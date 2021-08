Berlin - Es war ein hoch ambitioniertes Projekt, das der Regisseur Ernst Lubitsch und der Produzent Paul Davidson 1918 mit der Verfilmung von Georges Bizets Oper „Carmen“ in den Ufa-Filmstudios in Tempelhof auf die Beine stellten. „Die deutsche Filmindustrie hielt uns für wahnsinnig“, sagte Lubitsch einige Jahre später über seine erste große Produktion. Das Wagnis zahlte sich aus. „Carmen“ war wegweisend in der deutschen Filmlandschaft und legte den Grundstein für die bald folgenden Hollywood-Karrieren sowohl des Regisseurs als auch der Hauptdarstellerin Pola Negri. Diese avancierte zum internationalen Star, bis der Tonfilm der polnischen Schauspielerin mit starkem Akzent weiteren Ruhm verwehrte.

In „Carmen“ verführte sie als „rassige Zigeunerin“ das Publikum ebenso wie die Männer im Film. Hier zerstört sie das Leben des bis dahin ehrbaren Soldaten Don José (Harry Liedtke). Für das Versprechen ihrer ewigen Liebe befreit er sie aus dem Gefängnis, verlässt seine Frau und schließt sich einer Bande von Schmugglern an, die Carmen ebenfalls in der Tasche hat. Die schert sich indes nicht um Treue, sondern tanzt weiter ihre Kreise um mächtige Männer, die sie sich anschließend untertan macht. Bis sie sich irgendwann selbst in einen Stierkämpfer verliebt – was Don José dazu veranlasst, ihr rasend eifersüchtig ein Messer in den Rücken zu rammen.

Zerstörerische Antiheldin auf explosivem Filmmaterial

„Als der Film 1918 in Berlin uraufgeführt wurde, hatten die Menschen schlimme Kriegsjahre hinter sich. Diese Geschichte um eine Antiheldin, die alles zerstört, was staatliche Ordnung verkörpert, war da ein reizendes Angebot, die Lust am Verbotenen auf der großen Leinwand zu erleben“, interpretiert Luciano Palumbo, der den Film für die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung mit finanzieller Förderung von Bertelsmann restauriert hat. Was die Menschen damals genau sahen, wird allerdings trotz seiner Bemühungen ein Geheimnis bleiben. Denn während früher viele Filme mit zwei Kameras gleichzeitig gedreht wurden, um ein Negativ für den deutschen und eins für den Exportmarkt zu haben, setzte Lubitsch andere finanzielle Prioritäten. Das führte dazu, dass die amerikanische Fassung, die in den USA 1921 in die Kinos kam, aus dem deutschen Originalnegativ zusammengeschnitten – und gehörig verändert – wurde.

Den Amerikanern gestand man längere Zwischentitel zu, manche Handlungsstränge wurden komplett ausgespart, um mehr Action zu erzeugen. Das neue Negativ fiel nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum in sowjetische Hände, wo es erneut für den heimischen Markt bearbeitet wurde. Von den Filmkopien der deutschen Originalfassung war nicht viel übrig geblieben, auch weil die Lagerung von Zellulosenitratfilmen (auch „Nitrofilme“ genannt) extrem heikel war und ist. Die großen Rollen müssen bei einer Temperatur unter 19 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von unter 15 Prozent gelagert werden. Hält man diese Regularien nicht ein, kann sich das Material explosionsartig entzünden, bis heute fällt es deshalb unter das Sprengstoffgesetz. 1988 ging nach einer solchen Reaktion in Koblenz das Bundesfilmarchiv in Flammen auf, vermutlich weil ein Klimagerät defekt war.

imago Regisseur Ernst Lubitsch und Schauspielerin Pola Negri im Jahr 1918

Sollten Menschen heute diesen Film noch sehen?

Für die Restaurierung konnte Luciano Palumbo deshalb nur auf Fragmente der deutschen Fassung, das Material aus der Sowjetunion und amerikanische Verleihkopien zurückgreifen. Dann ging die Detektivarbeit los. Insgesamt acht Quellen wurden miteinander verglichen, Klebestellen und Klebemittel analysiert, Einstellungslängen gemessen, um herauszufinden, wie Lubitsch sein Werk ursprünglich intendiert hatte. Herausgekommen ist eine Fassung, die dem Original wohl wieder näherkommt als alles, was in den vergangenen 100 Jahren zugänglich war, manches bleibt trotzdem spekulativ.

Die Frage ist: Will man diesen Film heute überhaupt noch sehen wie die Menschen damals? Denn was sie sahen, war neben einem filmischen Monument auch: das Klischee einer Frau als eines männermordenden Vamps, die sich ihren Tod selbst zuschreiben muss, weil sie die Männer mit ihren Reizen einfach zu verrückt gemacht hat. Und sie sahen „Zigeuner“-Karikaturen, die verlottert, gierig und betrunken herumlungern, antiziganistische Vorurteile, die noch immer verbreitet sind.

Kritische Auseinandersetzung muss möglich sein

Die moralische Frage nach dem Inhalt filmischer Zeitdokumente, die heute bewahrt und teuer aufbereitet werden, stellt man sich auch bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. „Wir haben zum Beispiel auch mit sehr vielen Filmen aus der Nazizeit zu tun und uns dabei oft gefragt: Sollen wir die Filme ‚der Bösen‘ wieder schön machen? Und ich meine: Ja! Man sollte auch heute die Möglichkeit haben, die Produktionen, aber auch die Ästhetik und die Konventionen aus dieser Zeit kennenzulernen, bestenfalls in Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Kontextualisierung, um sich damit auch kritisch auseinandersetzen zu können.“ Ernst Lubitsch mit Nazi-Regisseuren zu vergleichen wäre freilich absurd. Ausblenden sollte man die Frage aber auch in Bezug auf sein Werk nicht. Dank der Restaurierung wird das in Zukunft wieder möglich sein, es bleibt zu hoffen, dass das auch geschieht.

Im Rahmen der Ufa-Filmnächte wird die neue Version von „Carmen“ zum ersten Mal wieder vor großem Publik aufgeführt, begleitet von einem Orchester mit neu komponierter Musik.

Ufa-Filmnächte, Museumsinsel, „Carmen“ läuft am 25. 8., „Die Leuchte Asiens“ am 26. 8. und „Nosferatu“ am 27. 8., jeweils um 21 Uhr. Alle Filme werden auch online gezeigt: www.ufa-filmnaechte.de

