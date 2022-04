Nach der Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim mischt sich nun auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in den Fall ein. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung erhoben hat, twitterte der CDU-Politiker, dass Ofarim nicht nur den nun falsch beschuldigten Mitarbeiter, die Stadt Leipzig und Sachsen in Misskredit gebracht, sondern auch Schaden an der jüdischen Gemeinschaft angerichtet habe. Aber auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten „großes Vertrauen zwischen Deutschen und Juden gewachsen“ sei.

In den vergangenen Jahrzehnten ist ein großes Vertrauen zwischen Deutschen und Juden gewachsen. Das war und ist, vor allem mit Blick auf unsere Geschichte, nicht selbstverständlich. Es ist ein hohes und wertvolles Gut, ein Wert, den wir uns nicht zerstören lassen. https://t.co/VnEMtmVADe — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) March 31, 2022

Nanu, gibt es für den sächsischen Landesvater etwa keine deutschen Juden und Jüdinnen? Seine Aussage entlarvt Kretschmer schnell als öffentlichkeitsaffinen Politiker, der vom Thema – auch moralisch – profitieren und sich gesellschaftlichen Applaus abholen will. Antisemitismus im Kern scheint er aber nicht verstanden zu haben.

Zwei Stunden nach seinen ersten Tweet stellte der CDU-Politiker dann zwar klar, dass Deutschland in einer besonderen historischen Verantwortung stehe und es glücklicherweise wieder „eine große Zahl deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ gebe. Für seine Abgrenzung zwischen Deutschen und Juden im Eingangstweet entschuldigte er sich aber nicht.

Moralische Anerkennung von rechts

Dabei ist genau diese Grenzziehung zwischen „uns“ und „ihnen“ der Nährboden für wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Seit Jahren steigen antisemitische Straftaten, allein im vergangenen Jahr erfassten die Behörden über 3000 – ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zu 2020. Darunter auch das Tötungsdelikt eines Impfgegners, der hinter der Impfkampagne der Bundesregierung eine „antisemitische Weltverschwörung“ witterte. Mehr als 80 Prozent der Delikte sind politisch rechts motiviert, wie aus einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht.

In genau dieser Ecke fischt Sachsens Ministerpräsident, vermutlich unabsichtlich, jetzt auch um moralische Anerkennung. Dabei hat insbesondere die sächsische CDU das gesellschaftliche Klima im Freistaat in den vergangenen Jahren auch als Regierungspartei immer wieder aufgeheizt, stellte sich Rechtsextremen und Rechtspopulistinnen zu selten vehement entgegen. Kretschmers Motto, mit allen zu reden, um möglichen AfD-Wählenden Stimmen abzuringen, verschafft gerade diesen Demokratiefeinden zusätzliche Antriebskraft. Im Dezember zogen Protestierende auch deshalb mit stolzer Brust im Fackelmarsch vor das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin.

Nein.



In diesen Jahrzehnten ist die Gewissheit gewachsen, dass besonders die sächsische CDU stets rechten Terror verharmlosen wird.

Und Hufeisen hinschmettert, statt zu handeln. Dass sie nicht gewillt ist, Nazis in Polizei und Justiz anzurühren und wir letztlich allein sind. https://t.co/gHQmgbrOb2 — Dmitrij Kapitelman (@Kapitelmanslife) April 1, 2022

Gleichzeitig macht Kretschmer mit seinem Tweet das mögliche Fehlverhalten eines Einzelnen – vor jedem Schuldspruch gilt im Übrigen auch für deutsche Juden die Unschuldsvermutung – für einen Vertrauensbruch am gesamten Kollektiv verantwortlich, indem er schreibt, dass Ofarim mit seiner vermeintlichen Tat Schaden an der „jüdischen Gemeinschaft“ angerichtet habe. Davon auszugehen, dass die Fehler eines einzelnen Juden aber zum Vertrauensbruch zwischen allen Nicht-Juden und Juden führe – auch das nährt antisemitische Ressentiments.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat weder sich, vor allem aber der jüdischen Gemeinschaft mit seinen populistischen Äußerungen keinen Gefallen getan. Er beweist stattdessen politische Kurzsichtigkeit und stärkt antisemitische Vorurteile. Statt wild herumzutwittern, wäre der CDU-Politiker besser beraten, im Freistaat für Ordnung zu sorgen. Erst vor zwei Wochen vermeldete sein Innenministerium, dass antisemitische Straftaten 2021 in Sachsen einen neuen Rekordwert erreichten. Der vorherige war da erst ein Jahr alt. Für Kretschmer gibt es viel zu tun.