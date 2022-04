Ein schwerer Schlag für die militante rechte Szene in Deutschland: Seit den frühen Morgenstunden sind laut Bundesanwaltschaft mehr als 800 Polizeibeamte aus 11 Ländern, dazu Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts und der GSG9 sowie Einsatzhundertschaften aus Nordrhein-Westfalen und Bayern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten im Einsatz. Insgesamt stürmten die Polizistinnen und Polizisten 61 Objekte – auch in Berlin. Laut Polizei ist sie in der Hauptstadt in Rudow und Mitte im Einsatz, mehr könne man aktuell nicht sagen.

Die Bundesanwaltschaft teilte bereits mit, dass sie schon vier Verdächtigte in Thüringen und Hessen festgenommen hat. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung vorgeworfen, vereinzelten Tatverdächtigten dazu gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch, anderen tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Thüringer NPD als Angelpunkt

Konkret sollen alle vier nun Festgenommenen Mitglieder der rechtsextremistischen Kampfsportgruppe „Knockout 51“ in Thüringen gewesen sein. Der Hauptverdächtige habe zusätzlich als Rädelsführer agiert. Laut Bundesanwaltschaft hätten sie „unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge, nationalistisch gesinnte Männer“ angelockt, „diese bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktriniert und für Straßenkämpfe“ ausgebildet. Trainiert wurde angeblich unter anderem in der Landesgeschäftsstelle der Thüringer NPD, der Spiegel berichtete bereits am Morgen von ersten Durchsuchungen im sogenannten „Flieder Volkshaus“.

Das „Flieder Volkshaus“ gilt seit Jahren als rechtsextremistischer Veranstaltungsort. Laut Thüringer Verfassungsschutz fanden besonders in den vergangenen Jahren dort immer wieder rechtsextremistische Musik- und Vortragsveranstaltungen und Kampfsport-Tage statt. Gleichzeitig fungiere die NPD-Zentrale mit Discoabenden und Familienfesten als „Türöffner“ ins bürgerliche Spektrum. Besonders der Thüringer NPD werden immer wieder gute Kontakte in die gewaltbereite rechtsextremistische Szene nachgesagt. Schwerpunkt ist seit Jahren Eisenach, im Stadtrat ist die Partei seit 2009 vertreten – aktuell mit vier Mandaten.

Morddrohungen gegen Claudia Roth

„Knockout 51“ ist eine vor allem in Thüringen aktive, aber überregional vernetzte rechtsextreme Gruppe mit guten Verbindungen in die gewaltbereite Neonaziszene. Die Mitglieder sollen besonders in Eisenach versucht haben, eine Art „Nazi-Kiez“ zu schaffen, um sich als dortige Ordnungsmacht zu etablieren, wie die Bundesanwaltschaft in einer ersten Pressemitteilung schreibt.

Neben den Festnahmen der mutmaßlichen „Knockout 51“-Mitglieder laufen gleichzeitig Durchsuchungen gegen über 20 mutmaßliche Mitglieder der verbotenen rechtsextremistischen Vereinigung „Combat 18 Deutschland“. Ebenso laufen Durchsuchungen gegen zehn mutmaßliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung „Atomwaffen Division Deutschland“ (AWDD). Ursprünglich in den USA gegründet, verfolge die AWDD einen „Rassenkrieg“, aus dem die weiße Bevölkerung siegreich hervorgehen soll. Anhänger und Anhängerinnen gelten als offen antisemitisch, rassistisch und extrem gewaltverherrlichend. In den USA verübte die Gruppe bereits fünf Morde, in Deutschland wurde sie 2019 wegen Morddrohungen gegen die Claudia Roth und Cem Özdemir (Grüne) bekannt.

Laut Bundesanwaltschaft laufen die Ermittlungen bereits seit 2019 in enger Abstimmung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundeskriminalamt sowie dem Militärischen Abschirmdienst. Der Spiegel berichtete, dass unter den Tatverdächtigen ein aktiver Soldat der Bundeswehr im Rang eines Unteroffiziers sein soll.