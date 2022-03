Berlin - Es bleibt ein Reizthema in der Hauptstadt: Die einen sind genervt vom Partylärm und der Dauerbeschallung in den sogenannten Szenebezirken, die anderen idealisieren jene Klänge von Musik- und anderen Veranstaltungen als Kulturgeräusche einer Großstadt. Und immer wieder die Frage: Wird das ehemals alternative Berlin mit seinen subkulturellen Nischen von piefiger Bürgerlichkeit verdrängt?

Genau darüber ließen die Clubcommission, die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung sowie die TU Berlin am Mittwoch im Holzmarkt25 – ja auch eher ein Ort der subkulturellen Hauptstadtszene – am Mittwoch diskutieren. „Klang.Raum.Stadt“ nannten sie diese erste interdisziplinäre Konferenz über Lärmkonflikte und Kultur und fragten, welchen Neustart Berlin nach zwei Jahren Pandemie brauche. Wie soll zukünftig mit möglichen Konflikten zwischen Feiernden und Anwohnenden umgegangen werden?

Bei einem Dutzend Vorträgen und Praxisbeispielen diskutierten und erklärten Experten und eine Expertin sich und ihre Projekte vor allem dem schallinteressierten Fachpublikum im Säälchen des Holzmarkt25-Komplexes. Zum Abschluss am späten Nachmittag sprachen Vertreterinnen und Vertreter aller demokratischen Parteien aus Bundestag und Abgeordnetenhaus noch über die „Ermöglichungskultur im öffentlichen Raum“. Oder konkreter: Welche Regeln braucht es für ein friedlicheres Miteinander in der Stadt, wie können sich nach Kultur beziehungsweise Ruhe Sehnende besser verstehen? Da waren die Publikumsreihen aber schon auffallend ausgedünnt. Vielleicht trauen Kulturtreibende im dritten Pandemiejahr der Politik auch nur noch wenige zukunftsweisende Impulse zu.

Seit 2021 sind Clubs „Anlagen kultureller Zwecke“

Auffallend war dennoch, wie überraschend einig sich die Mitglieder von FDP bis Linkspartei waren. Auf der Bühne zu Gast waren die neuen Ampel-Verbündeten Canan Bayram (Grüne) und Hagen Reinhold (FDP) sowie Danny Freymark (CDU), Tamara Lüdke (SPD) und Julian Schwarze (Grüne) aus dem Abgeordnetenhaus. Digital ließen sich die beiden Genossinnen Caren Lay (Die Linke) und Claudia Tausend (SPD) zuschalten.

Reinhold, Lay und Tausend gehören im Bundestag zum fraktionsübergreifenden „Parlamentarischen Forum Clubkultur und Nachtleben“, das sich dort seit Februar 2020 für den Erhalt und die Förderung der Clubkultur, für Livespielstätten und Musikclubs einsetzt. Kurz vor Ende der vergangenen Legislaturperiode feierten sie einen ersten Erfolg: Der damalige Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU) hat einem parteiübergreifende Entschließungsantrag zugestimmt, der Bundestag anschließend erfolgreich darüber abgestimmt. Seitdem ist die Bundesregierung aufgefordert, Clubs als „Anlagen kultureller Zwecke“ in der Baunutzungsverordnung einstufen zu lassen. Damit gelten sie offiziell nicht mehr als reine Vergnügungsorte und können leichter in die Stadtentwicklungsplanung einbezogen werden. Bis zum Bundestagsbeschluss wurden Clubs baurechtlich wie Spielhallen oder Sex-Kinos eingestuft, jetzt stehen sie in einer Reihe mit Opern- und Konzerthäusern und Theatern. Dem Clubsterben wird so – so zumindest die Hoffnung – entgegengewirkt, die kulturelle Vielfalt nach zwei zehrenden Pandemiejahren erhalten.

Jedoch, das wurde am Mittwoch einheitlich kritisiert, habe sich seit der Abstimmung im Frühsommer nichts getan. Die Forderung steht noch in keiner Nutzungsverordnung. Der Lichtenberger Landespolitiker der CDU, Danny Freymark, gab zu bedenken, dass der Antrag erst kurz vor der Sommerpause durchgewunken wurde. Mit der Wahlniederlage der CDU/CSU ist Horst Seehofer weder Bau- noch Heimatminister, die Umsetzung muss nun also die neue Bundesregierung bewerkstelligen. Die war im Holzmarkt zwar zahlreich vertreten. Wie wenig sich die neuen Partnerinnen und Partner aber auch sechs Monate nach der Wahl näher gekommen sind, zeigte eine, mindestens für das Publikum, unterhaltsame Zankerei zwischen den Ampel-Koalitionären Canan Bayram und Hagen Reinhold.

Berliner Wochenzeitung Die Grüne-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram

Clubs müssen aus der Schmuddelecke rauskommen

Bayram, die vom Rostocker Kollegen Reinhold ohnehin wenig angetan schien – er scheint kein allzu großes Faible für ihre Umweltthemen zu haben –, duellierte sich wie in alten Oppositionstagen mit ihrem Koalitionspartner. Der war dagegen sichtlich bemüht, den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden. Dann irgendwann ein Moment der Ehrlichkeit bei der Grünen-Abgeordneten: „Der Herr Reinhold und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr.“ Der wollte das so nicht akzeptieren, zückte sein Mikro und korrigierte, dass „Canan und ich keine besten Freunde mehr werden“. Da musste auch seine neue Koalitionspartnerin kichern.

Der Liberale zeigte sich dagegen mit der SPD-Kollegin aus Bayern, Claudia Tausend, in friedlicher Übereinstimmung. Also doch ein wenig Koalitionsstimmung auf der Bühne. Beide kritisierten den lahmen Verwaltungsapparat, den technokratisierten Genehmigungsprozess für Kulturveranstaltungen. Der Ermessungsspielraum, den auch Verwaltungen haben, so Reinhold, werde einfach zu selten ausgenutzt. Veranstaltungen würden lieber schon im Vorfeld nicht erlaubt, um möglichen späteren Konflikten aus dem Weg zu gehen. Eine Kerbe, in die auch Tausend schlägt: „In den Verwaltungen gibt es eine Verhinderungs-, keine Ermöglichungskultur, es fehlt an Lebenspraxis.“ Die Linke Lay, ganz in ihrem Element, kritisierte dagegen Gentrifizierung und den Ausverkauf der Stadt: „Geld regiert, und Kulturorte müssen ums Überleben kämpfen.“ Sie fordert aber auch: Clubs müssen in der öffentlichen Wahrnehmung aus der Schmuddelecke rauskommen, auch deshalb hätten sie politisch kein hohes Standing.

Draußenstadt-Projekt: Kulturelle Teilhabe fördern

Den eindrücklichsten Einblick in den Kulturkampf der Stadt lieferte die gastgebende Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung mit einem Zwischenbericht zum im vergangenen Jahr gestarteten Draußenstadt-Projekt. Das Projekt ist die Outdoor-Kultur-Initiative des Senats und ging im vergangenen Sommer an den Start, um – so zumindest das offizielle Ziel – die pandemiebedingten Herausforderungen in Möglichkeiten zu verwandeln, „um kulturelle Teilhabe und Zugänge zu Kultur für alle Menschen zu stärken“. Das lässt sich die Stadt insgesamt 1,9 Millionen Euro kosten, aus den über 500 Bewerbungen werden seit dem Sommer 118 Projekte gefördert. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa beauftragte die Clubcommission – Expertin für die Open-Air-Szene –, geeignete Flächen in der Stadt zu finden. Heute teilen sich die erwähnten Projekte insgesamt 13 Freiflächen, unter anderem im Marzahner Dreieck und in den Tamara-Danz-Höfen.

Berliner Wochenzeitung FDP-Politiker Hagen Reinhold

Yann-Oliver Kersaint stellte im Holzmarkt nicht nur das Projekt vor, sondern berichtete auch von ersten Konflikterfahrungen. Hauptproblem bei Outdoor-Kultur-Veranstaltungen seien zumeist strapaziöse Einzelpersonen, die sich oft, regelmäßig und vehement beschweren und so häufig laufende Veranstaltungen durch die Polizei beenden lassen oder es Veranstaltenden im Vorfeld erschweren, überhaupt Genehmigungen auf den Ämtern zu bekommen. Auch hier habe sich – die politische Diskussionsrunde bestätigte das ja – gezeigt, dass vorauseilender Gehorsam in den Verwaltungen für die Kulturschaffenden ein großes Problem sei.

Für den Berliner Neustart fordert Kersaint, dass „wir die Menschen jetzt nach Corona wieder daran gewöhnen müssen, dass sie in einer Großstadt leben.“ Dazu gehören eben auch Geräusche: „Wollen wir in einer Großstadt leben oder im Museum?“ Kersaint hält ein mitreißendes Plädoyer für das Draußenstadt-Projekt, spricht über demokratische Teilhabe, Barriereabbau und Klangkulissen; fragt, wem der öffentliche Raum eigentlich gehöre.

Am Ende wird er zurückgefragt, wie viele der 13 entdeckten Open-Air-Flächen als Veranstaltungsort auch langfristig, außerhalb der Projektphase genutzt werden könnten. Da stockt er. Noch sei es unklar, ob es überhaupt einer schaffe, man hoffe auf zwei. Vielleicht ist das die ehrlichste Erkenntnis auf die hauptstädtischen Kulturkonflikte: Berlin möchte zwar, dass der öffentliche Raum allen gehört, dass er wie früher eine Alternative ist. Doch am Ende stehen die gar nicht mal so neu entdeckte Bürgerlichkeit einiger Mitmenschen und ein schwerfälliger Verwaltungsapparat dem Vorhaben im Wege.

