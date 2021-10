Berlin - Die Ampel-Verhandler haben ihr Tempo noch einmal verschärft. Statt um Weihnachten, wie Olaf Scholz vor zwei Wochen angekündigt hatte, soll nun bereits zum Nikolaus ein neuer Kanzler gewählt und eine Regierung gebildet sein. Ein straffer Zeitplan, besonders angesichts der Tatsache, dass die insgesamt 22 Arbeitsgruppen erst kommenden Mittwoch mit den Verhandlungen beginnen, dabei nur von 9 bis 18 Uhr tagen und an Wochenenden gar nicht zusammentreten sollen. Wenn sie am 10. November, so der Plan, ihre Ergebnisse vorlegen, haben die Hauptverhandlungsteams um Scholz, Lindner, Baerbock und Habeck nur noch dreieinhalb Wochen Zeit, alle grundsätzlichen Probleme zu lösen, die Ressorts aufzuteilen und das Einverständnis ihrer jeweiligen Parteien einzuholen. Die Kürze der Zeit scheint da nicht zur Größe der offenen Fragen zu passen, von denen in der vergangenen Woche die Rede war: Wie sollen Klimainvestitionen und sozialer Ausgleich finanziert werden, ohne neue Schulden aufzunehmen? Und wer soll die Hoheit über das Geld kriegen, also über das Finanzministerium?

Besonders über Letzteres geriet man aneinander. Mehrere Parteikollegen von Christian Lindner hatten ihm die Eignung zum Finanzminister bescheinigt. Habeck erklärte am Sonntagabend in der ARD, es sei „nicht hilfreich, wenn man jetzt in Personalspekulationen einsteigt“. Außerdem gehöre es „zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe.“ Gleichzeitig trauten auch Grünen-Politiker ihrem Chef das Ministerium öffentlich zu. Etwas später in der gleichen Sendung verteidigte Lindner die Logik indirekt und erklärte, es werde in einer neuen Regierung neben Kanzleramt und Finanzministerium auch ein neues Klimaministerium als ein Kraftzentrum geben. „Wichtig ist mir nur eins: Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können“, so der FDP-Chef.

Da nach allgemeinem Dafürhalten die Grünen das Klimaministerium beanspruchen und Lindner nicht Kanzler wird, war klar, wer das Finanzministerium erhält. Am Montag nannte Lindner die Äußerungen zum Klimaschutzministerium dennoch ein „Versehen“. Doch sind diese Reibereien echt oder nur Scheingefechte? Sollen sie Zweiflern im grünen Milieu vielleicht nur bedeuten: Wir geben noch gar nichts auf! Vieles deutet darauf hin.

Die kleineren Ampelpartner erschienen als kreativer Kern

Besonders die Spitzen von Grünen und FDP verstehen sich seit der Wahl nämlich eigentlich von Tag zu Tag besser. Nicht nur, dass Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing sich zuerst ohne die SPD trafen, sie inszenierten das Ganze auch noch per Selfie auf Instagram. Kurz darauf konnte, wer genau hinhörte, mitbekommen, dass Lindner Baerbock eine Antwort auf eine Journalistenfrage soufflierte, die sie daraufhin wiedergab. Bei Pressekonferenzen ließ Habeck wissen, dass man sich auch menschlich nähergekommen sei. Die beiden kleineren Partner einer möglichen Ampel erschienen als kreativer Kern und bestimmende Kräfte der nächsten Regierung. Darüber gerieten für den Geschmack mancher, besonders bei der grünen Basis, die Unterschiede zwischen Liberalen und Bündnis 90/Die Grünen aus dem Blick.

Da half auch nicht, dass das Sondierungspapier in großen Teilen der linken Bubble und bei Umweltverbänden auf ein negatives bis ernüchtertes Echo stieß und links der Mitte als Sieg für die Liberalen gewertet wurde: „Ich würde sagen, die FDP hat die Bundestagswahl gewonnen“, twitterte beispielsweise die Co-Chefin der Linken Susanne Hennig-Wellsow. Es gebe keine Umverteilung oder Steuererhöhungen. Das Tempolimit sei raus. Die SPD hatte zwar den Mindestlohn von 12 Euro bekommen, die Grünen eine Solarpflicht für bestimmte Neubauten, aber Schuldenbremse und andere fiskalische Forderungen konnte offenbar die FDP durchsetzen. Wobei Steuersenkungen im Höchststeuerland Deutschland ebenfalls vom Tisch waren. Habeck selbst sprach von einem „Unentschieden mit der FDP“. Beim kleinen Länderrat der Grünen, der am vergangenen Sonntag das Sondierungspapier absegnete und für Koalitionsverhandlungen grünes Licht gab, war trotz schlussendlich großer Zustimmung auch der kritische Zungenschlag zu hören. „Ich habe mit dem Ergebnis das Gefühl, dass die FDP die Bundestagswahl gewonnen hat“, sagte das Grünen-Basismitglied Cansin Köktürk. Ein Video ihres Auftritts erhielt dennoch fast 10.000 Likes auf Twitter. Das ist viel.

Segen und Fluch der Unterhändler

Auch in überregionalen Tageszeitungen fand die Meinung der Bochumerin Beachtung. Große Aufmerksamkeit für die Äußerung einer Frau ohne besonderes Parteiamt. Das mag auch damit zu tun haben, dass einfach nichts aus den Verhandlungen heraussickert und von „Markus Lanz“ über die „Tagesschau“ bis hin zum „Morgenmagazin“ alle verzweifelt versuchen, Berichterstattung über die derzeit wichtigsten Entwicklungen der deutschen Politik zu produzieren, ohne dass viel Stoff vorhanden ist. Segen und Fluch der Ampel-Unterhändler.

Realistisch können die Grünen kaum beides, Finanz- und Klimaministerium, erhalten. Wie sie die Ressorts auf Augenhöhe miteinander bringen, hatten sie daher auch schon im Sommer skizziert. Anfang August, als klar wurde, dass das Kanzleramt nach Baerbocks Fehlern in unerreichbare Ferne gerückt war, legten sie erstmals Pläne für ein Klimaschutzministerium vor, das die Gesetzentwürfe der anderen Häuser auf deren Vereinbarkeit mit dem Pariser 1,5-Grad-Ziel prüfen dürfen sollte und dabei auch ein Vetorecht haben würde. Das störte beispielsweise die FDP, die von einem „Klimakanzleramt“ sprach. Doch wäre dem neuen Ressort damit nur dasselbe Recht wie dem Finanzministerium eingeräumt. In Artikel 112 des Grundgesetzes heißt es dazu: „Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden.“

„Die Frage wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant“

Doch so mächtig, wie das klingt, ist es dann auch wieder nicht. Schaut man in die Geschäftsordnung der Bundesregierung, kann ein Finanzminister zwar – wie übrigens auch die Kollegen aus dem Innen-, dem Justiz- und dem Familienressort – ein Veto einlegen. Doch hat das vor allem aufschiebende Wirkung. Denn nach einem Einspruch kann bald eine erneute Abstimmung folgen, bei der kann das Gesetz mit einfacher Mehrheit im Kabinett beschlossen werden – solange der Bundeskanzler zustimmt. Was das eigentliche Kraftzentrum in Erinnerung ruft. Denn am Ende bestimmt der Kanzler die Richtlinien der Politik.

Das Ganze erinnert an eine Episode der Grünen kurz nach der Wahl. Da plauderten einige Kollegen von Habeck und Baerbock aus, dass die Machtfrage entschieden sei und er Vizekanzler werde. Darauf hatten sich die beiden intern Parteivorsitzenden geeinigt. Doch die Reaktionen aus der eigenen Partei waren teils kritisch. Weibliche Fraktionsangehörige sahen sich genötigt, für Baerbock Partei zu ergreifen. Schließlich versuchte Habeck, das Ganze abzuräumen, als er sagte: „Die Frage wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant.“ Auf Nachfrage ließ er wiederum wissen, es gehöre zur Verantwortung dazu, das zu klären, ehe man in Sondierungsgespräche gehe. Öffentlich darüber zu reden aber war tabu.

