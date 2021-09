Berlin - Im Sommer 2021 ging Angela Merkel noch einmal durch die Menge. Armin Laschet war auch dabei, aber eigentlich warteten alle auf die Kanzlerin. Der kleine Ort Bad Münstereifel war zuvor von Wassermassen in ein Schlachtfeld verwandelt worden. Als Merkel dann kam - pünktlich, wie die Bürgermeisterin bemerkte -, lief sie von Tür zu Tür und sprach mit den Menschen. Einmal weinte eine Frau, ihr Mann nahm sie in den Arm, tröstete sie. Merkel nickte und sah aus wie ein Mensch, der gut zuhören kann. Einmal rief ihr jemand etwas zu, sie blieb stehen, sprach mit ihm, er nickte am Ende, als würde er ihr zustimmen. Ganz am Ende durchbrach eine Frau die kleine Absperrung aus drei Sicherheitsmännern. Sie wollte sich nur bedanken.

Solche Merkel-Momente hatten viele in Deutschland in den vergangenen 16 Jahren, diese kurzen Szenen mit der Kanzlerin, die doch eigentlich nur im Wahlkampf etwas bedeuten sollten und doch über ihre Amtszeit mehr erzählen als Pressekonferenzen, die nie ihre Stärke waren. Wir haben hier einige solcher Schnappschüsse noch einmal erwähnt, im Supermarkt, bei Auftritten oder vor ihrer Wohnung. Angela Merkel, die Kanzlerin der Krisen: Corona, Fukushima, Euro, Afghanistan, Ukraine, Flüchtlingskrise, dann der Terror von Hanau, Halle, Würzburg und Berlin. Die Klimakrise, so werfen viele vor, hat sie verschlafen. Aber weggeduckt hat sie sich nicht vor Terminen, auch vor unangenehmen.

Eine der engen Weggefährten von Angela Merkel, die über die Jahre zur Freundin wurde, ist Anette Schavan. Sie ist mit 66 nur ein Jahr jünger als die Kanzlerin. Zweimal war Schavan Ministerin in Merkels Kabinett. „Es war doch ein Glücksfall“, sagt sie der Berliner Zeitung am Wochenende, „dass wir als CDU mit Angela Merkel eine Frau aus dem Osten ins Kanzleramt bringen konnten.“ Schließlich sei die CDU eine Volkspartei. „Und die bleiben wir nur“, sagt sie, „wenn wir Nord, Süd, Ost und West begeistern können.“ Am meisten beeindruckt hat Schavan ihre erste Regierungserklärung. „Die größte Überraschung in meinem Leben ist die Freiheit.“ Diese Grundhaltung im Leben, nicht klein zu denken, nicht so viel auszuschließen, das habe ihre Art, Politik zu machen, immer geprägt.

In den letzten Wochen sind viele Porträts über die Kanzlerin erschienen, über die vergangenen 16 Jahre, in denen Smartphones unser Leben änderten und das Faxgerät fast verschwand. In Podcasts wurde darüber gesprochen, wie emotional sie manchmal sein konnte, in TV-Dokus wurde ihr Krisenmanagement mal gelobt, in Zeitungsartikeln wurden ihre Versäumnisse seziert. Es gab keinen Kniefallmoment, aber es gibt schon jetzt einen Film über sie, in dem die Merkel-Schauspielerin in den Armen ihres Ehemannes auf dem Balkon steht, sie hat eben ein Telefonat mit Horst Seehofer beendet. Sie seufzt und sagt: „Wenn Aufregen helfen würde, würde ich es auch tun.“ Wieder so ein Merkel-Moment, der bleiben wird.

Oft wurde Merkel vorgeworfen, ein „Girls Camp“ zu führen. Schavan sagt, dass es eine solche Gruppe nur theoretisch gegeben hat, aber diese nie zusammengetreten ist. „Wir haben uns als Frauengruppe nicht ein einziges Mal getroffen“, sagt sie. „Wir waren ja auch alle an unterschiedlichen Stellen tätig.“ Damals seien ja viele in ihren Positionen kleine Könige gewesen. „Und das denen das stinkt, war doch klar.“ Merkel sei, sagt Schavan, immer die bestinformierte Person im Raum gewesen. „Das ist vor allem harte Arbeit gewesen, aus dieser Arbeit erwächst eine Verlässlichkeit, die ich immer an ihr gemocht habe.“ Ja, das sei immer das Angenehme gewesen, dass sie sich nicht zu wichtig nahm in ihrem Amt. „Sie blieb ein normaler Mensch, der nicht an seinem Amt hängt.“

Jemand, der ganz andere Merkel-Momente erinnert, ist Heiner Bremer, ebenfalls ein Wegbegleiter Merkels, allerdings als Journalist und Fernsehmoderator. Er hat sie oft erlebt, in Debatten, im Bundestag, bei Interviews. „Ihr Stil, möglichst wenig anzuecken, die Reden im Bundestag eher unambitioniert abzuspulen - das werden die wenigsten vermissen.“ Ihn hat es lange gewundert, dass sich das Parlament so lange hat von ihr führen lassen, statt sie öfter zu grillen. „Auch bei großen Krisen hat sie doch eher auf die Stimmungen geachtet, wollte möglichst wenig provozieren.“

Bremer wundert vor allem, warum sie, als Kanzlerin der Ostdeutschen, so viele Ostdeutsche gegen sich hat. Gerade Menschen im Osten hätten stolz sein können, doch ihre Zustimmungswerte sanken ausgerechnet zwischen Rostock und Dresden in den Keller. Der Ostbeauftragte der Regierung warf in diesem Jahr allen Ostdeutschen - und damit auch der Kanzlerin - eine „Diktatursozialisierung“ vor. Die AfD wurde in allen Bundesländern plötzlich gewählt, auch wenn ihre Führungspersonen allesamt aus dem Westen stammen. Mit dem Spruch „Merkel muss weg“ konnte man vor vier Jahren noch Wähler für sich gewinnen. Dass es einst linke Parteien waren, die 2005 „Merkel verhindern“ auf Aufkleber druckten, wissen nur die, die dabei waren. Dass sie es außerdem nicht geschafft hat, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen, ist ebenfalls Teil ihres Erbes.

Bremer sagt, dass Merkel zumindest mitverantwortlich sei für den aktuellen Misserfolg von Armin Laschet. „Sie hat einen Hang zur Macht“, sagt er, „und weiß, wie man ihn ausbaut: Ich darf die Menschen nicht überfordern.“ Merkel habe deshalb eine Politik der kleinen Schritte gelebt, den Status quo erhalten — innovative Ideen oder Lösungsvorschläge habe sie häufig von der SPD oder den Grünen übernommen. Das sei das schwierigste Erbe, das die Kanzlerin hinterlasse, sagt Bremer: „Es ist nach der Kanzlerin nicht mehr klar, was konservativ eigentlich bedeutet.“ Er findet es gut, dass die CDU ohne sie wieder eine Kontur finden und vielleicht auch den rechten Rand mehr integrieren kann. „Wenn die CDU jetzt ohne sie im Wahlkampf schlecht dasteht, dann auch, weil viele schlicht von ihr die Nase voll hatten.“ Die CDU sei Merkel gewesen und Merkel die CDU. „Nicht ohne Grund sprachen viele von einem Merkelismus.“ Das Wort sei im Ausland viel besser konnotiert, sagt Bremer, sogar Putin habe sie respektiert. „Die Innensicht auf sie, sie ist am Ende etwas gekippt, nicht zuletzt wegen der langen Pandemie.“

Der Beginn dieser Pandemie war der Startpunkt für den Merkel-Moment von Alejandro Lozano Guix. Der Spanier schloss sich in seinem Atelier in Berlin Tempelhof ein und begann, an einem Porträt von Angela Merkel zu arbeiten. Vielleicht wird sie es nie sehen, sie will nicht in der Galerie ausgestellt sein, in der ihr Vorgänger Schröder in Gold gemalt ist. Auch andere Maler haben sie gemalt, das Internet ist voll von Aquarellen und sogar einer gehäkelten Merkel. Alejandros Porträt allerdings sollte bunt sein und feierlich. Es sollte freundlich aussehen und auch: etwas mysteriös.

Alejandro Lozano Guix „Mona Merkel“, Alejandro Lozano Guix (2020)

„Natürlich malte ich sie“, sagt er, „weil sie jeder kennt.“ Er hat inzwischen verschiedene Motive beendet, die nicht alle so schmeichelhaft sind wie das erste. In dem jüngsten Werk hängt sie an einem Kreuz, und es sieht nicht so aus, als leide sie darunter. „Ich wollte auch etwas malen, was mit Berlin zu tun hat, und so kam ich auf die verschiedenen Motive.“

Beim ersten Motiv allerdings begann er eines Morgens im März 2020 mit ihren Händen. Er malte die Schultern und den Kopf. Ihr Gesicht sieht jünger aus als auf den Fotos aus dieser Woche mit den Papageien in einem Vogelpark, aber älter als ihre erste Weihnachtsansprache von 2005. Von diesen Ansprachen scheint auch das Lächeln des Bildes entlehnt. Der Titel des Bildes verweist auf ein 500 Jahre altes Gemälde im Louvre: "Mona Merkel".

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.