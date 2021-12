Paris - An der Place Skanderbeg in Paris stauten sich am Dienstag reihenweise schwarze Limousinen vor dem 19M-Gebäude. Nacheinander setzten die Chauffeure ihre Fahrgäste ab, die aus aller Welt gekommen waren, um sich die neue „Métiers d’Art“-Kollektion von Chanel anzuschauen. Wir befinden uns an der nördlichsten Spitze des 19. Arrondissements, direkt an der Grenze zum Arbeitervorort Aubervilliers – einer eher ungewöhnlichen Gegend für eine Modenschau. Der Kontrast hätte kaum drastischer sein können zwischen den kargen Plattenbauten der Umgebung und den prächtigen Kreationen, prunkvollen Goldketten und glitzernden Stickereien, die kurze Zeit später in der Galerie des 19M über den Laufsteg defilierten.

Trotzdem war dieser Ort das perfekte Setting für eine „Métiers d’Art“-Show. Im Jahr 2002 führte Karl Lagerfeld diese besonderen Kollektionen ein, die in ihrer Herstellungsweise der Haute Couture sehr nahe kommen. Nur handelt es sich dabei nicht um Einzelanfertigungen. Alle Kleider, so aufwendig und kostspielig sie sein mögen, sind später von der Stange erhältlich. Lagerfeld wollte der aussterbenden Handwerkskunst mit diesen Shows eine Plattform geben, sie auf der ganzen Welt präsentieren und ihnen so maximale Sichtbarkeit verleihen. Chanel setzt sich aber nicht erst seit 2002 für die Erhaltung des französischen Savoir-faire ein. Im Jahr 1985 kaufte das Modehaus zuerst den Knopfhersteller Desrues auf, um das kleine Unternehmen vor dem Untergang zu bewahren. Nach und nach folgten weitere Manufakturen. Heute gehören ganze 22 Betriebe zu Chanels Tochtergesellschaft Paraffection.

Bisher waren diese Ateliers überall in Paris verteilt, nun aber vereint das 9000 Quadratmeter große Areal elf Ateliers unter einem Dach, darunter den Hutmacher Maison Michel, den Schuhhersteller Massaro, den Feder- und Blumenspezialisten Lemarié und den Goldschmied Goossens. 600 Mitarbeiter, petites mains (zu deutsch: kleine Hände) genannt, lassen hier täglich virtuos ihre geschickten Finger spielen, nähen Steine auf schwere Stoffe, besetzen sie mit Federn oder formen aus festen Filzstoffen ungewöhnliche Hüte. Diese beeindruckende Arbeit durften die Gäste am Dienstag von Nahem betrachten, bevor die Show losging.

Illustration: Remembers Für die Métiers d'Art gezeichnet: das Model Mariam de Vinzelle.

Die Kreativdirektorin Virginie Viard hatte sich für die diesjährige Kollektion von den auffälligen architektonischen Linien des neuen Zentrums für Handwerkskunst inspirieren lassen, das aus der Feder von Rudy Ricciotti stammt. Anspielungen seiner Fassade aus weißen „Betonfäden“ tauchten als Broderien auf den aufgesetzten Taschen des knöchellangen schwarzen Mantels auf, mit dem die Show eröffnet wurde. Viard schaffte es, die althergebrachten Techniken der petites mains in einen aktuellen Kontext zu stellen. Das Chanel-Logo ließ sie beispielsweise als eine an einen Graffiti-Tag erinnernde Stickerei auf einer Bomber-Tweed-Jacke anbringen. Ein lässiger Hosenanzug war über und über mit Federn besetzt. Einen mit glitzerndem Strass bestickten Blazer kombinierte sie zu einer weiten, ausgeblichenen Jeanshose.

Virginie Viard weiß, dass sie nur so zum Überleben des Kunsthandwerks beitragen kann: indem sie traditionelles Savoir-faire mit modernem Design kombiniert. In dieser Saison meisterte sie diese Aufgabe mit Bravour.