Berlin - Endlich wird es wieder dunkel. Und zwar nicht dunkel wie an klammen Herbstabenden oder beim Gang durch stille Keller, sondern dunkel wie kurz vor einem Feuerwerk. Acht Monate lang waren die Kinos geschlossen, nun geht es fast einheitlich bundesweit am 1. Juli wieder los. Die Verbände der Kinowirtschaft haben lange für diesen gemeinsamen Termin gekämpft. Die meisten Häuser ziehen mit, ein paar Abtrünnige haben schon früher eröffnet. Auf dem Papier hat die deutsche Kinobranche die Zwangspause gut überstanden: Nur acht Betriebe im ganzen Land sind bisher insolvent. Ein prominentes Beispiel steht in Berlin, das traditionsreiche Colosseum in Prenzlauer Berg.

Fast einhundert Jahre lang wurden hier Filme gespielt, es war Premierenkino der DDR, nach der Wende kaufte es der West-Berliner-Filmmogul Artur Brauner, in dessen Hand es bis zu seinem Tod 2019 blieb. Sein Sohn, der Immobilienkaufmann Sammy Brauner hatte kein Interesse am Kinogeschäft und meldete schon wenige Wochen nach Beginn der Pandemie Insolvenz an. Dass fast alle Kinobetreiber mit Interesse bisher von diesem Schicksal verschont geblieben sind, liegt an den staatlichen Corona-Hilfen, allen voran dem Kurzarbeitergeld. Kämpfen mussten sie trotzdem, nervlich, vor allem mit der Ungewissheit.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 26./27. Juni 2021 im Blatt:

Die reine Kraft: Neue Technologien machen Atomkraft immer sicherer. Ist die deutsche Angst vor nuklearer Energiegewinnung künftig unbegründet?



Der berühmte Mathematiker Matthias Kreck sagt, die Pandemie wurde falsch bekämpft. Doch man will nicht auf ihn hören



Am 1. Juli öffnen die Berliner Kinos. Wie es der Filmbranche wirklich geht



Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hört auf. Unser Fazit: „Danke für nichts“



Gibt es in Schlesien tatsächlich verbuddeltes Nazigold? Unsere Reporter sind hingefahren



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Kommen die Gelder? Und wenn ja, wann? Was passiert mit den zahlreichen Minijobbern, die den Laden oft mit am Laufen gehalten haben? Wann dürfen wir wieder öffnen und mit welcher Kapazität? Bleiben die Zuschauer uns treu? Mit welcher Kraft diese Kämpfe gefochten wurden, hat auch Christine Berg überrascht, Vorsitzende des größten Kinoverbands in Deutschland. „Vor einem Jahr war mein fester Glaube, dass die Kinos das nicht überleben können. Aber es ist unglaublich, was für ein Überlebenswille da ist, und ich glaube, das liegt daran, dass fast alle Kinos Familienunternehmen sind. Die gibt man nicht so einfach auf.“

Im höchsten Kino Berlins

Eine, die sich weigert, aufzugeben, ist Andrea Stosiek. Seit 13 Jahren führt sie das höchste Kino Berlins, das Sputnik, im fünften Stock in den Höfen am Kreuzberger Südstern. Zwei Säle mit knapp 100 Plätzen gibt es hier, 77 davon sind fest in den Raum gemauert. 1988 wohnte hier Stefan Arndt, der später mit Tom Tykwer, Wolfgang Becker und Dani Levy die Filmproduktionsfirma X-Filme Creative Pool gründete und Filme wie „Lola rennt“, „Good Bye, Lenin!“ und „Das weiße Band“ realisierte.

Als Teil des „Sputnik-Kollektivs“ betrieb Arndt 1988 schon ein Kino in Wedding, doch weil alle in Kreuzberg wohnten und Wedding zu Mauerzeiten mühsam zu erreichen war, baute die Gruppe kurzerhand ein Kino in Arndts große Loftwohnung. Als Andrea Stosiek hier 2006 als Vorführerin anfing, leitete der Künstler Arda Hüseyin das Sputnik, es war in keinem guten Zustand. Investitionsstau, alle anderen Vorführer waren entlassen. „Beim Vorstellungsgespräch übergab der Theaterleiter mir gleich die Schlüssel mit den Worten: ‚Ich gehe jetzt nach Hause, ich habe lange gefeiert und eine tolle Frau im Bett. Meld dich, wenn du Fragen hast.‘“ Die Arbeit im Sputnik war nicht immer einfach, aber Stosiek träumte von einem eigenen Kino und kommunizierte das Hüseyin auch sehr deutlich. „Irgendwann kam dann die SMS: ‚Kannste haben!‘“

Unter Stosieks Führung ist das Sputnik aufgeblüht, von anfangs durchschnittlich 12.000 Besuchern im Jahr auf über 30.000. „Es war toll, zu sehen, dass Kino noch funktioniert. Auch ein Kino wie dieses hier!“ Im vergangenen Jahr waren es dann doch wieder nur 12.000, der Pandemie geschuldet. Im Sommer konnte Stosiek mit einem Freiluftkino auf dem RAW-Gelände einen Teil der Verluste wettmachen. Die 120 Plätze waren bei jedem Wetter ausgebucht, man habe gemerkt, dass die Leute einfach rauswollten. Dieses Jahr gibt es das Kino nicht mehr, die neuen Mieter auf dem RAW-Gelände haben andere Pläne.

Joseph Wolfgang Ohlert Ein Kino aus Stein lässt sich nicht so schnell wegpusten: Andrea Stosiek kämpft um ihr Sputnik.

Finanziell macht die Öffnung wenig Sinn

Am 1. Juli wird das Sputnik nun zeitgleich mit vielen anderen Kinos wiedereröffnen, rein finanziell macht das kaum Sinn. „Es lohnt sich eigentlich nur für die Arbeitskräfte“, sagt Stosiek, doch weiter geschlossen bleiben kommt trotzdem nicht infrage. „Wir müssen jetzt einfach das Signal setzen, dass wir wieder da sind.“

So sieht das auch Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer des Cineplex-Verbunds mit 90 Multiplex-Kinos bundesweit, vier davon in Berlin. Auch die haben es mit den Corona-Hilfen bisher durch die Pandemie geschafft, mit den Öffnungen wird es jetzt wieder spannend: „Es ist ein Unterschied, ob man mit einem kleinen Sportboot losfährt oder mit einem großen Tanker.“ Zu den Tanker-Problemen gehört etwa, dass die Corona-Verordnungen in den Bundesländern nicht einheitlich sind, was die Programmierung der Buchungssysteme verkompliziert. Oder dass Theken im großen Stil bestückt werden müssen und nach wie vor unklar ist, ob Verzehr im Saal erlaubt sein wird.

Momentan sieht es nicht danach aus, das trifft auch die kleinen Häuser empfindlich. Eine weitere große Frage verbindet die Arthouse-Kinos und Multiplexe: Was können wir nun eigentlich zeigen? Fakt ist: Es gibt ein riesiges Angebot, einen Filmstau, der seit vergangenem Jahr stetig länger und unübersichtlicher wird. Filme, die im Frühjahr vor der Schließung nur kurz im Kino waren, sind zum Teil wieder im Angebot, manche liefen mittlerweile auf Streamingplattformen wie MUBI, andere auf digitalen Festivals oder noch nirgendwo. Die Preise sind durch das Überangebot bislang nicht gefallen, auch die Mindestgarantien sind gleich geblieben, also der Preis, den ein Verleiher für seinen Film in jedem Fall haben will, egal ob zwei oder 2000 Menschen ein Kinoticket kaufen. Viele verschiedene Filme ins Programm zu nehmen, wie es das Sputnik normalerweise versucht, ist so bei der geringeren erlaubten Auslastung quasi unmöglich.

Joseph Wolfgang Ohlert Analog war einmal. Auch fast alle kleinen Kinos projizieren heute digital.

Die Verleiher sind mächtiger geworden

Ein zusätzliches Problem ist der Umstand, dass die Kinoexklusivität – vor der Krise ein ungeschriebenes Gesetz zwischen Kino und Verleih – momentan kaum mehr eingehalten wird. Anstatt vier Monate lang das alleinige Vorführrecht zu haben, sehen sich die Kinos nun von internationalen Verleihern mit Filmen konfrontiert, die entweder schon auf Streamingplattformen liefen, wie „Wonder Woman 1984“, oder dort zeitgleich starten sollen, wie Disneys „Black Widow“. „Wir Kinos sind da sehr verunsichert“, gibt Kim Koch zu. „Man will jetzt einerseits kein Exempel für die Zeit nach der Krise statuieren, andererseits haben wir gerade noch immer eine Ausnahmesituation. Wir sind mit allen Verleihern im Gespräch. Manche sind bereit, einem neuen, deutlich kürzeren Exklusivitätsfenster zuzustimmen, Cineplex und auch andere Betreiber tun sich eher schwer damit, diese disruptiven Änderungen zu akzeptieren.“

Konkreter werden will er nicht, die Verhandlungen laufen. Das Kräfteverhältnis hat sich aber definitiv verschoben, die Abhängigkeit der Kinos vom Verleih ist gleich geblieben, während die Abhängigkeit der Verleiher von den Kinos durch die Streamingplattformen eine andere geworden ist. Sollten die Kinos auf ihre Exklusivität bestehen, wird es Produzenten geben, die lieber gleich an Netflix und Co. verkaufen, andere unterstützen die Lichtspielhäuser in ihrem Kampf. So wie Quirin Berg, und das, obwohl er Streaming-Geschichte geschrieben hat.

Als Mitbegründer und Geschäftsführer der Produktionsfirma Wiedemann & Berg geht „Dark“ auf seine Kappe, eine Serie, die im vergangenen Jahr auf der internationalen Bewertungs-Website Rotten Tomatoes zum besten Netflix-Titel der Welt gewählt wurde. Für Sky hat Wiedemann & Berg die Krimiserie „Der Pass“ produziert, für den Bezahlsender TNT die Serien „4 Blocks“ und „Para – Wir sind King“. Doch Berg kommt vom Kino. Für seine allererste Produktion gab es gleich einen Oscar, Florian Henckel von Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“. Auch von Donnersmarcks bisher letzten Film „Werk ohne Autor“ hat Bergs Firma verantwortet. Für ihn sind Streaming und Kino keine Gegenspieler, auch nicht für die Kreativen: „Wir sind bei ‚Dark‘ mit der Hoffnung gestartet, dass es in Deutschland ein Erfolg wird. Durch die weltweite Verfügbarkeit haben es auf der ganzen Welt zehnmal mehr Menschen verfolgt als hierzulande. Schließlich wurde die Serie auf „Rotten Tomatoes“ von den Usern sogar zur beliebtesten Netflix Show weltweit gewählt. Besser als solch eine ehrliche Bewertung direkt von den Zuschauer:innen zu bekommen, geht es wohl kaum. Gleichzeitig kann man die Emotionen, den eigenen Kinofilm auf einer Weltpremiere wie beispielsweise der von „Werk ohne Autor“ auf den Filmfestspielen von Venedig auf der großen Leinwand zu sehen, kaum vergleichen. Da sitzt man mit vielen Hundert fremden Menschen in einem Saal, und am Ende gibt es 13 Minuten Standing Ovations. Das ist ein absolut überwältigendes Erlebnis. Aber glücklicherweise ist beides möglich. Streaming und Kino ergänzen sich.“

Plötzlich kann jeder Arthouse schauen

Das findet auch Kim Koch, er glaubt an die Macht der Kinos als Promotions- und qualitätsmotor: „Das Kino ist die Formel 1 der Auswertung. Da geben sich alle Mühe, besonders gute Filme zu machen, und alle nachgelagerten Verwertungsstrategien profitieren davon.“ Das habe man besonders bei der letzten Oscarverleihung gesehen, von den Gewinnerfilmen der Streamer habe vorher kaum jemand gehört.

Dass dieses Jahr gleich sieben Academy Awards an Netflix-Produktionen gingen, legt allerdings nahe, dass das Qualitätsargument nicht mehr zieht, zudem haben „Mank“ oder „Mein Lehrer, der Krake“ sicher einige Millionen Menschen mehr gesehen, als es bei einem klassischen Kinostart der Fall gewesen wäre. Wahrscheinlich auch andere Menschen, jüngere, die aus der Provinz, wo ein Großteil der Arthouse-Filme unerreichbar bleibt, oder Menschen, die weniger Geld ausgeben können. Wer im Sputnik einen Film sehen will, zahlt acht Euro. Für einen Cent weniger kann man bei Netflix Tausende Filme und Serien anschauen. Im Mai hat Amazon das Hollywoodstudio Metro Goldwyn Mayer (MGM) gekauft, der Deal beinhaltet Rechte für „James Bond“-Blockbuster, aber auch diverse Klassiker, die das Prime-Abo von ebenfalls 7,99 Euro allen willigen Streamern zugänglich macht.

Deutschland ist keine Kinonation. Pro Jahr gehen hier weniger als 40 Prozent der Menschen mindestens einmal im Jahr ins Kino, in England, Frankreich oder den USA ist der Wert fast doppelt so hoch. Auch vor der Pandemie sind die Besucherzahlen stetig gesunken, eine Studie der GfK legt nahe, dass Corona diesen Trend noch befeuert haben könnte: Im Januar gaben 15 Prozent der Befragten an, auch nach der Wiedereröffnung vorerst auf Kinobesuche zu verzichten. Die deutschen Netflix-Abonnements sind im ersten Quartal 2020 dagegen um fast eine Million im Vergleich zum Vorjahr auf 7,26 Millionen gestiegen.

Es muss sich etwas ändern

Ob das Kino als Geschäftsort weiter bestehen kann, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Die finanziellen Reserven der meisten Betreiber sind aufgebraucht, viele mussten einen Kredit aufnehmen. So auch das Sputnik, 70.000 Euro hat die Bank als Corona-Liquiditätshilfe bereitgestellt. Im Mai 2022 muss der Kredit zurückgezahlt werden, ob Andrea Stosiek das schafft, hängt davon ab, welche Corona-Hilfen noch nachkommen und wie der Betrieb ab Juli weiter bezuschusst wird. Denn dass Kino mit den bestehenden Auflagen wieder profitabel wird, das bezweifeln sowohl Stosiek als auch Kim Koch von Cineplex. Andrea Stosiek bleibt trotzdem optimistisch: „Ich glaube daran, dass Leute, die ins Kino wollen, auch ins Kino gehen. Du kannst auch eine Tiefkühlpizza essen, anstatt in die Pizzeria zu gehen, aber es schmeckt einfach nicht so gut, auch wenn es bequemer oder billiger ist.“

Und tatsächlich: So groß das Angebot der Streamingdienste auch sein mag, den Status als Empathiemaschine können sie dem Kino bislang nicht streitig machen. Nur hier kann man für ein paar Stunden in der Gebärmutter einer fremden Lebenswelt marinieren, fast frei von äußeren Einflüssen. Und am Ende gewachsen daraus hervorschlüpfen, wenn die kuratorischen Kräfte Gehaltvolles durch die Projektor-Plazenta eingespeist haben. Damit diese Erfahrung aber nicht den Alten vorbehalten bleibt, sich Kino nicht wie das Theater oder die Oper zum subventionierten Kulturort für das Bildungsbürgertum entwickelt, muss sich etwas ändern, alle Zahlen sprechen dafür.

Junge Menschen müssen mit dem Ort Kino verbunden bleiben, hier geht die Berlinale als einziges großes Festival mit eigener Sektion für Kinder und Jugendliche seit über 40 Jahren mit gutem Beispiel voran. Aber auch eine Annäherung zwischen Kino und Streaming wird unvermeidbar bleiben, erste kleine Erfolgsmodelle gibt es schon. Die Streamingplattform MUBI setzt explizit auf Filme, die schon einen Kinostart hatten, in einigen Ländern schenkt die Plattform ihren Nutzern ein Kinoticket pro Woche. Das Nürnberger Projekt „Cinemalovers“ stellt virtuelle Kinoräume bereit, hier können Betreiber ihr eigenes Programm kuratieren. Auch das Sputnik hat hier während des Lockdowns gestreamt, im Verbund mit 15 anderen unabhängigen Berliner Kinos. 900 Euro gehen für diese vier Monate nun auf das Konto von Andrea Stosiek, kaum der Rede wert. Wichtiger als der Umsatz war ihr die soziale Komponente, neben den Filmen wurden den Zuschauern Interviews und Debatten geboten: „Wir wollten unser Publikum nicht alleinlassen.“ Damit dieser Wunsch auch in Zukunft noch auf Gegenseitigkeit beruht, müssen die Kinomacher ihre Kreativität weiterhin nicht nur in ihr Programm, sondern auch in ihr Selbstverständnis fließen lassen, als Heimatort für große Filmkunst, die Menschen wie keine andere zu verbinden weiß.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.