Paris - Die Entwürfe des Berliner Modelabels GmbH haben eine stille Wucht. Majestätische Kragen, wehrhaft verkreuzte Stolas, soldatische Stiefel. Damit wird die Eleganz, die sich in den Schnitten, den Materialien und Farben manifestiert, um jene kämpferische Geste erweitert, die wir von GmbH gewohnt sind. Und mit jeder Saison wird der hauseigene Signature-Look klarer, wenn eben jene Elemente in immer neuen Variationen wiederkehren.

So auch in der Kollektion für nächsten Winter, die das Duo unter dem Titel Talisman am Freitagabend im offiziellen Kalender der Paris Fashion Week in einem Video zeigte. Dennoch haben sich die beiden Designer Benjamin A. Huseby und Serhat Işık darin von einem für sie typischen Detail verabschiedet: Die zierliche GmbH-Taille bleibt weitestgehend verborgen. Das Trapezförmige des männlichen Oberköpers indes ist trendgemäß noch dominanter als sonst herausgearbeitet, die Schultern breiter, die Mäntel und Sakkos eher kastig gearbeitet. Eine Art Halskrause krönt theatralisch zwei Looks, die damit weniger alltagstauglich als filmreif sind. Die langen Stiefel indes werden noch länger, wachsen als Overknee-Stiefel das Männerbein hinauf. Auch Leder- und Pelzsubstitute kommen zum Einsatz, gemäß der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Agenda der Marke. Wie sie diese in der ersten Kollektion für die italienische Ledermarke Trussardi umsetzen werden, zu deren Kreativdirektoren sie im vergangen Jahr ernannt wurden, bleibt offen. Dass Trussardi durch sie wieder ins Gespräch kommt, ist indes jetzt schon sicher.