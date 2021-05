Zu den Personen

Anita Daniel wurde um 1902 in Jassy, Rumänien geboren. Sie begann ab 1925 in Berlin für Die Dame zu schreiben. Über die Schweiz emigrierte die Journalistin nach New York, wo sie ab 1939 jahrzehntelang für die jüdische Emigrantenzeitung Aufbau schrieb. Sie starb 1978 in New York.

Ernst Dryden wurde 1887 in Wien geboren. In Berlin wurde er nach 1910 als Plakatkünstler bekannt. Später leitete er als Kreativdirektor in Paris das Magazin Die Dame. Er ging 1933 nach New York und später nach Hollywood, wo er als Kostümbildner arbeitete. Dort starb er 1938.