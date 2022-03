Blaire Pascals berüchtigtes Diktum, wonach alle Probleme der Menschheit auf die Unfähigkeit des Menschen zurückzuführen sind, ruhig in einem Raum zu sitzen, ließe sich leicht aufs Heute übertragen, indem man sagte: Einige der Probleme der Menschheit rühren von der Unfähigkeit des Menschen, nicht ständig aufs Handy zu starren.

Für Künstlerinnen und Journalisten sind Twitter und Instagram längst zu Tools ihrer Arbeit geworden: Man wird für Aufmerksamkeit bezahlt, und wirbt auch ein bisschen zum eigenen Vergnügen.

Das ist nur folgerichtig. Immerhin wird man dadurch gesehen, wertgeschätzt, empowered – aber auch geprüft. Die Anziehungskraft von Social Media ist auch außerhalb von Redaktionen und Ateliers allgegenwärtig. Wir starren und posten, während wir Frühstück machen und mit unseren Hunden spazieren. Wir sind – fast immer – online.

Ausstellungsansicht: Wenxin Zheng bei Anahita Contemporary

Wenxin Zheng begann, Online-Bilder in Kunst einzubeziehen

Wie so viele hat auch die chinesische Künstlerin Wenxin Zheng zunächst versucht, Social Media zu ignorieren. Letztere bezeichnet sie manchmal noch heute als „Lärm von draußen“. Doch seit Social Media in China inner- wie außerhalb staatlicher Kontrolle zum wichtigsten Kommunikationsmedium avancierte, beschloss Wenxin, sich in ihrer Kunst an deren Logik anzupassen, sprich mit Social Media zu arbeiten – anstatt dagegen. „Die Gesellschaft hat sich verändert“, sagt sie, „das Internet ist wie Luft, die wir atmen.“ Bei dem Versuch, ihre kognitive Überforderung durch Bilder online zu verarbeiten, fand Wenxin Wege, sie in ihre tägliche Praxis einzubeziehen.

„Social Media wurde plötzlich extrem wichtig“, erinnert sie sich, „nicht nur, um mit anderen in Kontakt zu bleiben. Heute machen wir in China alles – Geldtransaktionen, Nachrichtenkonsum, das Teilen von Inhalten – mit unseren Telefonen.“ Selbst ihre Lehrtätigkeit an der Kunstakademie, erzählt sie, sei von Social Media durchdrungen. „Die Studierenden stellen Fragen heute in der Regel mit ihren Handys.“

Wenxin wirkt dennoch kritisch. Obwohl die Hinwendung zum Internet einiges für sie bequemer machte, hinterließ es zu einem gewissen Grad auch ein Gefühl der Sorge in ihr, die Veränderung noch einfangen und im emphatischen Sinn mitmachen zu können. „Ich bin 46 Jahre alt. In meinem Lebenszeitraum hat China seine Kulturrevolution beendet. Entscheidende historische Etappen haben sich in diesen Jahren vollzogen. Deshalb habe ich heute ein starkes Bedürfnis, alles um mich herum aufzuzeichnen.“

Wenxin Zheng Wenxin Zheng

Wenxin Zheng verwandelt Medien in Kunst

Was als Bewältigungsstrategie begann, hat die Künstlerin inzwischen zu professioneller Routine perfektioniert. Sie nimmt alles, was sie online anspricht, und überträgt es auf ihre Leinwände. Meist handelt es sich dabei um Posts von Freunden. Nach einiger Zeit überlagert sie jene Bilder mit weiteren Posts und veredelt sie letztlich zu immer abstrakter wirkenden Gemälden. Ein Prozess, der an die Geschichte des antiken Palimpsests denken lässt: Schicht um Schicht wird hier buchstäblich „eingeschrieben“, ohne vorherige Schichten je vollständig auszuradieren. Sie aber dennoch so zu verändern, dass nur die letzte Schicht als „lesbare“ Form erkennbar wird.

Was abstrakt klingt, wirkt in der Anschauung unprätentiös verspielt – wie verträumte Collagen aus jugendlichen, oft satten Farben und Formen. Ihr Stil lässt etwa an Expressionisten des 20. Jahrhunderts denken: an Lyonel Feininger, Franz Marc, Grace Hartigan. Malerinnen und Maler, deren Leinwände ähnlich feurig und kühn getönt wirkten, Bilder, die ein deutliches Gefühl der Nostalgie durchwirkte – eine Sehnsucht nach einem einfacheren Leben auf dem Land oder dem Meer. Die nostalgische Strahlkraft in Wenxins Bildern bezöge sich womöglich auf ein ruhigeres Leben – ein Leben vor Social Media.

Was Wenxins Arbeiten von den Werken Feiningers, Marcs oder Hartigans unterscheidet – Kunstschaffenden, denen es darum ging, ihr Innenleben auf die Oberfläche der Leinwand zu übertragen – ist, dass sie den sprichwörtlich umgekehrten Weg geht. Sie fängt ein, was bereits äußerlich ist: eine Zimmerecke oder eine Stadtlandschaft. Ein prismatisch-gebrochener Lichtblitz, das Fragment eines Porträts. Dinge, die sie online gesehen hat: dekonstruiert, in Schichten überlagert, sorgfältig umgestaltet.

Wenxin vergleicht diesen Prozess mit der Rezeption von Kunst selbst – oder, wie sie es versteht: ein Prozess, der weniger den Künstler als vielmehr die Betrachterin in den Fokus stellt: „Die Art und Weise, wie wir die Gemälde anschauen, ist ein nach innen gerichteter Prozess“, sagt sie. „In meiner Praxis kann man nur Fragmente dieses Prozesses erkennen.“

Wenxin Zheng Wenxin Zheng

„Ein Teil von mir wird künstliche Intelligenz“

Diese komplexe Beziehung zwischen Innen und Außen macht den besonderen Reiz von Wenxins Arbeiten aus. Was man in ihren Bildern sieht – die experimentelle Suche nach erkennbaren Formen, die Spannung zwischen zweidimensionalen Figuren im scheinbar dreidimensionalen Raum, das oft eklektische Aufeinandertreffen von Farben, Mustern, Figuren und auch Stilen – ist letztlich auch ein Spiegel ihrer eigentümlichen künstlerischen Methode.

„Wenn ich ins Atelier gehe“, sagt sie, „arbeite ich immer mit eingeschaltetem Smartphone. Das ist mir wichtig. Dadurch kann ich sehen, was vor mir geschieht. Nur so kann ich es direkt auf die Leinwand bringen.“ Dieser Prozess, sagt sie, brauche immer etwas Eingewöhnungszeit. Ein bisschen wie ein Motor, der warm läuft. „Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir künstliche Intelligenz wird.“

Die Motive, die sie auswählt, sind meist aus dem Alltag gerissen. Selfies, Bilder von Essen, Reisefotos, Nachrichten - Inhalte, aus denen sich jeder x-beliebige Instagram-Feed zusammensetzt. Doch Wenxins Auswahlverfahren ist alles andere als zufällig. Sie malt stets exakt die Anzahl der Fotos in genau der Reihenfolge, in der sie von der Person, deren Feed sie dafür auswählt, ursprünglich gepostet wurden.

Dass ihr künstlerischer Prozess von Social-Media-Logiken bestimmt wird, unterstreicht für Wenxin auch den Zeitfaktor: „Meine Arbeit hat auf verschiedene Weise mit Zeit zu tun“, erklärt sie. „Die Menschen halten auf Social Media immer gern Erinnerungen fest. Meist sind das gute Erinnerungen, Erinnerungen an emotionale Dinge. Wenn ich diese Erinnerungen male, dauert das normalerweise zwischen ein und zwei Tagen“. Die zeitliche Verschiebung verändere letztlich aber auch die Inhalte. „Wenn die Bilder später in der Galerie gezeigt werden, kommen sie mir entweder bekannt oder sehr fremd vor. Ich selbst versuche oft herauszufinden, was sie ausdrücken.“

Wenxin Zheng Wenxin Zheng, Gemälde im „Long Scroll“-Format

Wenxin Zheng lässt die Tradition chinesischer Rollbilder aufleben

Wenxin schafft auch einzigartige Gemälde im „Long Scroll“-Format. Dabei werden mehrere online gefundene Bilder zu einer Papierrolle zusammengefügt. Diese Gemälde – etwa die Serie „Future Archeology“ (2019) – können bis zu zehn Meter lang werden und werden später an Ecken aufgehängt, wobei sie oftmals das volle Spektrum des Raums nutzen, in dem sie gezeigt werden.

Die Rollbildmalerei ist eine antike chinesische Kunstform. Die chinesische Landschaftsmalerei auf Rollbildern wird nicht selten als Chinas größter Beitrag zur Geschichte der Malerei angesehen. Die frühen „illustrativen“ Rollbilder stammen aus dem späten vierten Jahrhundert und erreichten ihre Hochzeit im zehnten und elften Jahrhundert. Die Betrachter, so heißt es, würden sich dabei in Reisende verwandeln, die sich beim Anblick jener detailreich gemalten Gemälde durch Raum und Zeit bewegen.

„Die Rollbildmalerei ist eine Inspiration für mich“, sagt Wenxin. „Die meisten chinesischen Rollbild-Künstler reisten durchs Land und kehrten erst sehr viel später in ihr Atelier zurück, um Landschaften mit Vögeln und Pflanzen allein aus ihrer Erinnerung heraus zu schaffen. Ich finde diesen Ansatz sehr poetisch“.

In der traditionellen Rollmalerei war es vorgesehen, dass jeweils nur bis zu 0,6 Meter der Rolle betrachtet werden. Andernfalls, so sagte man, würde die Bedeutung des Werks verletzt. Bedenkt man den Ursprung der Bilder, die Wenxin für ihre Papierrollen verwendet – Bilder, die selbst „gescrollt“, also lediglich für einen Sekundenbruchteil betrachtet werden –, gelingt es der Künstlerin, Altes mit Neuem zu verbinden. Wenxin erzeugt eine merkwürdige Spannung: zwischen erstarrter Unaufmerksamkeit auf Social Media und mythisch überhöhter Kunstrezeption.

Wenxin Zheng arbeitete länger in Leipzig

„Am Anfang mochte Anahita meine Arbeit einfach“, antwortet Wenxin auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit Anahita Contemporary in Berlin-Charlottenburg zustande kam. Damals, erinnert sie sich, nahm sie an einem Residency-Programm in Leipzig teil. „Ich verbrachte 40 Tage in Leipzig, um dort meine Serie an Rollbild-Gemälden fertigzustellen.“

Heute ist die Beziehung der Künstlerin zu Social Media weniger ambivalent als früher. Sie sieht ihre Arbeiten als Fenster, von der aus sie die Welt betrachtet und mit anderen diskutiert – von Kunst bis Politik. „Menschen in Europa denken, dass wir in China keine Menschenrechte haben“, sagt Wenxin. „Wir haben schon Menschenrechte, nur kommunizieren wir anders darüber. Manchmal verschwinden Artikel online. Aber bevor sie verschwinden, haben Menschen ja noch die Chance, sie zu lesen.“

Wenxins malt fast täglich. „Nachdem ich 100 solcher Bilder gemalt hatte, wurde mir klar, dass dies wirklich die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen und Erinnerungen abdeckt, sogar der Geschichte.“ Ihr persönlicher Triumph scheint zu sein, eine Technik gefunden zu haben, die den Stress des Online-Lebens lindert. Aber auch etwas, das sich letztlich als etwas viel Entscheidenderes erweisen könnte als die subjektiven Oberflächlichkeiten des Online-Lebens – ein bisschen wie Social Media selbst.

Wenxin Zheng: „Kaleidoskop“, bei Anahita Contemporary, Schlüterstraße 14, Di-Fr 14-18 Uhr; Sa 11-15 Uhr. Zu sehen bis 16. April 2022.