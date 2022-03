Bei „Hey, wir wollen die Eisbären seh’n“ singen alle mit, auch bei „Sweet Caroline“ und „Take Me Home, Country Roads“. Als dann ein Techno-Hit aus den frühen 2000er-Jahren aus den Lautsprechern kommt, recken alle ihre Fäuste in die Luft und springen auf und ab. Die Tische und Stühle wackeln im Takt der Musik. Das Bier fließt und in der Bar sind derart viele Menschen, dass man sich kaum bewegen kann. Dabei hieß es doch, dass ich jetzt „ohne Einschränkungen“ den Après-Ski genießen könne. Die Playlists und die Art der Leute beim Après-Ski sind genau wie vor der Pandemie.

Österreich hat am 5. März die meisten seiner Corona-Beschränkungen aufgehoben. „Endlich“, denken sowohl Einheimische als auch Touristen. „Es gab früher Hauspartys, aber so etwas wie hier haben wir seit Ewigkeiten nicht erlebt“, sagt ein Saisonarbeiter in einem Après-Ski-Lokal. Als Corona Anfang 2020 zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, waren die Skigebiete Epizentren für Infektionen. Hier kamen Touristen aus ganz Europa zusammen, um ihren Urlaub zu genießen. Die meisten Skigebiete schlossen, auch St. Anton.

Menschen aus ganz Europa und dem Rest der Welt beim Après-Ski

Für den Winter 2020/21 wurde breit diskutiert, ob man öffnen sollte. Der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, sagte im Herbst 2020: „Skifahren – ja, Après Ski – nein.“ Seitdem gab es in St. Anton sowohl Lockdowns als auch Varianten von Corona-Einschränkungen, wie 2G-Regeln in Hotels, Restaurants und am Lift. Aktuell sind Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und einigen Geschäften die einzigen Regeln, die noch eingehalten werden müssen. Das heißt auch: Impfpässe haben seit dem 5. März keine Funktion mehr in den Skigebieten.

Das ist interessant, weil Österreich als erstes Land in Europa Anfang Februar eine nationale Covid-19-Impfpflicht für Erwachsene eingeführt hat. In St. Anton waren die vergangenen zwei Jahre für viele Betriebe hart. Wenn jetzt wieder Menschen aus ganz Europa und dem Rest der Welt beim Après-Ski oder in den Clubs zusammenkommen, ist die Ordnung im Dorf ein Stück weit wiederhergestellt.

Der Bundestag debattiert

Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen. Tirol hatte an diesem Montag 4019 neue Fälle, das ist wenig im Vergleich zur Hauptstadt Wien, aber noch ist nicht klar, wie die Öffnung sich auf die Region als Schmelztiegel von Menschen verschiedener Herkunft in Zukunft auswirken wird.

Berlin will ebenfalls die meisten Corona-Beschränkungen aufheben, obwohl aktuell die Infektionszahlen steigen. Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit warnt: „Wir sind nicht in der Situation, als dass man jetzt alle Maßnahmen fallen lassen könnte.“

Am Donnerstag diskutierten der Bundestag in einer ersten Debatte erneut über die Einführung einer möglichen Impfpflicht. Die vorgelegten Anträge befürworten sowohl eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, für alle ab 50 Jahren oder lehnen eine Pflicht zum Impfen gänzlich ab. Am Freitag änderte die Ampel-Koalition zudem das bestehende Infektionsschutzgesetz, die meisten Corona-Schutzmaßnahmen werden damit ab Sonnabend auslaufen. Für Eltern bleibt die bestehende Ausnahmeregelung für ein verlängertes Kinderkrankengeld jedoch bis Ende September gültig.

