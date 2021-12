Ja, liebe Leserinnen und Leser, auch in der ersten Dezemberwoche und mit Blick auf Weihnachten kann man – coronabedingt – kaum durchatmen. Mit den Omikron-Aerosolen in der Luft, jetzt ja auch in der Hauptstadt, lieber sowieso nur mit Maske.

Denn seit Donnerstag ist klar: Die neue Corona-Variante Omikron gibt es jetzt auch in Berlin. Zwei Infektionsfälle wurden durch die Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigt, weitere Verdachtsfälle werden noch geprüft. Beide bestätigten Fälle sind Reiserückkehrer aus Südafrika. Die Berliner Zeitung berichtete am Donnerstag als erstes über „Patient null“ der Hauptstadt. Der Mann kam am Montagmorgen in Berlin an, hier traten erste Symptome auf. Ein PCR-Test bestätigte den Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante am Mittwochabend. Der Befund liegt der Berliner Zeitung vor. Der Verdacht bestätigte sich laut der Senatsgesundheitsverwaltung nach einer Gesamtgenomsequenzierung. Der Reiserückkehrer ist doppelt geimpft und hat bisher nur leichte Symptome.

In Berlin verschärft man nicht nur mit Blick auf die Omikron-Ausbreitung die Maßnahmen. Auf einer Sondersitzung am Freitag beschloss der Senat unter anderem härtere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Bahnsteige dürfen nur noch von Geimpften, Genesenen oder Getesteten betreten werden. Außerdem kommt es zu strengeren Personenobergrenzen, sobald nur eine ungeimpfte Person dabei ist: Ein Haushalt darf sich nur mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder bis 14 Jahre sind wie immer ausgenommen. Auch Sport im Freien soll nur noch unter 3G-Bedingungen möglich sein. Clubs dürfen unter 2G-Bedingungen dagegen draußen öffnen, drinnen gäbe es aber mindestens ein Tanzverbot, wie Christian Gaebler (SPD), Chef der Senatskanzlei, am Freitag sagte. Die neuen Corona-Regeln treten am Mittwoch in Kraft.

Der Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt zwar, dass die Sieben-Tage-Inzidenz deutschlandweit weiter steigt, insgesamt um 14 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, aber eben auch, dass sich der starke Anstiege der Sieben-Tage-Inzidenz in den zurückliegenden Wochen „in der vergangenen Woche nicht fortgesetzt“ hat. Ist das wenigstens Grund für etwas Erleichterung? Einerseits könnte es laut den Expertinnen und Experten des RKI einer erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Infektionsdynamik sein, andererseits eben aber auch ein Zeichen der „zunehmend überlasteten Kapazitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst“ und der erschöpften Laborkapazitäten.

#Sachsen #Erzgebirgskreis Corona-Inzidenz 2006,2. Es ist zum verzweifeln.

In Sachsen scheint die Situation zunehmend zu eskalieren, viele Landkreise ächzen unter vierstelligen Inzidenzen. Zum Vergleich: Die höchste Inzidenz in Berlin hat Treptow-Köpenick mit 451. Vor einer Woche sorgte ein MDR-Ausschnitt in den sozialen Medien für Aufsehen. Zu sehen war eine ältere Frau aus dem Erzgebirgskreis, der zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 2000 hatte. „Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich bin doppelt geimpft, warte auf meine Booster-Impfung. Mein Mann ist an Corona verstorben. Ich war im Krankenhaus. Und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass sie aus der Schule was nach Hause bringen. Und jetzt fahre ich auf den Friedhof“, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. „Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Wenn im Sommer schon was gemacht worden wäre, dann wäre das alles nicht halb so schlimm.“ Allein in den ersten zwei Tagen wurde der Tweet 1,7 Millionen angeklickt. Es scheint, als spräche die Sächsin in ihrer Verzweiflung vielen aus der Seele.

