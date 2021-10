Berlin - Neulich habe ich einem FDP-Politiker zugestimmt und gemerkt, dass es wohl höchste Zeit ist für ein wenig journalistische Selbstkritik. Das war direkt nach der Bundestagswahl. Ich schaute Hart aber Fair, eine politische Talksendung der ARD. Der Moderator Frank Plasberg fragte einen seiner Gäste, den FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, ob seine Partei bereit wäre, den Wahlverlierer Armin Laschet zum Kanzler zu machen. Das ist eine legitime Frage.

Lambsdorff erklärte, er werde nicht wegen Laschet ausschließen mit der CDU zusammenzuarbeiten, weil es um Inhalte gehe (legitime Antwort). Dann, Plasberg: Politiker würden ja immer sagen, dass es um Inhalte gehe. Antwort, Lambsdorff: „Na, Journalisten fordern das immer und wenn wir es dann tun, ist es auch nicht richtig.“ Zack, Treffer. Aber weiter kam Lambsdorff nicht. Denn Plasberg unterbrach ihn schon – und fragte, na klar, wieder nach Armin Laschet. Und ich, vor dem Bildschirm, dachte, dass die Szene irgendwie für sehr vieles steht, was in den vergangenen Wochen schief gelaufen ist.

Jetzt, wo die Wahl mit ein wenig Abstand hinter uns liegt, der Wahlkampf vorbei ist, die Parteien kritisch zurückschauen, sollten das vielleicht auch die Medien, also wir Journalisten tun und sich fragen: Wie halten wir es mit der Berichterstattung? Kann man damit zufrieden sein? Können wir?

Der Fokus: Machtbegierden und Taktik

Ich bin ja selbst Journalistin, lese viel über (Partei-)Politik und schreibe darüber. Aber selbst ich sah mich lange überhaupt nicht in der Lage, mir eine Meinung über die Programme und Kandidaten zu bilden, weil mich die Berichterstattung davon fernhielt. Ich wollte keine Artikel lesen über Laschets Lachen, Baerbocks Buch oder Söders Sehnsucht. Was mich interessiert sind die Themen Klimawandel, Klassenfragen, die Toten im Mittelmeer – und wie die Parteien dazu stehen. Aber fast überall standen nur die Personen im Fokus, ihre vermeintlichen Machtbegierden, ihre Taktik (selbst dann noch, als alle Entscheidungen getroffen waren). Als ob manche Journalisten den deutschen Wahlkampf mit der Serie Game of Thrones verwechselt hätten.

Jaja, ich weiß, man muss auch über die potenziellen Kanzlerinnen berichten; und jaja, manches war unprofessionell – aber dieses Ausmaß? Über diese Dauer? Mit den Titelseiten über Laschet und Söder hätte ich meine halbe Wohnung neu tapezieren können. Und da hatte der Wahlkampf noch nicht einmal richtig angefangen.

Es wird gern den Politikern die Schuld daran gegeben, dass es so wenig um Inhalte geht (siehe Plasberg). Wirklich? Mein Eindruck entspricht da (und das will was heißen) dem FDP-Politiker Lambsdorff. In allen TV-Runden, die ich gesehen habe, kamen die Politikerinnen überhaupt nicht dazu, weil die Journalistinnen schneller nach Koalitionen fragten, als irgendwer den Steuersong (der Gerd-Show, sollte nicht vergessen werden) singen kann. Es stimmt natürlich, dass Politiker auch versuchen, inhaltlichen Fragen aus dem Weg zu gehen – aber dann ist es doch gerade die Aufgabe der Journalisten, die Politikerinnen danach zu fragen; und nicht, es ihnen leicht zu machen, indem sie zum 75. Mal ausführen dürfen, dass sie wirklich, wirklich, ganz wirklich keine weitere Koalitionsaussage vor der Wahl treffen.

Die Flut in NRW als politisches Chance?

Bezeichnend auch eine Sendung von Anne Will, in der die Moderatorin den Grünen-Politiker Cem Özdemir fragte, ob die Flutkatastrophe in Westdeutschland nicht eine „spitzenmäßige Vorlage“ für seine Partei gewesen sei. Zur Erinnerung: Bei der Flut sind dutzende Menschen gestorben. Özdemir kritisierte die Formulierung daher (zu Recht), Will entschuldigte sich. Das sei ihr zugestanden, in Livesendungen rutschen mal falsche Formulierungen durch. Aber das eigentliche Problem ist nicht die Formulierung. Sondern das Denken dahinter, das sich in so vielen Beiträgen – ob Fernsehen, Radio, Print oder Online – gezeigt hat: Was „da unten“ passiert, wird im Hinblick auf die Auswirkungen für die „da oben“ bewertet. Dabei sollte es genau umgekehrt sein.

Ich kenne viele Leute, die politisch interessiert sind, Medienarbeit wichtig finden, sogar gern GEZ zahlen – und trotzdem keine etablierten Medien konsumieren. Warum? Weil sie so vieles davon für irrelevant halten. Weil diese Game-of-Thrones-Berichterstattung ihre Lebensrealität nicht berührt.

So nimmt die Verdrossenheit gegenüber den etablierten Medien zu, aber auch gegenüber Politikern. Es ist gefährlich für eine parlamentarische Demokratie, wenn man nach jedem Wahlkampf immer wieder den Eindruck hat, da haben die Parteien die größten Vollpfosten an ihre Spitze gewählt. So war das bei Martin Schulz, vor vier Jahren, der erst gehyped und dann nieder geschrieben wurde. So war das bei Peer Steinbrück, vor acht Jahren, der medial so, ja, fertig gemacht wurde, dass ihm einmal sogar vor laufenden Kameras die Tränen kamen. Angela Merkel bekam schon vor langem ihr Fett weg, seitdem alle Jahre wieder; Olaf Scholz vor einem Jahr, nun waren Laschet und Barbock dran. Seit Jahrzehnten wirkt erfahrenes Spitzenpersonal, einmal im Medienlicht, auf einmal völlig unfähig. Wenn sich Geschichten so oft wiederholen, sich so oft die gleichen Muster zeigen, dann liegt es vielleicht nicht am Spitzenpersonal.

Viele Journalisten machen einen großartigen Job

Medien erschaffen Wirklichkeit. Wer permanent darüber schreibt, wie unprofessionell manche Politikerin sei – der wird diese Meinung, natürlich, auch später in den Umfragen wiederfinden, und in der Wahl. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das-Henne-Ei-Problem. Wie, wenn man oft genug Werbung vom Nicer Dicer sieht und ihn irgendwann doch für ein sinnvolles Küchengerät hält.

Um es einmal festzuhalten: Viele Journalisten, die meisten, machen einen großartigen Job. Und wir können uns glücklich schätzen mit unserer Medienlandschaft, die ausdifferenziert ist und frei. Und Medienkritik ist wichtig; jeglicher Lügenpresse-Vorwurf dabei aber unangebracht.

Und ich verstehe schon, warum die Berichterstattung so läuft. Politikjournalistinnen sind, erstens, viel mit anderen Politikjournalisten unterwegs, die diese ganzen Personalfragen für genauso spannend halten, wie sie selbst (oder sie sind auf Twitter unterwegs, was es nicht unbedingt besser macht). Es ist, zweitens, auch tatsächlich spannend, nicht umsonst hatte Game of Thrones so viele Zuschauende. Über Personalfragen und (inner-)parteiliche Machtkämpfe lässt sich, drittens, schneller und leichter berichten als über Programme – und in fast allen Redaktionen fehlt es an Zeit und Leuten. Es werden, viertens, überall Urteile schneller und härter gefällt, bedingt durch sozialen Medien, da kommen auch Journalistinnen nicht raus. Und, der letzte Grund, es war halt schon immer irgendwie so. Und bei allem, was schon immer irgendwie so ist, hinterfragt man nicht so schnell, ob es eigentlich so sein muss.

Es gibt einen Ausweg aus dem Dilemma

Aber gerade weil das alles so verständlich ist, so menschlich, müssen Journalisten, müssen wir auch besonders kritisch mit uns sein. Denn vernünftiger Journalismus ist demokratierelevant. Es braucht diese sogenannte vierte Säule, um die anderen drei Säulen – die Gerichte, das Parlament, das Staatsoberhaupt – im Auge zu behalten. Um über sie zu berichten und den Souverän dieses Landes zu informieren – das Volk. Damit es eine Wahl treffen kann. Klingt pathetisch? Ist es auch (so versuche ich ständig alle meine Freundinnen von Zeitungs- oder Podcasts-Abos zu überzeugen).

Ja, bei aller Kritik, ein bisschen etwas ändert sich schon. Da sind Formate, die einen anderen Blick auf Politik wagen (wie Deutschland3000); es gibt medienkritische Medien; und Redaktionen werden sensibler dafür, dass es mehr Vielfalt in ihren Konferenzen braucht (wenn auch noch nicht genug). Mehr Vielfalt sorgt dann schon fast automatisch dafür, dass auch mal andere Dinge in den Fokus rücken. Daneben müssen Medien, müssen wir, auch bewusst nach „da unten“ schauen, nicht nach „da oben“. Wir müssen erklären, einordnen, wieder erklären. Und wir müssen zuhören, allen – selbst einem FDP- Politiker.

Valerie Schönian, Jahrgang 1990 und aufgewachsen in Magdeburg, ist Autorin des Leipziger Büros der Zeit und des Buchs „Ostbewusstsein“. Sie lebt in Berlin und schreibt an dieser Stelle in ihrer Kolumne „Bei uns heißt das Polylux“ einmal im Monat über die Dinge, die mit ihrer Heimat Ostdeutschland zu tun haben. Und über die anderen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.