Berlin - Wenn es um Clubs geht, hat kaum einer mehr Ahnung als Sascha Disselkamp. Der 57-Jährige eröffnete bereits 1985 seinen ersten Punk-Rock-Club in Schöneberg und ist seit 1997 Betreiber des Sage Clubs am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße, wo auch der KitKat-Club beheimatet ist. Aktuell öffnen kann Disselkamp, der auch im Vorstand des Verbandes Clubcommission sitzt, nur sein Sage Restaurant mit dem Sage Beach daneben.

Berliner Zeitung am Wochenende: Herr Disselkamp, seit Juni dürfen bis zu 1000 Menschen in Außenbereichen tanzen. Hilft das den Berliner Clubs?

Sascha Disselkamp: Wir haben am Sage Beach eine große Außenfläche, aber das ist eher die Ausnahme in Berlin. Viele Clubs haben einen kleinen Außenbereich zum Luft schnappen, aber nicht für Tanzveranstaltungen. Ich kenne nur wenige Clubs, die so etwas organisieren können: About Blank, Sisyphos oder Berghain.



Bisher hat nur gut ein Drittel der Clubs wieder geöffnet. Warum so wenige?



In einem kleinen Innenhof mit Nachbarn um die Ecke können Sie nicht bis 5 Uhr früh Musik machen. Ab 22 Uhr gilt Nachtruhe, dann enden die meisten Open Airs. Also hilft es den Clubs eigentlich nicht.

Der Sage Beach kann einige Hundert Tanzende aufnehmen. Wie läuft es da?

Wir sind kein Club, wir bespielen nur die Außenfläche unseres Sage Restaurants. Da kriegen wir mehrere Hundert Leute rein. Aber es ist nicht wirklich lustig, Tanzende immer wieder wegen Masken zu ermahnen. Manche Leute weigern sich und sehen es nicht ein, das führt zu Konflikten. Spaß macht es nicht.

Wie wird sich die Clubkultur in Berlin künftig ändern?



Wir können nicht einfach so weitermachen wie vor anderthalb Jahren. Es werden nicht mehr so viele Billigflieger aus Barcelona oder Israel für 19 Euro kommen. Es wird eine Zeit brauchen, bis 1000 Leute wieder unbeschwert drinnen feiern. Aber ich war nie gut bei Vorhersagen für die Zukunft.

In den Niederlanden wurden die Clubs nach zwei Wochen wieder geschlossen. Was würde ein erneuter Lockdown für Berliner Clubs bedeuten?



In Enschede haben in einer Diskothek angeblich von 600 Leuten 200 Corona bekommen. Es ist eben lange noch nicht vorbei. Der Herbst wird kommen, Läden werden zu sein, Veranstaltungen eingeschränkt. Aber wenn die Überbrückungshilfen so weiterlaufen, wird es nicht viele Kündigungen geben.

Warum nicht?

Es gibt eine große WhatsApp-Gruppe für Clubbetreiber, da sind 300 Leute drin, schildern Sorgen und Beschwerden. Etwa Dezemberhilfen, die noch nicht gekommen sind. Meiner Erfahrung nach geben Krankenkassen, Vermieter oder Brauereien Zahlungsaufschübe. Da habe ich nicht das Gefühl, jemand setzt einem die Pistole auf die Brust. Aber kein Vermieter verzichtet auf etwas, das Geld muss irgendwann zurückgezahlt werden.

Also gibt es kein Clubsterben bisher?

Ich kenne nicht viele Clubs, denen gekündigt wurde: Nuke Club, Grießmühle, Musik und Frieden. Es sind nicht viele Läden verschwunden. Die kritische Phase kommt, wenn es heißt: Ihr dürft wieder aufmachen, ohne Hilfen. Dann werden viele feststellen, dass sie ihr Stammpublikum wieder komplett neu aufbauen müssen.

Wer sind die Verlierer? DJs, Barleute, die Tontechnik, Security?

Die vielen Freiberufler wie DJs oder Künstlerinnen. Bei uns kriegen viele Angestellte Kurzarbeitergeld. Schlecht gestellt sind die geringfügig Beschäftigten, die nur zehn, 15 Stunden die Woche hier gearbeitet haben, Nacht- und Wochenend-Zuschläge bekommen haben. Wenn denen gekündigt wird, rutschen viele auf Hartz IV. Einige sind jedoch in Impf- und Testzentren untergekommen.

Könnte es nicht eine neue Euphorie geben, wenn die Party wieder losgeht?

Vielleicht gibt’s auch die 1920er-Jahre wieder, wo Menschen frenetisch feiern. Das ist möglich. Aber ich frage mich: Woher sollen die Leute kommen? Einheimische haben immer nur 50, 60 Prozent der Besucher in den Clubs ausgemacht, 40 Prozent waren Touris. Ich sehe den Tourismus nicht so schnell zurückkommen. Solange wir am Tropf des Staates hängen, wird sich die Clubszene halten, danach wird’s kritisch.

