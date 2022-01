Berlin - Die Corona-Pandemie wütet nun schon seit fast zwei Jahren. Man könnte meinen das sei Anlass genug die Pandemie-Bekämpfung endlich auf ein festes wissenschaftliches Fundament zu stellen. Davon ist jedoch nichts zu spüren. Die Politik dilettiert weiter munter vor sich hin. Mit immer kleinteiligeren Regeln versucht man jetzt dem Pandemiegeschehen hinterher zu regulieren. Das Vertrauen der Bürger in die Kompetenz der Exekutive, sinnvolle von sinnlosen Maßnahmen zu unterscheiden, wird dabei massiv erschüttert. Die 2G Plus-Regelung für die Gastronomie setzt dem Ganzen dabei die Krone auf.

Die Gastronomie spielt in der Pandemie allenfalls eine untergeordnete Rolle, das geht aus den Zahlen des RKI aus dem vergangenen Jahr klar hervor. Trotzdem soll nun 2G Plus ein entscheidenden Baustein zur Bekämpfung der Pandemie sein. Das Motiv ist aber recht durchsichtig: Durch die neue Vorschrift soll vor allem das Leben von Ungeimpften so ungemütlich wie möglich gemacht werden. Ob 2G Plus aber tatsächlich geeignet ist, um die Corona-Inzidenz niedrig zu halten spielt dagegen allenfalls eine untergeordnete Rolle.

Ansonsten würde man die Maßnahme auch dort anordnen, wo viele Menschen, die meiste Zeit ihres Lebens außerhalb des häuslichen Umfelds verbringen: Am Arbeitsplatz. Ganz so weit will man dann aber doch nicht gehen. Erfrischend ehrlich verkündete hingegen der französische Staatspräsident Emmanuel Macron Anfang Januar, er wolle die Ungeimpften „bis zum Ende nerven“. Nun mag man das Ziel teilen, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zum Impfen zu bewegen, aber dies kann kein Grundlage mehr für ein allgemeingültiges Gesetz bilden. Staatliches Handeln ist nur dann verhältnismäßig, wenn es dazu geeignet ist, das angestrebte Ziel - Infektionen zu verhindern - zu erreichen.

Deutschland leidet unter einem moralisch aufgeladenen Strafbedürfnis

Auch auf rein praktischer Ebene stellen sich bei 2G Plus zahlreiche Probleme: Wer im vergangenen Jahr auf die Empfehlung des RKI vertraut hat, das die Booster-Impfung frühestens nach sechs Monaten erfolgen solle, und seine Boostertermin entsprechend gebucht hat, wird mit der 2G Plus-Regel nun vor vollendete Tatsachen gestellt und aus der Gemeinschaft der vollständig Geimpften ausgeschlossen. Wer unlängst eine Corona-Infektion durchgemacht hat, soll sich laut RKI erst in drei Monaten impfen lassen – als geboostert gilt aber er trotzdem noch lange nicht. Obwohl er eigentlich besser geschützt ist.

Wer täglich einen Schnelltest machen muss, nur um mit Freunden im Café zu sitzen, wird jeder spontanen Lebensregung beraubt: „Habe ich alles dabei? Maske, Impfzertifikat, Personaldokumente? Habe ich genügend Zeit eingeplant für den Schnelltest? Welche Teststation hat gerade geöffnet? Hoffentlich schiebt mir der Medizinstudent den Teststreifen nicht wieder zu tief in die Nase…“ Und wofür das alles? Für ein unerhebliches Mehr an Sicherheit? Durch die hohe Zahl an Impfdurchbrüchen und die im Vergleich zur Delta- harmlosere Omikron-Variante muss die Corona-Politik bald komplett neu evaluiert werden. Ob und in welchen Ausmaß der Booster gegen die neue Corona-Variante hilft, ist unklar. Vieles spricht dafür, dass Omikron nicht zwischen 2G und 2G Plus unterscheidet, auch wenn man sich im Gesundheitsministerium etwas anderes wünschen würde.

Außerhalb von Deutschland hat man die neue Dynamik des Pandemiegeschehens bereits verstanden. Impfweltmeister Israel öffnet trotz steigender Fallzahlen wieder die Grenzen und auch in Spanien kehrt man langsam zum Normalbetrieb zurück und setzt die engmaschige Verfolgung des Pandemiegeschehens aus. Und behandelt Covid künftig wie eine Grippe.

Unsere Politiker sollten erkennen, dass es kein Problem sich zu irren und ihr Handeln an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. In einem aufgeklärten Staat-Bürger-Verhältnis muss das trotz der imminenten Sachzwänge in der Pandemie möglich sein - mit Offenheit und Gelassenheit. Hierzulande überwiegt leider immer noch ein moralisch aufgeladenes Strafbedürfnis gegenüber einer schrillen Minderheit von Impfskeptikern. Die Berliner haben ein Recht darauf so wenig wie möglich vom Staat behelligt zu werden. Die 2G Plus Regel geht genau in die falsche Richtung. An die Stelle der Erwachsenenpädagogik muss wieder die Vernunft treten. Wer sich bis jetzt nicht impfen lässt, wird auch nicht durch die neue Regel überzeugt. Alle anderen werden unnötig gegängelt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.