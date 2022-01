Berlin - Am Mittwoch wurde ich abgewiesen an einer Tür. Die Kneipe in der Nähe der Eberswalder Straße hatte 2G Plus schon drei Tage vor dem Stichtag eingeführt. Das Zusammentreffen mit dem Barkeeper war kurz und freundlich. Ein Schulterzucken, ein freundliche Zur-Tür-Weisen. Der Barmann verwies auf ein Testzentrum in der Nähe, das auch noch nach 20 Uhr Tests anbot, ich hatte dazu keine Lust und ging in eine andere Bar für diesen Abend. Ich bin geimpft und habe gerade vor zwei Wochen eine Omikron-Infektion überstanden. Ein Test ist da eher Kostmetik, aber trotzdem bin ich dafür, dass diese Maßnahmen eingeführt werden.

Das hat zum einen mit den Rekordzahlen zu tun, die derzeit über Berlin hereingebrochen sind: Die Inzidenz liegt am Freitag fast bei 1000 und in Friedrichshain-Kreuzberg sogar bei rund 1500. Auch wenn laut Studien die Omikron-Variante offenbar zu weniger Hospitalisierungen führt, kann auch sie Long-Covid-Symptome auslösen und ist damit noch keine normale Erkältung, auch wenn wir das gern so hätten.

Nun hat uns die Wissenschaft in den vergangenen zwei Jahren mehrere Mittel zur Bekämpfung von Covid-19 gegeben: Die Impfung ist eine, doch das wichtigeste Mittel bleibt der Test. Dass er jetzt wieder relevant wird und sogar ab dieser Woche wieder eine zusätzliche Eingangsbeschränkung zum kulturellen Leben geworden ist, schmerzt. Aber jede Infektion und jeder Ausbruch, der dadurch verhindert wird, ist ein Gewinn. Auch für die Gesellschaft.

2G Plus ist die wohl härteste Maßnahme derzeit, aber sie ist das Mittel, um den Lockdown zu verhindern. Nur mit dieser recht strengen Maßnahme können die Restaurants weiter öffnen, können die Theater und die Kinos weiter öffnen, nur so kann auch die Berlinale in Berlin stattfinden. 2G Plus ermöglicht uns eine weitgehende Normalität in dieser Stadt.

Schnelltests ermöglichen Zufallstreffen und Opernbesuche wieder

Die Kneipe, in der ich am Mittwoch landete war so voll, dass ich kurz warten musste, bis ein Tisch frei war. In dieser kurzen Wartezeit traf ich jemanden, den ich seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also ich meine: in Person. Für einen Moment wurde ich sentimental, weil eine Freundin mir neulich erzählte, dass die diese Zufallstreffen am meisten vermisste. Mit 2G Plus können sie weiter stattfinden.

Wenn dafür die Infrastruktur der Testcenter noch verbessert werden muss, wie es einige fordern, dann muss man das ernst nehmen. Die Tests sollten möglichst niedrigschwellig angeboten werden. Wenn sich trotzdem die Gastronomen darüber ärgern, dass wegen der Einführung von 2G Plus die Gäste fernbleiben, kann das aber nicht bedeuten, dass die Sicherheit der Gäste hintenan gestellt werden darf. Sollte nicht der infektfreie Besuch einer Einrichtung auch im Interesse der Gastronomen liegen?

In der Berliner Staatsoper gilt seit Beginn dieses Jahres bereits die „2G Plus Plus“, das heißt: Jeder Gast muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen Test vorweisen – und eine Maske tragen. Den Kunstgenuss schmälert das für geübte Maskenträger inzwischen kaum. In der Pause überwog beim Publikum eindeutig die Freude darüber, dass es auch im Winter zu Veranstaltungen kommen kann. 2G Plus ist eben kein Mini-Lockdown, es bleibt eine harte Maßnahme, aber ermöglicht weiterhin für Verantwortungsvolle das öffentliche Leben.

Ja, es stimmt, dass die Schnelltests bei Genesenen und Geimpften nicht so gut anschlagen, weil ihre Virenlast nicht so lange nachweisbar ist. Aber das kann kein Argument sein, um Tests generell nicht mehr anzuwenden. Im Gegenteil: Sie bleiben weiterhin eine gute Richtschnur, um die Infektionskette zu durchbrechen. Der Test bleibt ein verschmerzbarer Aufwand für einen Abend mit Freunden.

Am Donnerstag war ich zu einem Spieleabend eingeladen. Das deutsche Brettspiel „Pandemie“ gewann 2009 das Prädikat „Spiel des Jahres“. Da spielen bis zu vier Spieler gegen die Zeit, um einen weltweiten Krankheitsausbruch zu verhindern. Zwei Mitspieler hatten spontan abgesagt, weil sie positive Tests hatten. Wir spielten zu zweit und verloren. Alle infiziert. Dafür war mein Test heute negativ.

