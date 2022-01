Berlin - Ein neues Jahr bringt vieles mit – offenbar auch neue Corona-Maßnahmen. Am Freitag haben sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz sich erneut zusammengesetzt, um sich ein Bild der aktuellen Pandemielage zu verschaffen. Gerade in Berlin steigen die Infektionszahlen dramatisch an (am Freitag wurde eine 7-Tage-Inzidenz von 511,5 gemeldet), gleichzeitig hat dieses noch nicht zu einer erhöhten Hospitalisierungsinzidenz geführt – diese lag am Freitag noch bei 3,8, ein grünes Licht im Berliner Corona-Ampel.