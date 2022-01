Wie endet Alexander Bukows Polizisten-Karriere in Rostock? Wirft er sich in einen Schuss, um Kollegin König zu retten – so wie „Tatort“-Kollege Stedefreund in Bremen? Geht er in den Knast, weil er den fiesen serbischen Gangster erschießt, der ihn erpresst hat? Oder flieht er in die sibirische Hütte, die ihm sein krimineller Vater hinterlassen hat? Selbst der TV-Kritiker weiß diesmal nicht, wie es ausgeht, denn die ARD zeigte den Journalisten die letzte Viertelstunde vorab nicht. Mein klarer Favorit ist der selbstlose Opfertod von Bukow.

Zum Ausstieg von Charly Hübner führen Regisseur Eoin Moore und seine Ko-Autorin Anika Wangard eine ganze Reihe früherer Fälle weiter – das horizontale Erzählen war ja eine Spezialität des Rostocker „Polizeirufs“. Doch zum großen Finale haben sie einfach zu viel gewollt und werden damit nicht wenige Zuschauer überfordern. So liegt der Fall um den Mädchenmörder Guido Wachs schon mehr als drei Jahre zurück. Der Fall „Feindbild“, in dem Aleksandar Jovanovich als Serben-Gangster Subocek erstmals auftauchte, wurde gar vor fast zehn Jahren ausgestrahlt – wer weiß das noch? Die einzige neue Figur im Finalfall ist ein abgerockter Altrocker, der von Ärzte-Sänger Bela B. Felsenheimer gespielt wird. Doch dieser Promi-Auftritt bleibt so überflüssig wie der geisterhafte Besuch von Udo Lindenberg neulich im Hamburger „Tatort“.

Charly Hübners Ehefrau übernimmt

Ansonsten will „Keiner von uns“ ein rauer Milieufilm sein, der einen Polizisten im Zwielicht zeigt: Ist Bukow nun Kriminalist geworden oder immer Krimineller geblieben? Dieses Genre hat Regisseur Lars Becker seit Jahrzehnten in Hamburg etabliert – nur härter, atmosphärischer und düsterer als in diesem Rostocker Pendant. Am spannendsten ist hier nicht etwa der immer brutalere Kampf um die Vorherrschaft in der Unterwelt, sondern ein unvermitteltes Angebot, das Kollegin König ihrem irrlichternden Kollegen macht. Die Spielszenen zwischen Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner waren ja stets das eigentliche Highlight in Rostock. Leider gehen die intimeren Momente diesmal in der Hektik unter. Dem horizontalen Erzählen zum Trotz scheint Bukow in elf Jahren überhaupt nicht reifer oder abgeklärter geworden zu sein – er wirkt im Finale gehetzter denn je. Klar ist immerhin: Anneke Kim Sarnau bleibt. Ihre neue Kollegin wird gespielt von Lina Beckmann – der Ehefrau von Charly Hübner.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Polizeiruf 110: Keiner von uns, So. 9.1., 20.15, ARD

