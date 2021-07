Berlin - Als die Stars des chinesischen Aktienmarkts Alibaba, Tencent oder Meituan diese Woche an den Börsen massive Kurseinbrüche verzeichneten, setzte Panik bei den Anlegern an. Alleine Tencent verlor 62 Milliarden Dollar Börsenwert in weniger als 48 Stunden. Was war passiert? In einer konzentrierten Aktion hat die mächtige Staatliche Verwaltung für Marktregulierung und die Cyberspace Administration Chinas zahlreiche Firmen auf die aus ihrer Sicht bestehenden Mängel im Geschäftsmodell hingewiesen. Im Der Vorwurf die Unternehmen verstoßen durch ihr Wirtschaften gegen chinesisches Recht. Die Intervention des chinesischen Staatsapparates dieser Tage erinnert auf den ersten Blick an das Chaos der Kulturrevolution. Damals galt das geflügelte Wort Mao Zedongs: „Es herrscht große Unruhe unter dem Himmel; die Lage ist ausgezeichnet“.

Die vom großen Vorsitzenden der kommunistischen Partei Chinas 1966 angefachte große Säuberungskampagne war zumindest aus seiner Sicht ein voller Erfolg: Kein Stein blieb auf den anderen. Hunderttausende vermeintliche oder tatsächliche Gegner Maos wurden verfolgt. Kinder denunzierten als eifrige Rotgardisten ihre eigenen Eltern. Es folgten zehn chaotische Jahre, in denen es Mao meisterlich verstand, die verschiedenen miteinander im Streit liegenden Fraktionen in Staat und Partei gegeneinander auszuspielen und so zwangsweise auszusöhnen. Beobachtern aus dem Westen fiel es dabei äußerst schwer, die immer neuen Verwerfungen im politischen Gefüge Chinas nachzuvollziehen. Altgediente Parteigenossen verschwanden ohne Erklärungen von der Bildfläche, viele von ihnen mussten in öffentlichen Schauprozessen Selbstkritik üben und als Bauern Schwerstarbeit in einer der entlegenen chinesischen Provinzen leisten. Selbst der spätere Regierungschef und Mao-Vertraute Deng Xiaoping war davon betroffen.

Das Prinzip „Strafe einen, erziehe hundert“ erwies sich als Gebot der Stunde. Der aktuelle Rundumschlag des chinesischen Staates gegen die eigenen, einst hoch gelobten Milliardenkonzerne folgte jetzt einer ähnlichen Logik. Der Technologiekonzern Tencent, das als chinesisches Amazon gepriesene Alibaba und die lokale Shopping- und Lieferdienstplattform Meituan verloren massiv an Wert. Allein Tencent verlor seit Montag mehr als 14 und seit Monatsbeginn mehr als 25 Prozent. Der Hongkonger Hang Seng Index sackte diese Woche binnen 48 Stunden um mehr als 10 Prozent ein.

Neue chinesische Superbehörde zeigt ihre Zähne

Dreh- und Angelpunkt der Vorwürfe gegen die chinesischen Internetriesen durch die KP, dass diese den Datenschutz der chinesischen Bürger unterlaufen würden. Bereits am 2. Juli forderte die staatliche Cyberspace Administation den Fahrtendienstleister Didi aus Gründen der Datensicherheit dazu auf, keine neuen Nutzer mehr zu registrieren - nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen einen 4,4 Milliarden Dollar schweren Börsengang an der New Yorker Börse abgeschlossen hatte. Künftig müssen chinesische Unternehmen, die über die Daten von mehr als eine Millionen Nutzern verfügen, eine Sicherheitsprüfung bestehen, bevor sie Aktien an ausländischen Börsen ausgeben.

Die neue chinesischen Superbehörden zeigten damit erstmals auf breiter Front ihre Zähne. Die Staatliche Verwaltung für Markregulierung wurde erst 2018 auf Betreiben des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jingping gegründet. In ihr bündeln sich Kompetenzen, die zuvor über drei Behörden verteilt waren. Auch die Cyberspace Administration ist relativ neu, sie wurde 2014 gegründet, untersteht sie Xi direkt. Die Gründung dieser Behörden galt auch als Zeichen, dass man es künftig ernst damit meinen würde, stärker in die Märkte und insbesondere die Internetwirtschaft einzugreifen.

Denn seit den Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping erschütterten immer wieder Korruptionsskandale das Land, die bis in die Führungsspitze der Kommunistischen Partei reichten. Viele Funktionsträger und Geschäftsleute hatten sich im Zuge der Reformen in den 90er-Jahren daran gewöhnt, dass die kommunistische Partei bei Unregelmäßigkeiten ein Auge zudrücken würde, solange man den Machtanspruch der Partei nicht offen in Frage stellt. Unter Xi erfolgte dann ein rapider Kurswechsel. Zum vorerst prominentesten Opfer dieser neuen Politik wurde der Alibaba Gründer Jack Ma, der sich im Herbst 2020 für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, nachdem er die chinesische Bankenwirtschaft und die staatliche Regulierungsstellen öffentlich kritisiert hatte. Nach wie vor wird darüber spekuliert, ob das Verschwinden von Ma freiwillig erfolgte oder ob er unter Hausarrest gesetzt wurde. Der Börsengang seines Zahlungsdienstleisters Ant Group jedenfalls musste auf Betreiben der chinesischen Bankenaufsicht auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Offiziell lautete die Begründung, die Kreditvergabe der Ant Group würde die Bankenstabilität in China gefährden. Künftig beaufsichtigt deshalb die chinesische Zentralbank die Bankgeschäfte der Ant Group.

Datenschutz ist auch in China ein Thema

Die zunehmenden staatlichen Eingriff in die Wirtschaft lediglich als willkürliche Machtdemonstration der KP zu deuten, wäre daher zu einfach, denn die strukturellen Gefahren, die aus Zahlungsdienstleistern wie der Ant Group resultieren können, lassen sich nicht leugnen. Bei ihrer Entscheidung, den Börsengang der Ant Group zu verschieben, verwiesen chinesische Offizielle auch auf die Subprime-Krise in den USA, die als Ursache für die Finanzkrise von 2008 gilt. Damals hatte die ausufernde Kreditvergabe an Schuldner zur Immobilienfinanzierung mit niedriger Bonität zu einer Kaskade an Bankenpleiten geführt, eine solche Systemkrise solle in China in jedem Fall verhindert werden. Auch die Debatte um den mangelhaften Datenschutz hat einen handfesten Kern, denn obwohl der chinesische Staat seine Bürger im großen Umfang überwacht, legt er zunehmend wert darauf, dass private Unternehmen die Daten ihrer Nutzer gegen unberechtigte Zugriffe schützt.

Im April diesen Jahres wollte sich ein Universitätsprofessor nicht damit abfinden, dass er vor Betreten des Zoos von Hangzhou eine biometrischen Gesichtserkennung durchlaufen musste. Er verklagte daraufhin den Zoo und bekam für viele Prozessbeobachter überraschend Recht. Chinesische Staatsmedien verkündeten daraufhin, dass die Bürger sich nicht damit abfinden müssen, von privaten Firmen überwacht zu werden. Dass Nutzerdaten von chinesischen Bürgern im Ausland ohne Anlass gespeichert und aufbereitet werden, soll künftig auch verhindert werden. Die chinesische Internetregulierung erinnert insofern an die europäische Datenschutzgrundverordnung. Ob und inwieweit chinesische Nutzerdaten durch Börsengänge in den USA tatsächlich betroffen sind, ist allerdings umstritten. In den USA verweist man darauf, dass Informationen zu den Nutzerdaten beim Börsengang nur allgemein erhoben werden und allenfalls dazu verwendet werden, um die Validität des Geschäftsmodells abschätzen zu können.

Nicht nur die großen Technologie-Konzerne wurden vergangene Woche zum Ziel der Regulierungsbehörden, auch der private Bildungssektor brach ein. Wenn es nach dem Willen der Machthaber in Peking geht, müssen sich Firmen die digitalen Heimunterricht oder andere außerschulische Bildungsangebote anbieten, künftig als nicht-profitorientierte Unternehmen registrieren lassen und dürfen auch kein Geld mehr an ausländischen Kapitalmärkten einwerben. Damit stünden viele private Bildungsangebote defacto vor dem Aus, dabei erfreuten sich Investitionen in die 100 Milliarden Dollar Industrie bei ausländischen Investoren bis vor Kurzem noch großer Beliebtheit.

Auch der private Bildungssektor wurde geschasst

In China ist in den vergangenen Jahren der private Bildungssektor massiv gewachsen. Der Nachhilfe-Boom führte jedoch nicht nur zu einer hohen Arbeitsbelastung für die Schüler, sondern stellte auch eine erheblich finanzielle Belastung für die Eltern dar. Die hohen Kosten der Kindererziehung gelten mittlerweile als der bestimmende Faktor dafür, dass sich junge Paare gegen weitere Kinder entscheiden. In der chinesischen Staatsführung regiert man zunehmend nervös auf den sich abzeichnenden demographischen Wandel, der Chinas Weg zur Weltmacht versperren könnte. Nachdem die Ein-Kind-Politik bereits 2015 offiziell für beendet erklärt wurde, werden nunmehr drei Kinder pro Familie als neues Ziel propagiert.

Obwohl die Verunsicherung der Anleger durch die chinesische Regierung durchaus als kalkuliert angesehen werden darf, will man in China auch künftig nicht auf ausländisches Kapital verzichten. Wie das Wall Street Journal berichtete, traf der stellvertretende Vorsitzende der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde, Fang Xinghai, am Mittwoch verschiedene Vertreter westlicher Banken, darunter Goldman Sachs und die UBS, sowie US-Investmentfirmen um das Handeln der staatlichen Behörden zu erklären. Tenor aus den Gesprächen: Bevor China neue Maßnahmen einführt, sollen die Auswirkungen möglicher Regulierung auf die internationalen Börsenplätze künftig bei der Entscheidung stärker einbezogen werden.

