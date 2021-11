Berlin - Der Berliner Bürger ist leidgeprüft. Wartezeiten, lange Schlangen und Verwaltungschaos. Auch wenn Sie das alles schon wissen, kommt hier - weil’s so schön ist - eine kleine Auswahl: Versuchen Sie mal, einen Termin bei einem Bürgeramt zu bekommen, um Ihrer staatlich verordneten Meldepflicht nachzukommen (de lege lata haben Sie dafür nur 14 Tage Zeit) oder einen neuen Personalausweis zu beantragen – Wartezeiten von mehreren Monaten sind die Regel. Auch der neue Flughafen fällt durch Negativschlagzeilen auf, und trotz der Berliner Wohnungsnot sinkt seit vier Jahren die Zahl der erteilten Baugenehmigungen kontinuierlich.

Machen wir uns nichts vor: Der Zustand der öffentlichen Infrastruktur der Stadt ist über weite Teile ein Desaster. Internet bleibt Neuland, Homeoffice ein Fremdwort und auch in ihrem bizarren Fetisch für die Fax-Maschine bleiben sich die Berliner Behörden treu. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Innovationsmetropole Berlin war einst immerhin Wirkungsstätte von Erfindern wie Werner von Siemens, Otto Lilienthal oder Konrad Zuse, heute sorgt die Stadt für Gelächter in der bayerischen oder badischen Provinz. Wann immer etwas schiefgeht, wird von Berliner Verhältnissen gesprochen. Berlin gilt als Chaoshochburg.

Dabei gehört zur ganzen Wahrheit: Der BER ist überall. Dies wurde mir erst neulich wieder klar, als ich mit dem Flugzeug aus Dubai in Hamburg landete. Der Hamburger Flughafen wurde 1911 eröffnet und ist deshalb der Kinderkrankheit eher unverdächtig. Die Airline Emirates setzt auf ihren Flügen nach Hamburg regelmäßig Flugzeuge des Typs A380 ein. Der A380 ist die größte Passagiermaschine der Welt, bei voller Auslastung finden in ihr auf der Langstrecke 517 Passagiere Platz.

Auch in Hamburg herrscht Chaos: Der BER ist überall

Während die Abfertigung im Flughafen von Dubai noch reibungslos funktionierte und die empfohlenen drei Stunden vor Abflug mehr als großzügig bemessen waren, begann nach der Landung in Deutschland das Chaos: Die Bundespolizei hatte für die Passkontrolle am Großflieger gerade einmal vier Beamte abgestellt, die automatischen Passkontrollstationen können aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht genutzt werden, sie sind nicht in der Lage, Impfzertifikate zu erfassen. Pläne, daran etwas zu ändern, gibt es laut Bundespolizei nicht, zuständig sei dafür ohnehin die EU.

Die Kontrolle bei der Einreise, die eigentlich nur eine Formalie sein soll, dauerte so mehr als eine Stunde. Dass die S-Bahn übervoll war und die U-Bahn zum Hauptbahnhof zu spät kam, ist dabei nur eine Randnotiz. Während am Hamburger Hauptbahnhof gleich mehrere Gleise frei sind, werden trotzdem viele Züge in enger Taktung über dasselbe Gleis abgewickelt, so auch mein ICE nach Berlin.

Abstand zu anderen Passagieren zu halten oder einen Sitzplatz auf einer Bank zu ergattern, um die Wartezeit zu überbrücken, ist unmöglich. Ältere Menschen und solche mit Behinderungen haben dann einfach Pech gehabt. Der ICE, der normalerweise direkt nach Berlin fährt, wird noch bis Mitte Dezember umgeleitet, die Fahrtzeit verlängert sich so um eine Stunde. Noch bevor ich den Zug betrete, rasseln die Verspätungsanzeigen in meinen E-Mail-Eingang, etwa ein Dutzend davon verkünden mir jeweils den aktuellen Verspätungsstand. Auch die Wagenreihung wurde durcheinandergewürfelt. Dass das Bordrestaurant geschlossen ist und nur lauwarmes Bier im Pappbecher anbietet – geschenkt.

Pünktliche Züge nur noch in autoritären Regimes?

Die Tatsachenberichte über die Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen bei längeren Bahnreisen wirken oft überzogen, ja fast ausgedacht – so viel kann doch gar nicht schiefgehen. Und doch bleibt es nicht nur bei anekdotischer Evidenz. Die Deutsche Bahn gibt an, dass im vergangenen September lediglich 68,4 Prozent aller Züge pünktlich waren und damit die interne Zielmarke von 80 deutlich unterschritten wurde. Eine Zielmarke von 80 Prozent? Wie bitte?! Wir feiern es als Erfolg, wenn nur jeder fünfte Zug zu spät kommt?

Zur Erinnerung: Deutschland ist immer noch die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit eines der reichsten Länder der Welt. Doch warum haben wir uns an den desaströsen Zustand unserer Infrastruktur gewöhnt? Den einzelnen Bahnmitarbeiter oder Verwaltungsbeamten trifft keine Schuld, der Fisch stinkt wie immer vom Kopf. Aber auch die allgegenwärtige Ambitionslosigkeit unserer Funktionseliten ist kein Zufallsprodukt.

Das heutige Elend hängt eng zusammen mit einem morbiden Sparkult, der Ende der 90er- bis Mitte der 2000er-Jahre seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Der Anteil der öffentlichen Investitionen sank deutschlandweit zeitweise auf unter 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukt (BIP). Noch 1970 wurden über 5 Prozent des BIP für investive Zwecke verwendet. Der Staat wurde währenddessen übrigens nicht kaputtgespart, die Ausgabenprioritäten haben sich nur verschoben: Die Staatsquote dümpelt seit 1980 recht stabil bei etwa 45 Prozent Anteil am BIP.

Die Babyboomer gehen in Rente und hinterlassen Ruinen

Leidtragende dieser Entwicklung sind wir alle, aber vor allem jene, die im besonderen Maße auf das Funktionieren der staatlichen Infrastruktur angewiesen sind. Junge Menschen trifft es dabei gleich doppelt hart: Sie werden heute in Schulen unterrichtet, in denen digitale Lösungen genauso wie Luftfilter fehlen, und dürfen morgen eine marode Infrastruktur übernehmen, während in den dynamischen Volkswirtschaften Südostasiens kräftig in den Ausbau staatlicher Strukturen investiert wird. In China fuhren nach Angaben von staatlichen Stellen weit über 90 Prozent aller Fernverkehrszüge im letzten Jahr pünktlich ab – trotz Corona und Millionen von Passagieren.

Da wären wir schon beim nächsten Punkt: Ein funktionierendes Gemeinwesen und Demokratie sind nicht mehr selbstverständlich. Laut OECD ist das Vertrauen in staatliche Stellen in Staaten wie Russland, China und Indonesien höher als im Durchschnitt aller OECD-Staaten. Ein deprimierender Befund. Es kann nicht sein, dass pünktliche Züge und eine agile Verwaltung zu einem Alleinstellungsmerkmal autoritärer Staaten werden. Und noch etwas fällt auf: Im Staat-Bürger-Verhältnis hat sich in den letzten 20 Jahren einiges verschoben. Während die Pflichten des Bürgers und privater Unternehmen immerwährend anwachsen, sinkt gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Staates beständig.

Die Babyboomer gehen in Rente. Bis 2029 erreicht jeder dritte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Berlin das 65. Lebensjahr. Die rollende Pensionierungswelle trifft die öffentliche Hand unvorbereitet. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wurde teils aus Bequemlichkeit, teils aus Bedenkenträgerei immer wieder verschleppt. Das hat auch Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit. Die Polizei hinkt im Bereich Cyberkriminalität hoffnungslos hinterher.

Deutschland, räum endlich dein Zimmer auf!

Das IT-Projekt „Polizei 2020“, das die EDV-Systeme von Bund und Ländern vereinheitlichen soll, ist immer noch in der Erprobungsphase, und nur auf einen Bruchteil aller Geldwäscheverdachtsmeldungen erfolgen behördliche Ermittlungen. Nach Angaben des Berliner Oberstaatsanwalts Ralph Knispel können in Berlin rund 55 Prozent der Kriminellen davon ausgehen, staatlicherseits nicht belangt zu werden. Im Jahr 2019 wurden in Berlin 1860 Strafverfahren wegen Straftaten gegen das Leben und die sexuelle Selbstbestimmung ergebnislos eingestellt.

Arm, aber sexy? So richtig lustig ist das alles nicht mehr. Die Erosion des Gemeinwesens kann nicht mehr weggelächelt werden, die saturierte Bräsigkeit der vergangenen 16 Jahre fällt uns nun auf die Füße. Die letzten Jahre der Kanzlerschaft Merkels wirken wie die zähe Coming-of-Age-Phase eines Teenagers, der nicht mehr dazu motiviert werden kann, sein Zimmer aufzuräumen. Damit muss Schluss sein.

