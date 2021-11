Berlin - Schon vor drei Monaten haben meine Kollegen der Berliner Zeitung am Wochenende Shaniu’s House of Noodles und das New Ocean in Alt-Mariendorf zu den für die Redaktion besten China-Restaurants Berlins gekrönt. Wir haben uns entschieden, auch wenn es natürlich noch viele andere tolle Lokale in Berlin gibt. Geben Sie mal „China Restaurant“ bei Google Maps ein: Sie bekommen Hunderte Imbisse und Restaurants ausgespuckt.