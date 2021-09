Berlin/Uckermarck - Der Herbst ist nun da. Und obwohl ich eigentlich noch gar keine Lust habe, darüber nachzudenken, kündigen mir beim Schreiben dieser Kolumne draußen der Nieselregen und der bewölkte Himmel das Ende der diesjährigen Vegetationsperiode an. Genau die richtige Zeit, bei tröstlichen Bach-Klavier-Partiten im Hintergrund in den Katalogen der Zwiebelpflanzen zu stöbern, die mir vor geraumer Zeit ins Haus geflattert sind, oder meine Warenkörbe verschiedener Onlineanbieter mit ebensolchen Pflanzen zu füllen.

Wie ich hörte, hat die Königliche Gartenakademie (KGA) ihr Angebot in diesem Jahr auf eine Million Zwiebeln aufgestockt. Ja, Sie haben richtig gelesen: eine Million Zwiebeln, die alle von den Mitarbeitenden der Akademie eingetütet werden müssen. Ich bin froh, dass ich meine freie Tätigkeit als Designer für die KGA – aus Mangel an Zeit – schon vor einer ganzen Weile eingestellt habe und ich nicht um Hilfe beim Zwiebel-Eintüten gebeten wurde.

A wie Allium

Wenn ich selbst einkaufe, dann schaue ich das Alphabet der Zwiebelpflanzen von A bis Z durch und überlege mir, was es sich lohnt, einzupacken. Ganz vorne stehen natürlich Allium, die Lauche: Neben den üblichen frühlingsblühenden großen Kugeln wie dem Zierlauch „Globemaster“ (Allium Hybride „Globemaster“) und dem Riesenlauch (Allium giganteum) habe ich es in diesem Jahr ganz besonders auf die vielen nicht so bekannten Sorten abgesehen. Der Granatkugellauch (Allium atropurpureum) und der Scharfe Lauch (Allium obliquum) gehören schon lange zu meinen Favoriten – besonders, wenn man sie zueinandersetzt. Schwefelgelb und Weinrot gehört nämlich zu meinen liebsten Farbkombinationen.

Schuberts Lauch (Allium Schubertii) schafft es natürlich ebenso jedes Mal in meinen Warenkorb. Auch wenn er nicht ganz frostsicher ist, verliere ich lieber alle paar Jahre einen Teil meines Bestandes, als ohne diese Sorte auszukommen. Das Besondere an ihr sind die riesigen, übergroßen Sternen-Blütendolden, die einen Durchmesser von bis zu 50 Zentimeter erreichen können. Und auch der Blau-Lauch (Allium Caeruleum), dessen Blüten – das sagt der Name schon – in einem klaren Blau gefärbt sind, sieht in Massen gepflanzt entzückend aus, selbst wenn seine Blüten recht klein bleiben. Wer es neutraler mag, wird eher am Zierlauch „Silverspring“ (Allium „Silverspring“) seine Freude haben. Wie der Name nahelegt, sind seine Blüten weiß und wirken aus der Ferne silbrig.

Auch die Frühlings-Anemonen sind immer Teil meiner Bestellungen. Das Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) und das Balkan-Windröschen (Anemone blanda) in Weiß und Blau gehören für mich zum Frühling wie das fallende Laub zum Herbst. Es gibt auch eine Naturhybride in blassem Schwefelgelb, die ich noch nie probiert habe: Anemone x lipsiensis „Sioux“, die – ratzfatz – auch im Warenkorb gelandet ist.

C wie Camassia

Weil es beim B für mich keine reizvollen Zwiebelpflanzen gibt, geht’s weiter zum C. Dem Buchstaben, bei dem ich jedes Jahr besonders zuschlage: Bei den Camassia (verschiedene Blautöne zusammenzusetzen lohnt sich!) und bei den Chionodoxa. Die hybride „Blue Giant“ (Chionodoxa forbesii „Blue Giant“) ist in der Mitte weiß (was die Leuchtkraft der Blüten erhöht) und trägt besonders große Blüten. Rein damit in den Warenkorb. Genau wie mit den Krokussen, von denen es ja unzählige Sorten gibt. Ich bevorzuge die einfarbigen, die ich am liebsten dort setze, wo man sie nicht erwartet (und wo sie einem den Weg zum Auto oder zu den Mülltonnen versüßen).

Imago Die historische Zwiebel-Zeichnung stammt von Ernst Benary.

Corydalis, die Lerchensporne, lasse ich mir auch gern liefern. Noch weiß ich nicht, wo ich sie herbekomme, aber die Sorte Corydalis „Rainer Blue“ hat es mir besonders angetan – allerdings nicht, weil wir Namensvettern sind. Sondern weil schon der Gestalter der berühmten irischen Hunting Brook Gardens, Jimi Blake, von dem reinen, leuchtenden Blau der Sorte geschwärmt hat.

Jimi Blake hat in diesem Jahr mit der Veröffentlichung seines Buches „A beautiful obsession“ für Furore gesorgt, genauso wie mit seiner Verwendung von Stauden in wilden Farben und mit seiner einnehmenden, enthusiastischen Persönlichkeit, die seine Livestreams und Videos auf Instagram (@jimiblake_huntingbrookgardens) so unterhaltsam machen.

E wie Eremurus

Auch das D überspringe ich aus Mangel an attraktiven Sorten. Beim Buchstaben E angekommen, sind es vor allem die Eremurus, die Steppenkerzen, von denen ich – wie jedes Jahr – nachkaufen werde. Besonders die reinweiße Himalaya-Steppenkerze (Eremurus himalaicus) mag ich, sie wird circa 120 Zentimeter hoch. Wer auf einen sandigen Brandenburger Boden baut, setzt die Steppenkerzen einfach so in die Erde. Bei einem schweren Boden – wie meinem – empfiehlt es sich, eine Unterfütterung aus Sand und Kies einzubauen.

Die Rhizome (das meist unterirdisch oder dicht am Boden wachsende Sprossachsen-System) der Eremurus sind fingerartig gefächert und die Spitzen recht empfindlich – also Vorsicht beim Einpflanzen! Die Steppenkerzen erinnern an große Seestern-Arme, was die Freude an ihnen vergrößert. Sicherlich gehören sie zu den ungewöhnlichsten Formen im Pflanzenreich.

Die Riesen-Steppenkerze (Eremurus robustus) wird bis zu zwei Meter hoch, blüht in sanftem Rosa und duftet dazu süßlich. Bei regnerischem Frühlingswetter kann es allerdings sein, dass sie im Folgejahr nicht blüht. Denn während ihrer Blüte ist sie darauf angewiesen, über das Blattwerk Blütenansätze für das nächste Jahr zu bilden. Und bei solcher Größe gehört eine Menge Sonnenschein dazu.

F wie Fritillarien

Der Buchstabe F verführt mich vor allem zu den Fritillarien. Unten am Bach zum Beispiel habe ich Schachbrettblumen (Fritillaria meleagris) gepflanzt, weil sie feuchten Boden mögen. Allerdings sollten drumherum nicht allzu hohe Pflanzen wachsen, weil man sie sonst nicht sieht. Leider ist es bei mir genau so gekommen. Für trockenere Standorte wiederum empfiehlt sich die Kaiserkrone (Fritillaria imperialis). Ich tue mich allerdings mit ihren Farben schwer (Gelb und Orange), obwohl ich sie, wenn ich sie in anderen Gärten sehe, dann doch irgendwie mag.

Imago Die Schatten-Schachblume blüht sehr dunkel – und geht deswegen im Garten manchmal unten.

Bei mir kommt deshalb hauptsächlich die dunkle Schatten-Schachblume (Fritillaria camschatcensis) in den Korb. Sie blüht fast schwarz und geht deshalb manchmal im Garten unter, ich erfreue mich dennoch in jedem Frühling an ihr. Und ganz neu ist dann noch eine Sorte der Persischen Kaiserkrone: die Fritillaria persica „Ivory Bells“, die, wie der Name schon sagt, elfenbeinfarben blüht und bis zu 80 Zentimeter hoch wird.

G wie Gladiolus

Den Buchstaben G überspringe ich teilweise. Weil ich, wie schon oft erwähnt, Schneeglöckchen, also Galanthus, zwar liebe und finde, dass jede und jeder sie im Garten haben sollte, ich aber kein fanatischer Galantophile bin (also jemand, der jedes Jahr unterschiedliche neue Sorten kauft). Dazu reicht meine Schneeglöckchen-Leidenschaft einfach nicht aus. Dafür mag ich die wilden Gladiolen (Gladiolus), besonders den Byzantinischen Siegwurz (Gladiolus communis ssp. Byzantinus).

Seine Blühfarbe ist Magenta und wirkt besonders aus Gräsern herausstechend wunderschön. Schon die Blütenstände heben sich wie schmale Schwerter aus dem Boden und sind voller Versprechungen, die die Blüten später halten. Besonders, wenn man (wie es oft von selbst geschieht und wie man es mit ein bisschen Übung auch bewusst praktizieren kann) vergessen hat, was man da eigentlich genau gesetzt hat.

Ein paar Geheimnisse, ein kleines Mysterium hier und dort im Garten – das muss sein. Ähnlich wie in einer Beziehung: Da will man auch nicht alles voneinander wissen und freut sich über schöne Überraschungen.

Weiter geht’s mit dem Alphabet der Zwiebelpflanzen in der nächsten Woche an gleicher Stelle.

