Berlin - Wo sind die Leute? Auf Candida Höfers Großfotografien haben sie sich verzogen, sind längst nach Hause gegangen. Der Beifall ist verrauscht im Theater, die Musik verebbt im Konzertsaal. Die Lesetische in der Bibliothek sind verlassen und der Bildersaal im Museum menschenleer. So wie die Stühle in den Restaurants und Wartesälen von Bahnhöfen oder Behörden. Selbst in den Gehegen und auf den Wegen im Zoo: nur Leere. Kein gegenseitiges Begaffen mehr. Die Tiere haben sich versteckt.

Candida Höfer neigt weder zum Eremitischen, noch fürchtet sie Menschenmengen. Dennoch wurde die in Köln lebende Fotografin mit dieser eigentümlichen Sicht auf öffentliche Räume – ganz ohne die sogenannte Krone der Schöpfung – weltberühmt. Ihre Großfotos sind längst in jenen Sammlungen rund um den Globus, öffentlichen wie privaten, auf die es ankommt. Aber reden wir mal nicht von Wertsteigerung, also vom Kunstmarkt.

Die Frau im Männerclub der deutschen Fotokunst

Sprechen wir lieber von der Kunst selbst, der Kunst dieser Meisterin der Kamera. In deren Bildern die Leere nichts Beklemmendes hat, nichts Surreal-Absurdes. Auch nichts Introvertiertes oder gar Melancholisches. Die große Stille in Höfers unbelebten Räumen aus vielen Zeitaltern schafft eine geradezu entschleunigende Ruhe. Menschenleere Magie. Man kommt zur Besinnung. Man erlebt die mit keinerlei Emotionen, Geheimnissen oder Wertungen aufgeladene Architektur als etwas Wesentliches. Nicht nur der Zweck, vor allem die Ästhetik dieser historischen oder zeitgenössischen Bauten wird sichtbar.

Ist das wirklich spannend? Lauter Fotos von ikonischen Architekturräumen anschauen? Ja, und wie! Man muss hingehen und gucken, dann versteht man, was so magisch ist an den klaren, sachlichen Bildern dieses einstigen Jungstars aus der Fotoschule von Bernd und Hilla Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie. Das legendäre Fotografenpaar hat sich mit seiner strengen Dokumentation von Industriedenkmälern in die Kunstgeschichte eingeschrieben. Wie ihre einstigen Lehrer arbeitet auch Höfer in Serien, aber ansonsten entwickelte sie ihren völlig eigenen Stil. Und der unterscheidet sich deutlich vom schwarz-weißen Purismus der Becher-Motive. Gleiches gilt übrigens auch für Höfers ehemalige Kommilitonen, die heute ebenfalls weltbekannten Fotografen Andreas Gursky, Thomas Struth, Axel Hütte und Thomas Ruff. Der Erfolg der Schüler ehrt die Lehrer. Denn die Bechers vermochten es, ihren Studenten zweierlei mitzugeben: Wurzeln und Flügel.

Höfers Raum-Bilder treffen auf ihre Ahnen

In der Ausstellung „Bild und Raum“ im Berliner Museum für Fotografie korrespondieren nun 90 ausgewählte Motive von Candida Höfer mit Fotografien historischer Interieurs aus der über 150 Jahre überspannenden Sammlung der Kunstbibliothek. So lässt sich Architektur neu erleben, denn die Künstlerin offenbart Traditionslinien bis tief in den klassischen Kanon der Disziplin. Wir können vergleichen und erkennen Höfers Wahlverwandtschaften, zu den gestochen scharfen Kontaktkopien der Königlich Preußischen Messbildanstalt wie zur neu-sachlichen Fotografie der Zwanzigerjahre. Ein schönes Beispiel für Letzteres: Albert Vennemanns grandioses Motiv des Berliner Premierenkinos Capitol von 1926.

SMB/Kunstbibliothek Referenz zum Stil der Neuen Sachlichkeit: Albert Vennemanns „Berliner Lichtspieltheater Capitol, Zuschauerraum“, 1926

Früh und konsequent entschied sich die inzwischen 78-jährige Künstlerin, geboren im brandenburgischen Eberswalde, für die Architekturfotografie. Candida Höfer begreift ihr Metier jedoch nicht als Dokumentation, sondern ganz und gar als freie Kunst. Irgendwann sei ihr klar geworden, sagt sie, dass die Aufnahmen von Innenräumen genau das sind, was sie packt. Den Rahmen steckt sie sich selber ab: „Ich fotografiere in öffentlichen und halböffentlichen Räumen aus unterschiedlichen Epochen. Es sind Räume, die für jeden zugänglich sind. Plätze der Begegnung, der Kommunikation, des Wissens, der Entspannung, der Erholung.“ Höfer offenbart so ein tiefes demokratisches Grundverständnis vom öffentlichen Raum.

Für sie sind es „Orte geistiger Bildung“. Und damit weit mehr als funktionale Räume – nämlich Ausdruck von Kultur, von Mentalität, Ästhetik, Menschenleistung. Und von Kunstverständnis. Höfer verweist, im Subtext sozusagen, damit auch auf die Verantwortung der Gesellschaft und des Einzelnen. In einem alten Sprichwort heißt es: „In einer öffentlichen Halle ist nie einer zum Fegen da.“ Nur allzu bewusst erleben wir gerade, wie viele der uns allen gehörenden Orte verwahrlosen. Eben weil keiner sich dafür zuständig oder verantwortlich fühlt und auf „die da oben“ verweist. Die Stadt, den Staat.

Höfers Bilder sind magisch, ohne gefällig oder romantisch zu sein. Sie geht so besonders um mit dem Licht, fängt es ein, lässt es sich ausbreiten, oder sie lenkt es. Und da, wo der Raum Ebenmaß, Opulenz und Schönheit bietet, wie das Ethnographische Museum Lissabon, der Palacio de Monserrate im portugiesischen Sintra, die Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig oder – ganz großes Kino! – der Zuschauerraum des Moskauer Bolschoi-Theaters samt mittiger Zarenloge, sucht ihr Objektiv keine markanten Details mehr, um auf den Auslöser zu drücken. Dann genügen allein die Raumfluchten und das universale Panorama.

Ralph Goertz, IKS-Medienarchiv Die Kölner Fotokünstlerin Candida Höfer

Als Candida Höfer 2017 im Bolschoi fotografierte, konnte sie nicht ahnen, was fünf Jahre später passieren würde. Ihr 2,61 mal 1,80 Meter großes Architekturporträt entfaltet in diesen Tagen eben nicht nur die bekannte ikonische Wirkmacht, sondern auch eine große Traurigkeit. Der Anblick dieser einzigartigen Moskauer Architektur versursacht einem seit Beginn von Putins Krieg gegen das Bruderland Ukraine sehr zwiespältige Gefühle. Die große russische Kultur, für die dieser seit seiner Gründung zweimal abgebrannte Tempel des Schönen und Guten steht, für dessen Bühne Katharina die Große 1776 die Schau- und Singspiele, Dramen und Ballette genehmigte und wo 1877 Tschaikowskis „Schwanensee“ Premiere hatte, wird vom Aggressor Putin verraten. Sie wird beschmutzt, ihr Ruf demontiert.

Putins Krieg beschmutzt Russlands Kultur

Es schmerzt geradezu, diesen alle Eintretenden willkommen heißenden, sie wie eine Gastgeberin umarmenden Raum mit den tiefroten Stuhlpostern und dem opulenten Deckenstuck im Stile des russischen Klassizismus zu sehen. Das Bolschoi gilt als eines der schönsten Theater der Welt. Jedoch hat man nun sogleich die Medienbilder vom brennenden, zerschossenen Theater im ukrainischen Mariupol vor Augen. Man denkt sofort an die vielen darin Getöteten, die in diesem Haus der Kultur vergeblich Schutz gesucht hatten. Nach dem Raketenbeschuss des Theaters im Nachbarland kündigten Bolschoi-Künstler aus Protest. Vor wenigen Tagen kehrte sogar die russische Primaballerina Olga Smirnowa dem Bolschoi den Rücken: Smirnowa emigrierte nach Amsterdam. Dabei hatte sie sich bis dahin ein Leben ohne Russlands legendärste Bühne nicht vorstellen können.

Candida Höfers Raum-Bilder üben eine besondere Faszination aus. Wie zum Trotz gegen ihre Menschenleere fügt das innere Auge der Betrachter stets die Protagonisten und die Geschichten hinzu. Die guten wie die schlimmen. Eigentlich sind Höfers Bilder ein einziges Paradox: Es sind Orte, die ja eine ausdrücklich kommunikative Funktion haben, aber es fehlen die sie frequentierenden, diesen Raum erlebenden Menschen. Alles, was die gesellschaftlichen Qualitäten (oder aber auch Mankos) dieser öffentlichen Räume ausmacht, demonstriert die Fotografin durch ihre strengen Aufnahmen der Architektur selbst. Mittels der jeweils spezifisch erfassten Atmosphäre, der gewählten Perspektive, des besonderen Bildausschnitts. Immer ist jedes Architekturmotiv wie ein individuelles „Porträt“. Und da Höfer ihre Motive weder inszeniert noch digital manipuliert, ist ihr Werk tatsächlich als Hommage zu sehen. Als Ode an die Kunst der Architekten, die diese Räume genau so geplant haben, dass uns darin ein Licht aufgeht.

„Bild und Raum“ im Museum für Fotografie der Staatlichen Museen Berlin, Jebenstr. 2 (am Bahnhof Zoo). Bis 28. August, Di,Mi,Fr, Sa, So 11-19/Do 11-20 Uhr. Katalog für 29,80 Euro, Verlag der Buchhandlung W. & F. König, Köln.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.