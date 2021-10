Berlin - Gleich vorweg: Ich mag das Block House, deshalb bin ich gewissermaßen befangen. Das fängt schon mit dem Interieur der Restaurants an: Die in dunklem Holz getäfelten Decken, die mit Tartan-Stoff bespannten Bänke, die rot-weißen Platzdeckchen. Eine herrliche Zeitreise in die 80er-Jahre. Es würde einen nicht wundern, wenn die Familie Griswold aus „Hilfe, die Amis kommen“ spontan zum Abendessen einrückte (der ebenfalls holzvertäfelte Ford Country Squire der Familie parkt vor der Tür). USA-Urlauber fühlen sich im Block House sofort zu Hause, und das ist auch Absicht.

Sozialrevolutionär Eugen Block?

Der im Gründungsjahr 1968 verfasste Wahlspruch des Steak-und-Baked-Potato-Patriarchen Eugen Block ziert noch heute jede Speisekarte: „Mein Block House soll ein volkstümliches Restaurant sein ohne Tischdecke, mit saftigen Steaks, frischer Küche, Gastlichkeit und Lebensfreude“. Man muss sich die BRD-Nachkriegsgastronomie wohl als eine etwas muffige Veranstaltung vorstellen. Livrierte Kellner mit mäßigem Engagement, schwere, in Schweineleder eingeschlagene Speisekarten, weiße Tischdecken und dunkle Gaststuben prägten das Bild.

Das Block House setzt hingegen früh auf weibliches Servicepersonal und egalitäre Esskultur. Im Jahr 1968 beileibe keine Selbstverständlichkeit. Die Idee zum Steakhouse entwickelte Eugen Block in seiner Lehrzeit als Kellner mit Stationen in Paris, London und New York. Muss man sich den jungen Eugen Block deshalb als eine Art Sozialrevolutionär vorstellen? Ganz so weit möchte man auch nicht gehen. Die Zügel in seinem beträchtlich gewachsenen Steak-Imperium hält Eugen Block noch bis heute in fester Hand. Der gläubige Katholik lässt zudem jedes neue Restraunt von einem Priester weihen, wie das Branchenportal Food Service zu berichten weiß.

Speisen wie die Pfeffersäcke: mit Helbing und Büsumer Krabben

Traditionspflege ist überhaupt im Block House allgegenwärtig: Obwohl das Steakhouse eigentlich eine amerikanische Erfindung ist, transportiert das Block House ein gutes Stück Hamburger Lebensstil (der mitunter durchaus etwas steif daherkommt): Es gibt Korn aus der ehemaligen Schnapsbrennerei des eisernen Kanzlers (Fürst Bismarck Doppelkorn), drei Arten Aquavit (Malteserkreuz, Aalborg, Linie) und den Hamburger Kümmelschnaps Helbing, der wirklich nur eiskalt zu genießen ist. Dazu kann man sich noch Büsumer Krabben mit Schwarzbrot bestellen. Wenn man will, kann man als Gast das Konzept Steakhouse durch seine Bestellung so vollends ad absurdum führen. Ein feiner Spaß. Eine weitere Hamburgensie: Frisch gezapftes Bier gibt es ausschließlich in der Abgabemenge 0,3 Liter (auf Nachfrage bestätigt mir die Block-Gruppe, dass dies auf den ausdrücklichen Wunsch von Eugen Block selbst zurückgeht. Ein großes Bier wird zu schnell schal, lieber schnell ein neues bestellen). Wer ein großes Bier will, muss eben Weizen trinken – südlich der Elbe beginnt schließlich Bayern.

Das Wichtigste sind natürlich nach wie vor die Steaks. Und was soll man sagen?! Ich esse sie gerne. Bei meinem letzten Besuch im Block House am S-Bahnhof Friedrichstraße entschied ich mich fürs Filet Mignon und bestellte es „medium rare“ – eine Garstufe, die in deutschen Restaurants regelmäßig zu Problemen führt, aber hier sehr gut gelingt.

Die Ofenkartoffel mit Sour Cream entfaltet Lagerfeuerstimmung. Die Kellner sind freundlich und aufmerksam, und das obwohl an jenem Freitagabend Hochbetrieb herrschte. Bevor Sie nun glauben, diese Rezension wurde von Block House gesponsert, will ich nicht verhehlen, dass manches im Block House schlicht aus der Zeit gefallen ist: Die Salatsoße und auch das Knoblauchbrot sind vorgefertigte Convenience-Produkte, die in Norddeutschland in jedem Supermarkt erhältlich sind. Auch die Weinkarte enthält keine großen Überraschungen. Trotzdem: Misst man Eugen Block am eigenen Anspruch, muss man feststellen: Das Block House ist auch heute noch ein volkstümliches Restaurant – ohne Tischdecke, aber dafür mit Gastlichkeit und Lebensfreude.

Bewertung: 4 von 5 Sternen

Block House, Friedrichstraße 100, 10117 Berlin, täglich 12 bis 22 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.