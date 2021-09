Berlin - Es mehren sich Augenzeugenberichte, dass in Berlin in verschiedenen Wahllokalen Stimmzettel fehlen. Der Bundeswahlleiter hat entsprechende Berichte bestätigt. Auf Twitter hieß es vom Account des Bundeswahlleiters: „Die Landeswahlleiterin Berlin hat uns mitgeteilt, dass in Wahllokalen in Berlin Zweitstimmzettel der Wahl zum Abgeordnetenhaus fehlen. Wahllokale hatten, wie sich erst am Wahltag herausstellte, Zweitstimmzettel eines anderen Bezirks erhalten. Dies betrifft jedoch nicht die BTW, so dass wir hierzu keine weiteren Auskünfte erteilen können.“

Allen Anschein nach erschweren es die Straßensperrungen rund um den Marathon, die notwendigen Stimmzettel in die Wahllokale zu transportieren. Nach Information der Bild-Zeitung seien vor allem die Stadtteile Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain betroffen, es wird von einem „massiven Chaos“ gesprochen.

Wer will kann aber in jedem Fall wählen: Wer sich bis spätestens 18 Uhr in der Warteschlange vor dem Wahllokal einfindet, darf noch wählen, auch wenn die Wartezeit bis zu einer Stunde betragen kann. Die Wahlbeteiligung lag laut der Berliner Landeswahlleitung bis Mittag bei 27,4 Prozent und damit in etwa so hoch wie bei der letzten Bundestagswahl 2017, bei der bis zum Mittag 27,2 Prozent der wahlberechtigten Berliner ihre Stimme abgegeben haben.