Berlin - Vor einigen Wochen ist ein Beratergremium aus der Start-up-Szene für das in Berlin ansässige Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mit Vorschlägen zur Presse aufgefallen. Vor allem, weil diese Vorschläge auf wenig Akzeptanz in Fachkreisen stießen. Sie wurden von der BMWi-Website genommen, die Verfasser wie das Wirtschaftsministerium sahen sich zu Erläuterungen und Entschuldigungen motiviert. Ein Randthema, kaum der Rede wert, doch übergreifend harsche Kritik in großen Teilen der deutschen Presse auslösend. Selbst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sah sich in den letzten Tagen seines Amtes zu devoten Gesten genötigt, und die Verfasser sowie deren Umfeld zu defensiven Klarstellungen, die wie Schuldbekenntnisse wirkten.

Was aber trieb diese irritierend demonstrativen Gesten, erinnernd an erzkatholische Beichten oder kommunistische Selbstbezichtigungen?

Wahrscheinlich war es die Akzeptanz einer Macht, die selbst beim kleinsten Anschein mangelnder Subordination demonstrativ agiert und dabei überraschend geringe Fehlertoleranzen erkennen lässt. Was diesen Reflex diesmal auslöste, war klar: Die Verfasser der eingangs erwähnten Vorschläge hatten es – offenbar ohne jede finstere Absicht – gewagt, ihre Erwartungen an die Presse auszuformulieren. Kritik zu üben und moderates Missfallen über unterschrittene Standards innerhalb dieses Berufsstandes zu äußern.

Ein großer Teil der Presse reagierte diffamierend

Aus der Reaktion eines Teils der Presse war zu entnehmen, dass solche Kritik deren Vertretern weder notwendig noch systemisch angebracht scheint. Als einziger Berufsstand in der Verfassung in Artikel 5, Absatz 1, Satz 2 Grundgesetz genannt, dort in der Freiheit seines Handelns bestätigt und aufgefordert, institutionell mit dem Recht der Pressefreiheit unser aller Meinungsfreiheit zu sichern: Es ist ein einzigartiges Privileg, Vorrang und Pflicht vereinend, und die Voraussetzung dafür, als „die Vierte Macht“ im Staat tituliert zu werden. Mit diesem Privileg ist sorgsam umzugehen.

Die gute Nachricht: Im Kern der eingangs beschriebenen bundesweiten Aufregung war zu erkennen, dass dieses hohe demokratische Gut geschützt werden soll.

Doch der Schutz, der sorgsame Umgang mit diesem in der Verfassung verankerten Privileg, ist mittlerweile und seit einigen Jahren zur Aufforderung an die Presse selbst geworden – auch so konnte man die inkriminierten Passagen des Papiers des Start-up-Arbeitskreises interpretieren. Das nicht wahrhaben wollend, reagierte ein großer Teil der Presse diffamierend, zurechtweisend und auffallend emotional. Aus professioneller Perspektive wenig souverän und weder dem Anliegen der Pressefreiheit noch dem Ansehen der Presse selbst wirklich dienlich.

Staatliche und private Teilnehmer konkurrieren im Markt

Ein Einzelfall? Eher nein. Beispiele für die Selbstverletzung der Presse durch Missachtung elementarer professioneller Standards finden sich zu allen Zeiten. Erinnert sei an die von Titeln des Axel-Springer-Verlags beklagten, in der DDR angeblich drohenden Hungersnöte zu Zeiten des Mauerfalls. Der Verfasser erinnert sich an eher viele Bananen (und ja, auch ein paar Gurken) in den Händen der Zeitgenossen. Und was die damals von öffentlich-rechtlichen Sendern so gern investigierten „orgiastischen Partys“ exponierter Kader der untergegangenen DDR anging: Ein kurzer Besuch in der abgeschlossenen Siedlung Wandlitz nach Auszug genau dieser Kader zeigte gepflegte Sachlichkeit auf dem stilistischen Niveau eines Kasseler Vorortes. Was wohl mag in Kassels Vororten los sein?, war man damals zu denken geneigt.

Und heute? Es scheint kaum besser geworden zu sein. Die Wochenzeitung Die Zeit, für sich den Begriff des Qualitätsjournalismus beanspruchend, ja reservierend, berichtet über die verschiedenen Apps zur Abwehr der Covid-19-Pandemie. Diverse Akteure, staatliche wie die Corona-App des Bundes, aber auch private Anbieter agieren und rivalisieren aktuell im Markt. Doch die erwartbare Staatsferne wird bei der Zeit vermisst, wenn innerhalb eines Quartals in mehreren Texten der private Anbieter Luca harsch mit Datenschutz-Defiziten konfrontiert wird, die in ihrer inhaltlichen Substanz eher zweifelhaft wirken. Zweifelhaft deshalb, weil den Entwicklern unterstellte Sicherheitsprobleme (auch) in der Verantwortungssphäre der öffentlichen Verwaltung lagen, was in der Berichterstattung der Zeit kaum eine Rolle spielte. Der schale Eindruck verstärkt sich, wenn internationale Spielregeln der White-Hat-Community (also Entwickler und zivile Sicherheitsforscher im Digitalbereich) mit einer sofortigen Veröffentlichung von vermuteten Sicherheitsschwachstellen missachtet wurden.

Die Verantwortung der Presse

Dazu kommt: Wer, assistiert durch den renommierten Chaos Computer Club, nichtstaatlichen App-Entwicklern Profitgier zulasten öffentlicher Haushalte vorwirft, sollte vielleicht nicht, wie von Vertretern des Chaos Computer Club bekannt, in die Konzeption der Bundes-Corona-App eingebunden sein. Der Eindruck von doppelten Standards wächst, wenn im gleichen Zeitraum über ein Tochterunternehmen des CCC im Veranstaltungssegment leistungsfrei Corona-Hilfen eingestrichen werden, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Diese und andere Fakten stehen im Widerspruch zu einer objektiven, kritischen Berichterstattung, die nur der Leserin und dem Leser verpflichtet ist. Stattdessen wirkt es einseitig, diskreditierend, und ist oft genug fachlich inkorrekt.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 24./25. Juli 2021 im Blatt:

Wie sicher sind wir? Die Flut im Westen des Landes zeigt: Wetter kann tödlich sein. Das bedeutet Katastrophenschutz künftig für die Großstadt und das Land



Wie Berlins Bürokratie eine bessere Qualität in der Jugendtherapie verhindert



Betrug in Weiß: Wie es ein Hochstapler bis zum Schiffsarzt brachte



Christopher Street Day in Berlin – warum Stolz & Sichtbarkeit jetzt wichtiger sind denn je



Tom Schilling im Interview: „Ich glaube, dass das ein toller Zustand ist, tot zu sein“



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Warum das so problematisch ist? Weil es uns allen nützt, wenn die freie Presse wirklich frei ist – also investigativ, kritisch und gleichzeitig ausgewogen agiert. Die Covid-19-Pandemie, auch die Überschwemmungen im tiefen Westen der Republik haben erneut gezeigt, dass Deutschlands Fähigkeit, Nutzen aus digitalen Infrastrukturen zu ziehen, seit mittlerweile Jahrzehnten weit hinter den eigentlichen technischen Möglichkeiten zurückbleibt. Dieser beklagenswerte Umstand kann auch damit in Zusammenhang gebracht werden, dass Teile der Presse ihrer Verantwortung in diesem Segment nicht exakt genug nachkommen.

Warum nicht offen und kontrovers diskutieren?

Der Unmut gegenüber Kritik, der sich in der reflexhaften Abwehr von Kritik zeigt, wirkt auf die sich so äußernde Presse negativ zurück. Eine solche Verweigerungshaltung lässt Glaubwürdigkeit erodieren und führt zur Abkehr des Publikums, hin zu einer Orientierung abseits etablierter Angebote. Darauf in einem Reformprozess zu reagieren, haben Verlagsinhaber, Verlagsleiter, Chefredakteure und Ressortleiter in ihren Verbänden oder Gewerkschaften über Jahre versäumt. Das Ergebnis dieser strukturellen Veränderungsverweigerung findet sich in den Verlagsbilanzen wie in den Auflagenzahlen der Publikationen. Leider auch auf den Gehaltsabrechnungen der Journalisten.

Diese Zusammenhänge zu ignorieren sowie die darauf Hinweisenden zu diskreditieren, scheint mir keine geeignete Lösung. Eine herausfordernde Situation zu thematisieren sollte nicht als Versuch einer undemokratisch motivierten Einschränkung der Pressefreiheit interpretiert werden. Es ist ein Gesprächsangebot von Kunden in Bezug auf die mangelnde Qualität eines Angebotes. Solch ein Gesprächsangebot auszuschlagen ist eine Option von vielen möglichen Reaktionsmustern. Ob es eine zielführende, eine souveräne Reaktion innerhalb einer sich immer schneller verändernden Welt ist, kann jeder Vertreter der Presse für sich entscheiden.

Die hohen Maßstäbe, die Pressevertreter regelmäßig an Politiker oder Marktteilnehmer anlegen, sollten daher auch für sie selbst gelten. Was dies im 21. Jahrhundert bedeutet: Ich fände es überaus werthaltig, dazu so offen wie offensiv zu diskutieren.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.