Berlin - „Die Prognosen sind superdüster. Sie sind richtig düster.“ Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, beschönigte am Mittwochabend in einer gemeinsamen Online-Diskussion mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nichts. Seine „Brandrede“ über die aktuelle Pandemielage schlug besonders in den sozialen Medien hohe Wellen, nicht nur, weil Wieler bisher eher als besonnener Mahner galt. Die Prognosen, die sein Institut mit Blick auf niedrige Impfquoten bereits im Sommer machte, sie scheinen jetzt alle wahr zu werden. Bundesweite Inzidenz von 340, weniger als 79 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft. Im Schnitt infizieren sich mehr als 50.000 Menschen täglich neu, bei einer Mortalitätsrate von 0,8 Prozent sterben statistisch gesehen etwa 400 dieser täglich Erkrankten. „Daran gibt es nichts mehr zu ändern“, sagte Wieler am Mittwoch.

Für Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag ist das nur „Panikmache“. Auf Twitter schrieb sie: „Viele Menschen würden an Corona sterben. Das begründet er ausgerechnet mit einer Mortalitätsrate von 0,8 %.“ Erwähnte dabei aber nicht, dass auch eine scheinbar niedrige Sterberate hochgerechnet Tausende Tote bedeutet. Denn die 400 zukünftigen Toten, die Wieler bei der Diskussion nannte, waren lediglich die für diesen Tag bereits feststehenden Pandemieopfer. Zur Verdeutlichung: Ändert sich am Infektionsgeschehen einen Monat lang nichts, sind 12.000 zukünftige Corona-Tote statistisch gesehen sicher.

Boostern ist „allerdings nicht von heute auf morgen möglich“

Der RKI-Chef machte sich am Mittwoch ebenfalls für niedrigschwellige Impfangebote stark: „Jeder Mann und Maus, der impfen kann, soll jetzt gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff.“ Sprach sich dabei auch für Impfangebote bei Apothekerinnen und Apothekern aus. Erst am Donnerstag empfahl die Ständige Impfkommission Auffrischungsimpfungen („Boostern“) für alle Menschen ab 18 Jahren, in Berlin wird mit einem verstärkten Andrang gerechnet. In einer Pressemitteilung schrieb Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, bereits Mitte der Woche, dass Boostern für Impfwillige „allerdings nicht von heute auf morgen möglich“ sein könne. Auch der Hausärzteverband Berlin und Brandenburg bittet um Geduld, neben Auffrischungsimpfungen müssten Ärztinnen und Ärzte noch immer Erstimpfungen durchführen, aktuell auch wieder vermehrt Grippeimpfungen.

RKI-Chef Wieler: Kein Freitesten für Ungeimpfte mehr

Ebenso vehement, wie sich Wieler fürs Impfen aussprach, äußerte er Bedenken gegen das Freitesten von Ungeimpften. Ungeimpften solle nicht die Chance gegeben werden, „die Impfung zu umgehen, zum Beispiel, indem sie sich freitesten lassen.“ Viele Bundesländer haben sich bereits jetzt auf 2G-Regeln geeinigt. In der Hauptstadt gilt ab Montag 2G plus. Konkret dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene am öffentlichen Leben teilnehmen, müssen sich vorab aber tagesaktuell testen lassen.

Apropos Hauptstadt. Die ersten Weihnachtsmärkte haben, ehe die Saison überhaupt starten konnte, die Tore bereits wieder geschlossen. Betroffen sind vor allem kleinere Märkte, die die strenge Infektionsschutzverordnung des Senats nicht umsetzen beziehungsweise kontrollieren können. Gleichzeitig sind die Intensivstationen in Berlin immer mehr mit Covid-19-Kranken belegt, wie der Lagebericht der Senatskanzlei zeigt. Geht es in diesem Tempo weiter, gibt es schon am 15. Dezember doppelt so viele IST-Patienten und -Patientinnen wie am Freitag. Vor einer Woche lag dieser Verdopplungsstichtag noch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es sieht also wieder danach aus, dass die Prognose von RKI-Chef Lothar Wieler stimmt. Am Mittwoch sagte er nämlich auch: „Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern.“

