Kaum eine Branche hat die Corona-Pandemie so sehr gebeutelt wie die Kultur- und Kreativwirtschaft. Nach Umsatzverlusten von 26,3 Milliarden Euro in 2020 und 2021 könnten sich die Einnahmeausfälle der Branche in diesem Jahr auf bis zu 38 Milliarden Euro summieren. Das geht aus der aktuellen Betroffenheitsanalyse des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes hervor, die der Berliner Zeitung am Wochenende exklusiv vorliegt. „Die stärksten Umsatzeinbrüche verzeichnen Filmwirtschaft, Musikwirtschaft, Darstellende Kunst und der Kunstmarkt. Sie fallen auf nach Jahr drei der Pandemie auf das Umsatzniveau von 2003 zurück“, sagt Olaf Arndt, Leiter Analyse & Trends des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird nach wie vor unterschätzt. Dabei ist sie laut Monitoringbericht der Kultur- und Kreativwirtschaft von 2020 mit einer Bruttowertschöpfung von 106,4 Milliarden Euro hinter den Autobauern die Branche mit der zweitgrößten Wirtschaftskraft – noch vor Banken und Finanzdienstleistern. Nicht umsonst hat das Ifo-Institut die Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen – immerhin 98 Prozent aller Kreativunternehmen – seit November in seinen renommierten Geschäftsklima-Index aufgenommen.

Seed-Kapital für Gründerinnen und Gründer

Vor Corona haben fast 100.000 Kreative, Solo-Selbstständige oder Kulturschaffende ihr eigenes Unternehmen gegründet, mehr als in jeder anderen Branche. Fast jede fünfte Neugründung geht auf ihr Konto. Und sie halten im Schnitt auch länger durch: Nach drei Jahren hat nur jedes vierte Unternehmen aufgegeben, im Rest der Wirtschaft ist es jedes dritte. „Und dennoch bleibt das enorme kreative und ökonomische Potenzial viel zu oft noch ungenutzt“, sagt Christoph Backes, Geschäftsführer des u-instituts, weil die meisten der Branche zwar etwas wagen, ihnen aber oft die Sicherheit fehlt, um sich voll und ganz auf ihr Wagnis einzulassen.

Ein Problem, das Christoph Backes kreativ lösen möchte – mit einem umgekehrten Generationenvertrag und mit einem Kreativfonds im Gegenwert von einer Milliarde Euro. Backes ist gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sylvia Hustedt bereits seit 15 Jahren einer der führenden Experten der Kultur- und Kreativwirtschaft. Mit einer Milliarde Euro will er den Kreativfonds erstausstatten, damit 20.000 kreative Gründerinnen und Gründer daraus Seed-Kapital in Höhe von 50.000 Euro erhalten. „Damit sie etwas sicherer wachsen können“, sagt Backes.

Menschen mit guten Ideen

Über das Geld könnten die Kreativfirmen frei verfügen, bedingungslos sei es allerdings nicht: Wirtschaften sie damit erfolgreich, zahlen sie ein Zehntel ihres Jahresumsatzes zurück. Die Refinanzierung erfolgt durch die mittlerweile am Markt etablierten Unternehmen. Es wäre ein Vertrauensvorschuss für eine Branche, in der oft im Kleinen die Zukunft eines ganzen Landes beginnt. „Es wäre eine Investition in die knappste und wertvollste Ressource, die wir haben: Menschen mit guten Ideen“, sagt Backes. Ein solcher Fonds würde die gesamte Branche langfristig und nachhaltig widerstandsfähiger machen.

„Eine Milliarde, das sind gerade Mal 0,023 Prozent des nächsten Bundeshaushalts“, rechnet Sylvia Hustedt vor. Zum Vergleich: Mit etwas mehr als zwei Milliarden Euro hat der Bund derzeit den Kulturhaushalt budgetiert, aus dem alle öffentlichen Kulturinstitutionen gefördert werden. „Die Hälfte davon verteilt auf zehn Jahre für Unternehmen, die in dieser Zeit mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften werden, ist gut angelegtes Geld, wenn unsere Gesellschaft dadurch gerechter, vielfältiger und mutiger würde“, sagt Hustedt.

Spielerisches Storytelling

Die Gründer von Rotes Pferd etwa könnten zu den Kreativunternehmern gehören, die ein solcher Fonds unterstützt. Mit ihrer Kooglebaan wurden sie 2017 von der Bundesregierung als Kultur- und Kreativpiloten Deutschland ausgezeichnet. Rotes Pferd, so haben Christian Eckelmann und Felix Nolte ihr Design- und Ingenieursbüro genannt, als sie sich 2014 in Neapel als Erasmus-Studenten kennenlernten und entschieden, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Sie bauen riesige Kugelbahnen für Museen, Messen und Ausstellungen. Ihre größte, 11 mal 3 Meter, steht in der Phänomenta in Lüdenscheid. Sie wollen Dinge anstoßen und ins Rollen bringen. Die Kooglebaan ist ein Werkzeug für spielerisches Storytelling, das sie in völlig unterschiedlichen Kontexten verwenden. Sie haben es für Unicef entworfen, für das Futurium oder für das Berliner Technikmuseum.

Felix Nolte hätte Rotes Pferd wohl nie gegründet, hätte er nicht vor ein paar Jahren den Einhandhörer erfunden. Er hat ein Patent dafür angemeldet, das ihm jedes Jahr Lizenzeinnahmen einbringt. „Ich weiß nicht, ob ich mein Glück sonst mit Kugelbahnen versucht hätte. Und ich weiß auch nicht, wie sich Corona ohne diese Sicherheit angefühlt hätte.“

Proof of Concept für die Idee des Kreativfonds

Corona drehte das Geschäft von Rotes Pferd im ersten Lockdown komplett auf links. Jedes Projekt habe sich um Monate verzögert, weil niemand mehr etwas entscheiden wollte oder konnte, sagt Nolte. „Wir steckten überall gleichzeitig fest, wollten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auf jeden Fall behalten und auch bezahlen.“

Damit die Stimmung bei Rotes Pferd nicht „zu mies“ wurde, haben Eckelmann und Nolte ihre Mitarbeiter erstmal eine neue Kugelbahn konstruieren lassen. Und sie haben alle zusammen den Steinmetzhof in Berlin Weißensee renoviert. Von der Decke hängen noch die alten Riementriebe. „Wir haben zwar wie viele andere auch die Soforthilfe beantragt, aber die Sicherheit eines Kreativfonds hätte uns das Leben, nicht nur in dieser Zeit, enorm erleichtert“, sagt Nolte.

Wenn man so will, dann könnte die Corona-Soforthilfe so etwas wie der Proof of Concept für die Idee des Kreativfonds gewesen sein: Schnell, unbürokratisch und wer kann, zahlt zurück. So wie Anemone Zeim. Seit sieben Jahren betreibt sie die kreative Trauerberatung Vergissmeinnie. Die Firma bereitet Erinnerungen auf und verschickt Trauergeschenke.

Die meisten Kreativen machen ihr Ding ja nicht des Geldes wegen

Zu Beginn des Lockdowns, im März 2020, ging bei der Unternehmerin für drei Monate gar nichts mehr. Es war die Zeit, als noch keiner wusste, ob Einkaufswagen oder Briefpapier das Virus übertragen würden. „Niemand hat mehr etwas bestellt. Ich wusste nicht mehr, wie ich meine Leute bezahlen soll“, sagt Anemone Zeim. Auch sie beantragte Soforthilfe. „Gegen den ersten Stress.“ Anderthalb Jahre später hat die 40-Jährige ihre Einnahmen mehr als verdoppelt. „Wir kommen kaum noch hinterher“, sagt sie. Inzwischen hat sie Kunden in halb Europa, weil sie in der Pandemie angefangen hat, auch via Zoom beim Trauern zu helfen. Die Corona-Hilfe hat sie längst zurückgezahlt.

Für Menschen wie Anemone Zeim wäre der Kreativfonds wie gemacht. Wer kann, der zahlt zurück und unterstützt damit neue Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich ohne das Geld vielleicht gar nicht trauen oder länger bräuchten, um zu gründen und ihre Ideen zu realisieren. Sie glaubt nicht, dass die Zuwendung den kreativen Antrieb ins Stottern brächte, die meisten Kreativen machen ihr Ding ja nicht des Geldes wegen, sagt sie. Aber die Sicherheit mildere den Stress, die Angst davor, nicht zu wissen, wie es morgen weitergeht. „Angst und Stress killen nun mal Kreativität und damit die Zukunft.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.