Berlin - Die Parteivorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, haben gemeinsam mit FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing ein Selfie aufgenommen, das alle zeitgleich nachts auf Instagram veröffentlicht haben. Noch bemerkenswerter als das gemeinsame Foto ist aber der darunter stehende Text.

Dort schreiben die Vier: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“ Ein eindeutiger Fingerzeig an die beiden potentiellen „großen“ Koalitionspartner SPD und Union.

Während CDU und CSU am Dienstag über den Fraktionsvorsitz stritten und sich am Ende nur auf eine Kompromisslösung mit der Interimswahl von Ralph Brinkhaus einigen konnten, attackierte Söder seinen internen Konkurrenten Armin Laschet offen. Nachdem die SPD-Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in den vergangenen Tagen zu Beleidigungen von Christian Lindner übergegangen waren, demonstrierten Grüne und Liberale am späten Dienstagabend traute Viersamkeit.

Mit einem solchen Foto, das es so oder so ähnlich während des Wahlkampfs und auch davor nicht gegeben hat, deutet sich eine Verschiebung der Gewichte im kommenden Sondierungspoker an. FDP und Grüne wollen damit offenbar zeigen, dass sie für die Erneuerung des Landes auch bereit sind, bisherige Animositäten zu überwinden. Eine der möglichen Botschaften: Zwei Kleine sind größer als ein Großer. Gemeinsam haben FDP und Grüne mehr Stimmen im Parlament als die SPD.

Okay, vielleicht ist es albern, sich von solch billiger Instagram-Symbolik beeindrucken zu lassen, aber das fühlt sich trotzdem nach einem größeren Moment an, dem man hier beiwohnt. pic.twitter.com/IZhPfNbZnC — Stefan Niggemeier (@niggi) September 28, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

