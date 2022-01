Berlin - Liebe Leserinnen und Leser, haben Sie die ersten Wochen des Jahres auch bereits in Quarantäne oder Isolation verbringen müssen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, am Freitag waren über 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Hauptstadt akut – und wissentlich – mit Covid-19 infiziert und befanden sich somit in Isolation. Ungewiss, wie viele von ihren Kontaktpersonen auch vorsorglich in Quarantäne mussten. Das ist eine Steigerung von über 7 Prozent im Vergleich zum Vortag, damit leuchtet die Corona-Warnampel des Senats auch weiterhin dunkelrot: Inzidenz von 949,8. Nur Bremen trifft es im Bundesländer-Ranking noch härter, der kleinste Stadtstaat der Republik kämpft mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 1400. Gleichzeitig ist Deutschland der 100.000-Infektionsmarke pro Tag bedenklich nahe, Freitagnacht wurden über 92.000 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Nie gab es mehr. Ist das die Omikron-Wand, von der seit Dezember Expertinnen und Experten sprechen?

Um die Gefahr der aktuellen Omikronwelle zu bannen, gibt es auch in Berlin ab Sonnabend neue Regeln. Unter anderem ist im öffentlichen Nahverkehr dann neben der 3G-Regeln nur noch eine FFP2-Maske, keine OP-Maske mehr erlaubt. Gleichzeitig gilt in der Gastronomie ab sofort nur noch 2G plus, konkret dürfen also nur bereits Geimpfte und Genesene und zusätzliche getestete Personen Kneipen und Restaurants besuchen.

Erst am Dienstag erschütterte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer Hochrechnung für Europa. Laut dieser sollen sich in den kommenden zwei Monaten die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben. Bei einer Online-Pressekonferenz sagte der Direktor der WHO Europa, Hans Kluge: „Bei diesem Rhythmus sagt das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) voraus, dass sich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung der Region in den kommenden sechs bis acht Wochen mit Omikron angesteckt haben werden“ und verwies auf das Forschungsinstitut der University of Washington in Seattle. Die Covid-19-Variante Omikron befalle wegen seiner Mutation menschliche Zellen schneller, könne deshalb auch Geimpfte und Genesene betreffen.

10 Prozent der AfD-Wähler will Impfpflicht

Vielleicht befürwortet auch angesichts solcher Szenarien die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht. Laut aktuellen Zahlen des ZDF-Politbarometers sprechen sich 62 Prozent für eine Impfpflicht in Deutschland aus, 36 Prozent sind dagegen. Bei Wählerinnen und Wählern der Grünen (76 Prozent), der CDU/CDU (73 Prozent) und der SPD (73 Prozent) ist die Unterstützung dabei am größten. Bei den Linken (53 Prozent) und der FDP (52 Prozent) sind immerhin noch mehr als die Hälfte für die verpflichtende Impfung. Abgeschlagen ist nur die AfD, hier wollen nur 10 Prozent der Anhänger und Anhängerinnen die Impfpflicht. Beschlossen ist die Impfpflicht ab dem 15. März bereits für Krankenhaus- und Pflegepersonal.

Anders als noch im vergangenen Jahr vom neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, wird es dagegen nicht bereits im Februar oder März zum Inkrafttreten einer allgemeinen Impfpflicht kommen. Mitte der Woche drängte der Bundeskanzler in seiner ersten Regierungsbefragung dennoch auf eine schnelle Beratung über eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19, betonte dabei auch die solidarische Seite einer solchen Entscheidung: „Es gibt keine Entschei­dung, die man nur für sich alleine trifft, und deshalb ist die Impfpflicht auch wichtig.“ Die SPD legte am selben Tag einen ersten Zeitplan für die Umsetzung vor. Für die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht sollen die sozialdemokratischen Abgeordneten bis Ende Januar einen Vorschlag machen. Nach einer Orientierungsdebatte sollten dann die Eckpunkte für einen Gesetzesentwurf vorgelegt werden. Dadurch soll gemeinsam mit Parlamentariern anderer Fraktionen an einem Gruppenantrag gearbeitet werden. Bis zu einer Entscheidung im Bundestag sollen dann anschließend maximal zwei Monate vergehen, erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: Wir werden das im März abgeschlossen haben, ganz klar.“ Die neue Ampel-Koalition hatte sich bereits im Vorfeld darauf verständigt, über eine allgemeine Impfpflicht ohne Fraktionspflicht abstimmen zu lassen.

