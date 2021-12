Gleichstand vor dem Finale, das hat es zwischen zwei Formel-1-Fahrern zuletzt 1974 gegeben. Es ist die ultimative sportliche Zuspitzung, dazu braucht es beim Großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate die Storyteller von Netflix gar nicht. Doch der Titel der erfolgreichen Doku-Serie passt perfekt auf das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen an diesem Sonntag: Drive to survive.

Das Überleben der eigenen Titelhoffnungen hängt für den britischen Titelverteidiger ebenso wie für den Herausforderer aus den Niederlanden vor allem von der Nervenstärke ab. Eine Grand-Prix-Saison wie diese hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das Autodrom von Abu Dhabi, in dem mit Sebastian Vettel 2010 zum ersten Mal ein Red-Bull-Pilot Weltmeister wurde, ist angerichtet für den Showdown: Die Piste wurde umgebaut, soll jetzt überholfreundlicher sein. Doch die Sorge ist groß, dass das die zugespitzte Situation zwischen Hamilton und Verstappen eskalierten lässt. Formel-1-Sportchef Ross Brawn ahnt: „Es wird sicher für beide hart. Beide geben keinen Zentimeter nach. Aber wir möchten einen sportlichen Wettkampf erleben. Wir wollen nicht, dass sie die Grenze überschreiten.“

Die Erfahrung spricht für Lewis Hamilton, der mit einem achten Titel alleiniger Rekordweltmeister werden könnte. Von den fünf knappsten Entscheidungen hat er drei für sich entschieden, seinen ersten Titelgewinn 2008 mit einem Zähler Vorsprung. Im Jahr davor, seiner Debütsaison in der Königsklasse, hatte er allerdings auch mit einem Punkt gegen Kimi Räikkönen verloren. Hamiltons Sieg-Hattrick hat ihm im richtigen Moment der Saison ein zusätzliches Momentum verschafft. Die Fähigkeit, aus der Aussichtslosigkeit ein Übermaß an Selbstmotivation zu ziehen, ist wohl die größte mentale Stärke des 36-Jährigen. In der Karriere des Briten war die zweite Saisonhälfte meistens die bessere, das entspricht seiner eigenen Einschätzung, sich in der Rolle des Jägers wohler zu fühlen. Er braucht dabei ein überhöhtes Ziel – ein solches sind Red Bull Racing und Max Verstappen, der sich ebenfalls in der Form seines Lebens zu befinden scheint.

Böser Hohn gegen grobe Unsportlichkeit

Zweimal in dieser Saison ist die Auseinandersetzung auf der Piste schon richtig eskaliert, da keiner der beiden nachgeben wollte. In Silverstone kreiselte Verstappen nach einer Attacke Hamiltons in die Reifenstapel. In Monza landete Verstappen nach einem Crash auf Hamiltons Auto. Aus diesen gefährlichen Szenen speist sich die grenzenlose Verbitterung der WM-Gegner, wohl auch die Gefahr, dass das Duell jederzeit wieder ausarten kann. Verstappen war nach dem ersten Unfall noch zur Beobachtung in einem britischen Hospital, von wo aus er den Rennsieger Hamilton jubeln sah. Das empfand er als bösen Hohn. Umgekehrt wirft Hamilton seinem Gegner grobe Unsportlichkeit vor, nachdem dieser in Italien einfach von der Unfallstelle weggelaufen war, ohne sich umzudrehen – das Rad seines Autos hätte den Mercedes-Fahrer erschlagen können.

Imago Für Lewis Hamilton geht es um den achtem WM-Titel.

Die Ereignisse am vergangenen Sonntag in Saudi-Arabien, als sich die beiden grenzwertige Verdrängungsmanöver leisteten, zeugen von einer weiteren Dramatisierung. Verstappen hatte sich so rücksichtslos Vorteile verschafft, dass er am Ende Hamilton auf Geheiß der Rennkommissare vorbeilassen sollte. Als er auf einer Gerade abbremste, krachte Hamilton in das Heck des Red-Bull-Honda. Für den Showdown hat der Rennleiter Michael Masi ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihm bei Erkennen einer übermäßigen Schuld auch der Abzug von WM-Punkten als Strafmaß zur Verfügung steht. Das dürfte eine große Sorge im Mercedes-Lager lindern: Da Verstappen bislang mit neun zu acht Siegen in dieser Saison führt, wäre ihm bei einem Ausscheiden beider Autos der Titel sicher. Ganz gegen seine Rennfahrernatur hatte Hamilton daher im Laufe des Rennjahres häufig aus Sorge um einen Ausfall zurückgezogen.

Abseits der Strecke besteht keinerlei Gefahr, dass sich Verstappen und Hamilton besonders nahe kommen. Das liegt nicht nur an dem Altersunterschied von zwölf Jahren, es hat vor allem mit den gegensätzlichen Persönlichkeiten zu tun. In Verstappens Leben gibt es, seit er zweieinhalb Jahre alt ist, nichts anderes als Rennfahren. Papa Jos, ein eher durchschnittlicher Formel-1-Pilot während der Schumacher-Ära, förderte die Karriere des Sohnes, wie es sonst nur von Eiskunstlaufmüttern bekannt ist. Daher kommt der Tunnelblick des aktuellen WM-Spitzenreiters. Mit seinem lausbubenhaften Auftritt schlägt er sich gut bei öffentlichen Auftritten, aber stets ist ihm eine Unruhe anzumerken – er will einfach nur fahren. Simulator-Rennen sind sein großes Hobby, und bei Instagram-Bildern aus seinem Apartment in Monte Carlo fällt der Blick zwar auf Jachten im Hintergrund, vor allem aber auf allerlei Trainingsgerät auf der Terrasse. Allein die im vergangenen Jahr öffentlich gemachte Beziehung zur Weltmeistertochter Kelly Piquet scheint den Fokus gelegentlich zu verschieben; so flog er zwischen den beiden Rennen am Arabischen Golf zurück an die Cote d’Azur, um mit der Brasilianerin ihren Geburtstag zu feiern.

Imago Max Verstappen führt mit 9 Siegen diese Saison an. Wenn seine Konkurrenten von Mercedes ausfallen, ist ihm der WM-Titel sicher.

Gnadenlos sind beide, aber auf unterschiedliche Art

Von Lewis Hamilton sind trotz reihenweiser Auftritte mit Größen aus dem Show- und Modegeschäft schon lange keine Frauengeschichten mehr bekannt. Die einzige Dame an seiner Seite scheint seine Trainerin Angela Cullen zu sein. In seinem Leben kann es kaum Ablenkung und Engagement genug geben, um den Druck der Formel 1 zu vergessen – und dann wieder frisch an die Rennstrecke zurückkehren zu können. Es gibt keinen anderen Piloten, der sich so politisch einmischt und engagiert wie Hamilton, ob er nun bei Black Lives Matter mitmarschiert oder die Homophobie in den arabischen Ländern anprangert. Es ist ein Bewusstsein, dass sich in seiner zweiten Karrierehälfte mehr und mehr ausgeprägt hat, im Verstappen-Alter war auch er voll auf den Sport gepolt.

Kontroversen, wie die mit Fernando Alonso oder Nico Rosberg, hat Hamilton natürlich vorrangig durch seine sportliche Überzeugungskraft, häufig aber auch durch mentale Spielchen für sich entscheiden können. Prägendes Zitat: „Es gab keinen Gegner, der nicht geistig verletzlich war.“ Die Kontrahenten sind meist darauf eingestiegen und unterschätzten die Gnadenlosigkeit Hamiltons in diesem Punkt offenbar. Verstappens Vorteil in dieser Hinsicht lag das Jahr über darin, dass er so gar nicht greifbar ist für Hamilton, beinahe eine Antipode. Er kommentierte Hamilton nicht, erwähnte ihn in seinen Analysen nicht mal.

Auch wenn er weiterhin umstritten ist wie kein anderer Fahrer, hat sich Max Verstappen dank seiner mentalen und fahrerischen Fähigkeiten zu einem respektablen Titelanwärter gewandelt, der Hamilton alles abverlangt. Dass er der geborene Aggressor ist, zeigt er seit seinem Formel-1-Debüt mit 17. Doch die Sturheit, keinen anderen Weg als den Kampf zu kennen, bremst seine Weiterentwicklung. So gipfelt Verstappens Respektlosigkeit nach den zuletzt fehlgeschlagenen Attacken samt Bestrafung in einem Lamento, dass immer er der Böse sei und bestraft werde: „Ich werde anders behandelt als andere.“ Lewis Hamilton, der nicht minder gnadenlos fahren kann, aber einen Sinn für die Ethik des Sports besitzt, hat ihn am Ende damit dann doch genau in der Ecke, in der er ihn haben will.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.