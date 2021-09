Berlin - Ja, klar, der Burger-Hype in Berlin ist langsam wirklich vorbei. Vor zehn Jahren etwa, als New York noch wirklich weit weg erschien, war der Biss in eine gute Boulette wie die Reise in eine ferne Welt. Das lag daran, dass es in Berlin einfach sehr wenige gute Burgerläden gab, die wirklich an die Qualität eines echten amerikanischen Burgers heranreichen konnten, zumindest im Standard eines Burgers aus der Produktion prominenter US-Ketten wie In-N-Out Burger, Five Guys, Shake Shack oder einem einfachen Diner-Burger, wie man ihn von der legendären White Horse Tavern in Lower Manhattan kennt. Die deutschen Burgerläden machten den Fehler, dass sie den Burger – eben – wie eine Boulette servierten, also viel zu kross durchgebraten, mit zu wenig Fett im Fleisch und einem zu bissfesten Brötchen drumherum.

Torbar Berlin Das Burgermenü in der Torbar in Berlin-Mitte.

Lasset den Burger-Boom wieder beginnen!

Diese Zeiten sind gottlob vorbei. Das Brioche hat sich als Brötchenersatz für die Burger dieser Stadt durchgesetzt und auch das Fleisch wird immer besser, also saftiger und fettiger. Trotzdem lassen sich Ermüdungserscheinungen bei Burger-Fans beobachten, einfach weil sich viele Betreiber keine Mühe mehr geben und teilweise bei der Fleischqualität Abstriche machen. Selbst bei lange angesagten Läden wie Crackbuns in Mitte soll das Pochen auf Qualitätsstandards in den vergangenen Monaten abgenommen haben.

Aber jetzt gibt es eine Alternative, die Burger-Muffel wieder ans Fleisch locken dürfte. Und man würde es nicht für möglich halten, doch ausgerechnet ein cooles, hippes französisches Bistro-Lokal in Berlin-Mitte ist dafür verantwortlich: die Torbar an der Torstraße 183. Die Betreiber servieren einen perfekten Burger, der im Rennen um die beste Burger-Komposition ganz hoch aufsteigen dürfte.

Torbar Berlin Burger in der Torbar in Berlin-Mitte.

Das Geheimnis? Das Burgerfleisch wird aus argentinischem Rind gemahlen, es ist saftig, fettig und zart (unbedingt im Garzustand Medium bestellen!). Neben der exzellenten Fleischqualität – die auch den Burgerpreis von 24 Euro im Menü erklärt, inklusive Salat, Pommes und Soßen – muss man die Käsemischung erwähnen, die den Burgergenuss zu einem rundherum idealen Erlebnis macht.

Denn die Mischung aus Emmentaler und Comté sorgt dafür, dass sich zum Fleischgeschmack eine würzige Note beim Kauen mischt. Die Besitzer und Betreiber des Lokals sind Schweizer, sodass man sicher sein kann, dass die Käsequalität auch wirklich stimmt. Auch das Burgerbrötchen überzeugt: durch die Bissfestigkeit einer deutschen Semmel und der Süße einer französischen Brioche. Dazu werden krosse Pommes serviert, die das Burgermenü zu einer kaum zu überbietenden Geschmackserfahrung machen. Man kann auch sagen: Voilá! Lasset den Burger-Boom wieder beginnen! Und zwar in der Torbar in Berlin-Mitte. Mal ehrlich: Wer hätte das gedacht?!

Wertung für den Burger: 5 von 5 Punkten

Torbar, Torstraße 183, 10115 Berlin, Di./Mitt. 18–00 Uhr, Do. 18–1 Uhr, Fr. 18–2 Uhr, Sa. 11–2 Uhr.

