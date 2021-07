Berlin - Am zweiten März 2015 fühlt sich Marieke Brückner wie in einem schlechten Film. Ein Jahr nachdem sie ihre Bewerbungsunterlagen beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) eingereicht und die Ausbildung als Kinder- und Jugendtherapeutin begonnen hat, klappt sie ihren Laptop auf und liest, dass sie abgelehnt wurde. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass ihr nach dem Studium an der Universität Maastricht ein paar ECTS-Punkte in klinischer Psychologie fehlen. „Wir haben Ideen“, schreibt ihre Professorin zu diesem Zeitpunkt noch am Ende der Mail und lädt Brückner zu einem Gespräch über die Möglichkeiten ein, beim Lageso nachzuhaken – man sei zuversichtlich, noch eine Lösung zu finden. Ein Irrtum, wie sich schon bald herausstellen soll.

Dabei hätte Brückner in der Stadt mehr als genug zu tun. Anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie zeigen sich verheerende Auswirkungen, gerade was die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbelangt. Wer in Berlin einen Therapieplatz sucht, hat es nicht leicht. Jugendliche oder die Angehören von Kindern müssen sich durch Dutzende Praxen telefonieren und sich auf lange Wartezeiten einstellen. Für viele davon bleibt die anstrengende Suche erfolglos. Gerade für Kinder und Jugendliche sind die Therapieplätze dünn gesät. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung des Lageso, Brückner abzulehnen, mehr als verwunderlich, auch weil in anderen Bundesländern Studienabschlüsse aus dem europäischen Ausland als Zugangsberechtigung zur Approbation längst gängig sind.