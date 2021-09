Berlin - In Geschichtsbüchern hat Angela Merkel einen Platz sicher. So oder so, egal, ob man sie mochte, wählte oder aus dem Amt wünschte. Und in 16 Jahren gab es viele Möglichkeiten, ihr nahezukommen. Auf Wahlkampfterminen oder im Supermarkt. Vier Begegnungen mit der Kanzlerin.

April 2008: Für Merkel ein normaler Termin, für mich der letzte Schultag

Imago Gruppenbild ohne unsere Autorin: Sie hatte halt Besseres zu tun.

Eine Stunde. Länger sollte der Besuch der Bundeskanzlerin nicht dauern. Eine Stunde am Neubrandenburger Sportgymnasium, um sich mit Olympioniken und Leistungssportlerinnen wie der Diskus-Weltmeisterin Franka Dietzsch über die bevorstehenden Spiele in Peking zu unterhalten. Nur sechzig kurze Minuten verbrachte Angela Merkel (CDU) an diesem kühlen Apriltag 2008 an meiner damaligen Schule. Ein Besuch im Sinne der Sportförderung, meine Heimatstadt zählt republikweit zu den erfolgreichsten Leistungszentren für Leichtathletik und Kanurennsport. Für Merkel ein Tag wie jeder andere, für mich aber mein letzter Schultag. Der – dank der Bundeskanzlerin – nicht traditionell befeiert werden konnte. Auch dreizehn Jahre später bin ich noch verstimmt.

Nach der zweiten Hofpause, glaube ich, sollte Schluss sein mit unserer Verabschiedung. Acht Jahre Gymnasialzeit mussten in nur vier Unterrichtsstunden besiegelt werden: Statt langem Unterhaltungsprogramm mit Lehrerinnen und Lehrern, anschließenden Unterrichtseinheiten für die Jüngeren und abschließenden Schulhausverwüstungen sollte ab halb 12 Uhr gemeinschaftlich aufgeräumt werden. Von höchster Schulebene wurde die Parole vorgegeben. „Alle packen mit an, damit bis zum Eintreffen der Regierungschefin vor dem Schultor alles wieder ordentlich aussieht“, hieß es damals im lokalen Nordkurier.

Naturgemäß war ich trotzig, wollte als Abiturientin an diesem Tag nirgends „anpacken“, stattdessen lieber die Flucht ergreifen, ein letztes Mal die unbeschwerte Jugend genießen. Was interessierte mich die Politikprominenz aus Berlin, was die saubere Übergabe einer Schule, die bald nicht mehr meine sein sollte? Doch die Schule folgte dem Ruf aus Berlin, ich dem Ruf der Schule; pflichtbewusst fegte ich ein paar Haufen Konfetti zusammen. Fragte mich wütend, wer von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern damit nur Stunden zuvor so infantil durch die Gegend geworfen hatte. War ich das etwa?

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel dann eintraf, war meine Schule leergefegt. „Aus Sicherheitsgründen“ mussten alle anderen Kinder und Jugendlichen an diesem Freitag das Gebäude frühzeitig verlassen, nur wenige Auserwählte blieben übrig. Ich hielt mir wenigstens hier die Treue und mied die Entourage um Merkel. Als die Bundeskanzlerin vor meiner Schule Hände schüttelte, ließ ich am See Korken knallen, schüttelte Sektflaschen und grölte: „Nie wieder Schule.“ Immerhin das konnte mir Merkel nicht nehmen. Maxi Beigang

Juli 2010: Wir schaffen das schwitzend, das war die Botschaft

Imago Juli 2010: In Kienbaum trifft Angela Merkel auf Sportler und Sportfunktionäre.

„Da!“, rufen die Ersten aufgeregt und bohren Zeigefinger in einen blauen Abendhimmel. Denn da, da kommt Angela Merkel mit dem Hubschrauber angeflogen. Und die Inszenierung einer sportbegeisterten oder wenigstens an sportlichen Höchstleistungen interessierten Bundeskanzlerin kann beginnen.

Es ist ein Montag im Juli 2010. In den deutschen Charts steht immer noch Shakiras WM-Hymne „Waka Waka“ auf Platz 1. Aus der griechischen ist gerade eine europäische Finanzkrise geworden. Die siebenjährige Greta Thunberg geht freitags in die Schule. In den vergangenen Tagen war Merkel in China, Russland, Kasachstan unterwegs. Nicht mal zur Melodie von „New York, Rio, Tokio“ klingt das erholend. Jetzt also Brandenburg. Grüner Blazer, weiße Hose, müdes Lächeln zur Begrüßung.

Knapp 40 Kilometer sind es vom Kanzleramt nach Kienbaum, wo am schönen Liebenberger See und seit 1952 deutsche Olympioniken alles bekommen, was sie brauchen. Früher Dopingcocktails. Heute Kältekammer. Knapp zwei Stunden verbringt Merkel unter Spitzensportlern, Trainern, Funktionären. Sie läuft in Socken über Turnmatten, spricht mit Kanuten im Kraftraum, bekommt vom Diskuswerfer Robert Harting einen riesigen Pappschlüssel überreicht, um die neuen Athletenquartiere symbolisch aufzuschließen. Am Ende des zweistündigen Termins verspricht Merkel druckreif: „Bei den nächsten Haushaltsverhandlungen werde ich Kienbaum mit ganz anderen Augen sehen.“ Aber eben auch etwas verdruckst: „Ich werde es nicht umgehend vergessen.“

Merkel und der Spitzensport, auch an diesem Tag wird es klar, das waren immer nur auf ein paar Klicks reduzierte Momente. Die Bundeskanzlerin posierte in der Umkleidekabine mit halbnackten Fußballweltmeistern, ansonsten schaute sie lieber auf die Basis, auf Ehrenamt und Vereinsleben, wo sie „Gemeinschaft, Toleranz, Fair Play“ und eine „gemeinsame Anstrengung“ vermutete. Wir schaffen das schwitzend, das war ihre Botschaft. Sport schweißt zusammen. Aber zu anstrengend durfte das nicht aussehen.

Jedenfalls nicht in Kienbaum. Während Merkel irgendwo in den Zwischengängen nach dem Weg in den Kraftraum sucht, werden die Kanuten vom Inszenierungsteam gebeten, ihr Hanteltraining zu unterbrechen. Um nicht kurzatmig zu sein, wenn die Kanzlerin erscheint, sollen sie erst auf ein Zeichen hin die Gewichte wieder in Bewegung setzen. Die Kanzlerin braucht kräftige Motive, nicht klebrige. Paul Linke

September 2017: Klingelschild: „Ganz“, „Schön“, „Lustig“, „Oder“

Jörg Holetschek Ehrenplatz am Kühlschrank: Angela Merkel hat sich verewigt.

Es war bei dem „Festival of Lights“ kurz vor ihrer zweiten Wiederwahl. Ich fuhr mit Johanna, meiner WG-Mitbewohnerin, mit dem Fahrrad durch die Innenstadt. Als wir am Pergamonmuseum vorbeifuhren, zeigte ich auf das Haus gegenüber vom Pergamonmuseum. Meine Mitbewohnerin hatte lange in Berlin gelebt, ohne zu wissen, dass hier Angela Merkel wohnt.

Wir fuhren langsam und ich erzählte ihr von dem Klingelschild an der Nummer 6, auf dem von oben nach unten steht: „Ganz“, „Schön“, „Lustig“, „Oder“. Ich erzählte von der Zeit, als herauskam, dass eine Sicherheitskamera des Pergamonmuseums genau auf ihr Fenster gerichtet war. Ich erzählte, dass hier früher vor dem Mauerfall das Stasi-Wachregiment Felix Dzierzynski die Straßen kontrollierte – und plötzlich musste ich scharf bremsen. Ein schwarzer Wagen hielt vor uns und Angela Merkel stieg aus. Es ging alles sehr schnell: Sie verließ den Wagen, ging durch die Haustür und war wieder verschwunden. Johanna sagte: „Fehlt nur noch, dass jetzt Professor Sauer vorbeikommt.“ Nur Sekunden später kam wirklich Professor Sauer um die Ecke.

Irgendwie hatte ich für einen Moment das Gefühl, der Weltgeschichte zugesehen zu haben. Ein Polizist, der am Eingang stand, kam auf uns zu. Ich dachte, er würde uns bitten, weiterzufahren. Aber stattdessen er gab uns eine Autogrammkarte. Nicht dass wir danach gefragt hätten, aber diese Karte hängt jetzt am Kühlschrank bei uns in der WG, neben Urlaubskarten von Freunden.

Damit sie auch hält, habe ich einen Magneten der Serie „Gemischtes Doppel“ benutzt: „Mastferkel“ und „Fastmerkel“. Es zeigt ein Double von Merkel. Ich habe nie Angela Merkel gewählt, ich hatte jahrelang sogar einen Aufkleber an der Tür, auf dem „Merkel verhindern“ stand. Als ich versuchte, ihn abzuziehen, ging das nicht. Aber wir haben alle mit Merkel unseren Frieden gemacht. Jörg Holetschek

März 2020: Ein Sebamed-Duschgel im Wagen

Viktoriia Vanina Ist das nicht Angela Merkel, die da einkauft? Ja, gleich mal Foto machen.

Ich weiß noch, es war im März, 2020, die Pandemie hatte gerade begonnen. Es gab noch keinen Lockdown, Masken waren noch längst nicht verbreitet, aber einige blieben schon lieber zu Hause. Ich bin trotzdem einkaufen gegangen, weil ich Snacks brauchte. Etwas Ungesundes, etwas Süßes. Eistee und Chips. Ich war gerade in Mitte und ging in den Hit-Supermarkt.

Plötzlich sah ich sie an der Kasse stehen: Angela Merkel. Sie hatte nur einen Bodyguard dabei, sie legte ihre Waren auf das Laufband und mir ist aufgefallen, dass sie die Kassiererin so freundlich begrüßte, als kannten sie sich seit Jahren. Sie redeten auch eine Weile miteinander. Ich weiß noch, dass sie die Tüte selbst eingepackt hat. Ich komme aus Russland. Ich habe nie gehört, dass Putin einmal selbst einkaufen gegangen ist. Ich glaube, das passiert auch nicht.

Erst später habe ich erfahren, dass sie wohl regelmäßig dort einkaufen geht – und viele andere Politiker auch. Es ist einfach der nächste Supermarkt zum Regierungsviertel. Schon früh wurde bekannt, dass sie das tat, aber sie hat es nie geändert. Auch nicht, als ein Paparazzi ihren Einkaufswagen fotografierte und das Foto in der ganzen Welt gezeigt wurde: Merkel beim Einkaufen mit Klopapier und einem Sebamed-Duschgel im Wagen – den sie immer selbst schiebt.

Bemerkt hat sie mich nicht, was sollte ich auch zu ihr sagen. Ich habe ein Foto gemacht, es ist kein besonderes Foto und es fängt nicht ganz die Stimmung ein, aber gerade weil es so alltäglich ist, hab ich es doch aufgehoben. Viktoriia Vanina

