln und so plausibel begründet, dass Fondsgesellschaften die Empfehlungen guten Gewissens übernehmen können – und damit ihren Einfluss an eine Handvoll Stimmrechtsberater delegieren, die im Gegensatz zu Blackrock & Co. kaum reguliert sind, aber genauso knallharte wirtschaftliche Interessen verfolgen. Nicht von ungefähr hat die Deutsche Börse AG für eine 81-Prozent-Beteiligung an der US-Firma ISS International Shareholder Services, einem der Marktführer in diesem Segment, kürzlich rund 1,8 Milliarden Dollar hingeblättert.

Christian W. Röhl ist Publizist und Investor. Unter @CWRoehl ist er auch auf Twitter aktiv.

