Michael Tsokos ist Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner. Seit 2007 leitet er das Institut für Rechtsmedizin der Charité und das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin in Moabit. In seiner Freizeit schreibt der 54-Jährige Sachbücher, Thriller und berät Filmemacher. In seinem Büro steht eine Sammlung von Pickelhauben, die er als Jugendlicher zu sammeln begann. Vor 20 Jahren hörte er damit auf, weil zu viele Fälschungen auf dem Markt sind und er zu Hause keinen Platz mehr hatte. Besichtigen können wir die Sammlung nicht. Denn wegen der Pandemie-Vorschriften können wir uns nicht in seinem Büro zum Interview treffen, sondern führen es virtuell.

Herr Professor Tsokos, Sie haben auf der ganzen Welt schon Leichen seziert – insgesamt mehr als 200.000. Wie verläuft ein Tag bei Ihnen in der Charité? Wen hatten Sie heute schon auf dem Tisch?

Heute haben wir zwölf Obduktionen durchgeführt. Ein Mensch wurde ertrunken aufgefunden. Wir mussten klären: War das ein Suizid oder ein Unfall? Ist der Mensch vielleicht geistig verwirrt gewesen? Dann hatten wir mehrere hochgradig fäulnisveränderte Leichen, die nach längerer Liegezeit in der Wohnung gefunden wurden. Da mussten wir jeweils herausfinden, wer derjenige ist und ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Ein Mann war plötzlich auf der Straße kollabiert. Er wäre wahrscheinlich nicht obduziert worden, wenn er zu Hause in seiner Wohnung im Bett gefunden worden wäre. Aber weil es in der Öffentlichkeit passierte, ist das ein Fall, der abgeklärt werden muss. Also eigentlich bunt und durch den Garten.

Wieviele Tote untersuchen Sie pro Jahr?

Wir führen rund 2400 Obduktion durch. Bei einem Großteil, etwa 50 bis 60 Prozent, ergibt sich eine natürliche Todesursache. Weitere 20 Prozent sind Suizide. Ein Fünftel besteht aus Unfällen. Fünf Prozent sind Fälle, bei denen eine fehlerhafte medizinische Behandlung ausgeschlossen oder untersucht werden muss. Die restlichen fünf Prozent sind Tötungsdelikte. Wir untersuchen davon zirka 80 bis 120 im Jahr. Das sind nicht alles Morde, das können auch Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge sein, was eine Frage der strafrechtlichen Einordnung ist.

Wie werden die meisten Tötungsdelikte ausgeführt?

Die meisten in Berlin definitiv mit Messern. Warum? Weil man ein Messer versteckt am Körper tragen kann. Ein Messer kann man auch überall kaufen. Messer sind waffenrechtlich ja nicht reglementiert.

Nehmen solche Messerattacken zu in Berlin?

Nach meinem Gefühl werden häufiger als früher Messer eingesetzt. Ohne dass ich das jetzt mit einer Statistik belegen könnte, aber die Lunte bei Gewaltdelikten ist heute kürzer. Als ich Jugendlicher war, war es undenkbar, dass irgendeiner mit einem Messer rumrennt. Heute ist das anders, das ist eine neue Qualität.

Und ganz generell? Wird in Berlin anders gestorben als beispielsweise in Hamburg, Dinslaken oder Lüneburg?

Ja, in Berlin wird einsamer gestorben. Da steht dann zum Beispiel in der Ermittlungsakte, dass der erste, der den Verstorbenen irgendwann vermisst, der Wirt der Stammkneipe ist, weil der Tote seinen Deckel länger nicht bezahlt hat. Andere Menschen liegen Monate, teilweise Jahre tot in ihrer Wohnung, weil das Sozialamt die Miete weiter überweist. Solche Fälle sind typisch für die Hauptstadt. Auch typisch: Unheimlich viele Menschen sterben an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums wie Leberzirrhose, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Magen-Darm-Blutungen. Sehr viele nehmen auch zu Lebzeiten Psychopharmaka, die wir häufig nachweisen – gar nicht als Todesursache, sondern als Begleitentdeckung bei der toxikologischen Untersuchung.

Verstärkt die Corona-Pandemie diese Phänomene?

Schon im Frühjahr 2020 mussten mehr Wohnungen geöffnet werden, auch von Leuten, die gar nicht vermisst wurden. Sie hatten sich abgeschottet, und wir hatten viele Wochen lang noch mehr fäulnisveränderte Leichen als vorher. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wir in der Rechtsmedizin sind dafür ein feiner Seismograf.

Das klingt traurig. Ist das jetzt auch noch so?

Mit Zahlen ist das nicht zu belegen, aber es gibt in letzter Zeit zum Beispiel mehr Menschen, die an Enddarmkrebs sterben. Ich erkläre mir das damit, dass viele Vorsorgeuntersuchungen in den vergangenen zwei Jahren gar nicht mehr stattgefunden haben. Das ist ja auch etwas, was Kliniker immer wieder anmahnen und etwa sagen: Wir machen viel zu wenig Leukämie-Vorsorgeuntersuchung bei Kindern, oder zu wenig Vorsorgeuntersuchungen bei Frauen auf Brustkrebs, weil alle nur auf Corona fixiert sind. Das sind Kollateralschäden, die man auch noch in den nächsten Jahren aufarbeiten muss.

Haben Sie den Eindruck, dass diese Kollateralschäden zu wenig von der Politik beachtet werden?

Nein, das wird ja immer wieder auch von Interessenverbänden thematisiert, die zum Beispiel anmahnen, dass mehr Kinder und Jugendliche Suizidversuche unternehmen und dass viel mehr psychotherapeutische Angebote wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist der Politik schon bewusst, aber im Moment steht Corona im Mittelpunkt, alles drumherum hat nicht so den Stellenwert.

Immer wieder heißt es, „mit oder an Corona“ gestorben. Im vergangenen Jahr haben der Bundesverband der Pathologen und die Gesellschaft für Pathologie gefordert, möglichst viele Obduktionen von Corona-Verstorbenen vorzunehmen und damit der Empfehlung des RKI widersprochen. Wie ist Ihre Position dazu? Wird zu wenig obduziert?

Wenn man vor drei Jahren las, die Zahl der Herzinfarkte ist um drei Prozent gestiegen, haben alle aufgeschrien. Woran werden diese Zahlen festgemacht? Aufgrund der Sterbestatistik des Statistischen Bundesamtes. Die wiederum beruht auf Todesbescheinigungen. Das heißt: Wenn in einem Jahr einfach mal ein paar Tausend Ärzte mehr ‚Herzinfarkt‘ reinschreiben, dann stehen auch mehr Herzinfarkte in der Statistik. Ob wirklich mehr Menschen daran gestorben sind, wissen wir nicht, weil das nicht verifiziert wird. Im Totenschein steht akuter Herzinfarkt, es war aber in Wirklichkeit eine Lungenembolie. Oder da steht Verbluten aus dem Magen-Darm-Trakt, und der Tote hatte vielleicht vorher schon eine Blutarmut und ist an einer Lungenentzündung gestorben. Durch solche Fehler wird die Statistik ungenau.

Über wieviele solcher Fehler reden wir da?

Rechtsmediziner und Pathologen monieren seit Jahrzehnten, dass die Hälfte und mehr der Todesursachen und Leichenschauscheine falsch ausgestellt werden. Dasselbe ist bei Corona der Fall. Wenn auf dem Leichenschauschein steht, er ist an Corona gestorben, dann kann, wenn das zu Hause und nicht in der Klinik unter maximaler Diagnostik passierte, keiner nachschauen, ob es nicht vielleicht in Wirklichkeit ein Herzinfarkt war.

Was halten Sie von der Forderung des Bundesverbandes, stärker zu obduzieren?

Das mahne ich seit zehn Jahren an. Die Obduktion ist und bleibt der Goldstandard. Wir obduzieren in Berlin sieben Prozent aller Verstorbenen. Damit liegen wir weit über dem Bundesschnitt. In anderen Regionen sind es nur ein bis zwei Prozent. Der Grund: Der Stadtstaat Berlin hat kurze Wege und auch einen eigenen Fahrdienst vom Leichenschauhaus. Wenn Sie woanders 400 Kilometer zurücklegen und dann auch die Transportkosten zahlen müssen als Staatsanwaltschaft oder Pathologie, dann überlegen Sie sich jede Obduktion dreimal.

Hat sich inzwischen irgendetwas gebessert?

Ärztinnen und Ärzte, die eine Leichenschau durchführen, sollten eine verpflichtende Fortbildung dafür belegen. Jeder approbierte Arzt darf heute eine Leichenschau durchführen, auch wenn das Studium 30 Jahre zurückliegt. Es ist auch ein Problem, dass Hausärzte bei ihren eigenen Patienten die Leichenschau durchführen, weil die teilweise befangen sind. Da kommt jemand zu mir in die Praxis mit Rückenschmerzen, später ruft mich die Ehefrau an und sagt, der ist tot. Da bin ich befangen, weil ich vielleicht nicht ausreichend diagnostiziert habe und ihn nicht in die Klinik überwiesen habe. Deshalb müsste die Leichenschau eigentlich von einem anderen Arzt durchgeführt werden.

Fällt Ihnen ein Fall ein, wo sich ein Hausarzt geirrt hatte?

Solche Fälle gibt es immer mal wieder. Ich hatte mal einen Fall, bei dem der Hausarzt ausgestellt hat, der Tote sei ein Schwarzafrikaner. Später stellte sich heraus, der Tote war kein Schwarzafrikaner, sondern hochgradig fäulnisverändert. Das Beispiel zeigt: Wir brauchen spezielle Schulungen.

In Deutschland gab es laut Polizeistatistik 2400 vollendete Tötungsdelikte. Wieviele bleiben unerkannt?

Es gibt eine sehr verlässliche Studie der Universität Münster, wonach jedes zweite Tötungsdelikt möglicherweise übersehen wird. Wir können davon ausgehen, dass in Deutschland jährlich 1000 bis 1500 Tötungsdelikte gar nicht polizeibekannt werden.

www.imago-images.de Zur Person Bis Michael Tsokos 2007 die Leitung des Instituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité übernahm, war er an der Hamburger Rechtsmedizin. Unter anderem war er im Auftrag des Bundeskriminalamtes 1998 und 1999 in Bosnien und im Kosovo an der Identifizierung von Leichen aus Massengräbern beteiligt. 2004 und 2005 identifizierte er deutsche Tsunami-Opfer in Thailand.

Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Der 54-Jährige wurde auch als Autor von Sachbüchern und Thrillern bekannt. Zu seinen Bestsellern gehören unter anderem „Abgeschnitten“ (zusammen mit Sebastian Fitzek) und „Die Zeichen des Todes“.

Ihr Beruf als Gerichtsmediziner ist ja bereits ein Fulltime-Job. Trotzdem obduzieren Sie Leichen in der ganzen Welt, schreiben Bücher, treten in Dokumentationen auf. Was treibt Sie an?

Schreiben, Filme machen, Podcasts und so weiter sind mein Hobby, mein Gegenpol zur Arbeit. Ich bin keiner, der mit seinen Freunden am Wochenende nach Mallorca fliegt oder Golf spielt oder abends in Kneipen rumhängt. Mir machte Schreiben schon als Kind unheimlich viel Spaß. Es ist ein Blick über den Tellerrand. Da lerne ich dazu, und das ist für mich einfach Ausgleich.

Und wie schaffen Sie das zeitlich?

Wenn ich vor Corona auf Kongressen war, bin ich morgens um sechs aufgestanden und habe schon mal am Buch geschrieben. Oder wenn ich irgendwo im Ausland war, in Marokko oder Ägypten, wo ich viele Rechtsmediziner ausgebildet habe, da habe ich ab 17 Uhr im Hotelzimmer gesessen und geschrieben. Das geht seit Corona nicht mehr, und da staute sich einiges auf. Ich habe jetzt vier Wochen Urlaub genommen, um an meinem nächsten Buch zu schreiben, den nächsten Film zu drehen und einen neuen Podcast vorzubereiten.

Worum geht es in Ihrem neuen Buch?

Das ist der fünfte Teil der Fred-Abel-Reihe. Die Reihe, die mit „Zerschunden“, „Zersetzt“, „Zerbrochen“ und „Zerrissen“ vier Bücher hatte, und das neue Buch ist das letzte, der Abgesang sozusagen.

Sie obduzieren viele Gestorbene und wissen um die Risikofaktoren des Lebens. Welche davon liegen eigentlich bei Ihnen vor?

Ich habe früher viel Extremsport gemacht und mir dabei den Rücken ruiniert, hatte dann mehrere Bandscheibenvorfälle und mir die Achillessehne gerissen. Ich trinke gerne mal ein Glas, wenn ich abends essen gehe. Aber weil ich weiß, wie eine Leber aussieht nach mehreren Gelagen und täglich Alkohol, halte ich mich zurück. Während Corona haben die Getränkehersteller ja gesagt, ihre Absätze hätten sich verdoppelt und verdreifacht, weil die Leute – einfach mal platt gesagt – zu Hause sitzen und saufen. Bücherschreiben, Filmemachen oder Podcasts sind für mich kein negativer Stress, der mich runterzieht, sondern positiver, gesunder Stress.

Der positive Stress hält Sie also gesund?

Viel um die Ohren zu haben, das ist ein bisschen wie eine positive Sucht. Ich bin kein Asket, kein Vegetarier oder Veganer. Ich esse gern auch mal mit meinen Kindern eine Pizza oder einen Burger. Man muss das Leben genießen.

Gehen Sie mit Ihrem Körper bewusster um als andere Menschen, weil Sie jeden Tag den menschlichen Körper sezieren?

Wenn man in der Ausbildung aufgepasst hat, dann haben alle Mediziner eine Ahnung, was man selbst behandeln kann und wann man zum Arzt gehen sollte. Ich sehe es Leuten sofort an, wenn sie seit Jahrzehnten Alkohol konsumieren, und ich sehe sofort, ob einer jahrelang Drogen konsumiert hat, ob ein Kind geschlagen wurde oder ob es nur gefallen ist. Der Beruf sensibilisiert für so etwas.

Der eine Arzt ist Hypochonder, der andere kümmert sich überhaupt nicht um sich selbst. Welcher Typ sind Sie?

Ich gehe nur zum Arzt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Als ich den Bandscheibenvorfall hatte, das war an Heiligabend, hatte ich keine Chance, das zu verheimlichen und lag nur auf dem Sofa. Da kam der Rettungswagen und wollte mich mitnehmen. Da habe ich gesagt: Nee, ich fahre Heiligabend bestimmt nicht in die Klinik. Zwei Wochen später ging dann gar nichts mehr. Da musste mir meine Frau noch ein Lokalanästhetikum in den Rücken spritzen. Meinen Freunden würde ich in einem solchen Fall viel früher raten: Du musst dich operieren lassen!

Gibt es einen Fall, der so richtig kompliziert war für Sie, wo Sie lange gebraucht haben?

Wir haben nicht tagelang Leichen im Keller liegen und rennen immer wieder runter, um noch mal dies oder das zu überprüfen, sondern die Obduktion ist in zwei bis vier Stunden gemacht. Ich erinnere mich aber an den Fall Jessica –das Mädchen, das 2004 in Hamburg verhungerte. Ich habe sie obduziert. Jessica wurde in ihrem Kinderzimmer gefunden. Das Zimmer war leer und völlig verdunkelt. Sie hatte sich die Haare ausgerissen, die ich auch in ihrem Magen fand. Mit sieben Jahren trug sie eine völlig verkotete Windel, die mit Kabelbindern in den Leisten fixiert war. Die Heizung war auf null runtergedreht. Die Frage war: Wie lange hat dieses Kind ohne Nahrung ausgehalten? Das herauszufinden hat einige Wochen gedauert. Erst nach unzähligen aufwendigen Untersuchungen war klar, dass ab dem Alter von zwei, zweieinhalb Jahren die Nahrungszufuhr bei ihr nicht mehr ausreichend war, sondern dass sie nur noch so viel von ihren Eltern bekam, dass sie vor sich hin vegetierte.

So ein Fall ist wahrscheinlich auch für einen Profi wie Sie zermürbend.

Das ist richtig. Es ist zwar schon lange her, aber ich habe noch alles vor Augen.

Wenn Sie am Seziertisch stehen, sehen Sie dann einen Menschen oder ein Objekt vor sich?

Für mich sind die Verstorbenen eine leere Hülle, in der der Pilot nicht mehr drin ist. Ich versuche, naturwissenschaftlich die letzten Minuten seines Lebens zu rekonstruieren, um herauszufinden, was passiert ist. Natürlich muss man dabei anständig und ethisch korrekt mit den Toten umgehen. Man macht nicht irgendwelche Scherze, sondern weiß, dass es da Familie und Freunde gibt, für die dieser Tod eine Tragödie ist.

