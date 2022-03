Raub, Körperverletzung, Einbruch oder sexuelle Übergriffe: Etwa 70.000 Gewalttaten registriert die Berliner Polizei in jedem Jahr. Aufmerksamkeit erregen meist nur spektakuläre Kriminalfälle, viele „kleine“ Fälle sind allenfalls eine Kurzmeldung im Polizeibericht. Doch wie geht es den Betroffenen alltäglicher Kriminalität? Was machen diese Erfahrungen mit ihnen? Die Berliner Zeitung am Wochenende hat mit Menschen gesprochen, die ihr unter anderem von der Opferhilfeorganisation Weißer Ring vermittelt wurden. Die Serie: Die vergessenen Fälle.

Manuela lernte er 1995 kennen. Nach sechs Jahren trennten sie sich. 2016 schrieb er sie über Facebook an. Sie trafen sich und kamen wieder zusammen. Er war „der Mann ihres Lebens“, wie sie später vor Gericht aussagte. Tolga C.* wusste ja nicht, wie sehr sich diese Frau verändert hatte.

Zunächst lief es harmonisch, und sie unterstützte ihn seelisch beim Sorgerechtsstreit um das Kind, das er mit einer anderen Verflossenen hatte. Manuela war zärtlich zu ihm. Doch bald war die Harmonie vorbei. Sie hatte ihn dabei erwischt, wie er zusammen mit einem Kumpel im Internet bei einer Partnerbörse unterwegs war.

Im Juni 2017 spürte er ein Kribbeln und ein immer stärkeres Stechen in den Beinen, das ihn an Stromschläge erinnerte. Erst dachte er, dies könnte mit den Nerven zu tun haben. Auf eine Vergiftung wäre er nie gekommen. Auch sein Essen konnte er nicht bei sich halten, ihm war übel, er erbrach sich immer wieder. Von verschiedenen Ärzten ließ sich Tolga C. untersuchen. Irgendwann fingen auch die Schmerzen in den Händen an, er konnte die Finger kaum noch krümmen.

Zwei Jahre dauerten seine Qualen. Der Mann, der in dem Neuköllner Mietshaus die Wohnung unter ihm bewohnt, ist Tolgas bester Freund. Er ging mit ihm zu einem anderen Arzt. Dieser schloss auf eine Vergiftung. Im Krankenhaus in Charlottenburg diagnostizierten die Ärzte, dass Tolga C. mit Thallium vergiftet wurde. Thallium, beziehungsweise Thalliumsulfat, wird in Rattengift verwendet. Die Ärzte informierten die Polizei.

Die Ermittler der Mordkommission stellten Gläser und Geschirr sicher, um daran Spuren zu nehmen. Aus dem Aschenbecher auf dem Balkon tüteten sie einen Zigarettenrest ein. Sein Freund, der unter ihm wohnte, hatte ihn dort hinterlassen. Seine Fingerabdrücke waren überall in der Wohnung. Die Ermittler befragten ihn, was er dort gemacht habe. Er hatte unter anderem dort sauber gemacht.

„Sie wollte mich als Gewalttäter darstellen“

Manuela kümmerte sich weiter rührend um Tolga, während er im Krankenhaus lag. „Sie hat sich als Unterstützerin und Lebensretterin ausgegeben, hat mir Schuldgefühle eingeredet, dass ich undankbar sei. Sie wollte mich dazu verpflichten, mit ihr zusammen zu sein. Ich habe mich dann auch dazu bereit erklärt und mich dankbar gezeigt, wie es ihre Absicht war. Ich wusste natürlich nicht, dass sie die Täterin ist“, erzählt der 50-jährige Tolga C. in dem Neuköllner Café, in dem wir uns zum Gespräch treffen.

Während er spricht, spielt er mit seinen Fingern, die sich nervös ineinander verhakeln. Er hat noch immer Konzentrationsschwierigkeiten und muss mehrmals neu anfangen mit seinen Schilderungen. Auch heute ist es für ihn noch immer unfassbar, dass er von der Frau fast umgebracht wurde. Vor der Vergiftung arbeitete er als IT-Systemkaufmann. Er verkaufte und konfigurierte Computersysteme und beriet Firmen.

Wegen der Vergiftung magerte er von 120 auf 60 Kilo ab, die Haare fielen ihm aus. Nur langsam kam er wieder auf die Beine. Als er wieder freihändig stehen konnte, wurde die Frau aggressiv. Einmal sei sie mit einem großen Schraubenzieher auf ihn losgegangen, berichtet er. „Sie will dich kaltmachen“, hatte sein Freund, der Mieter unter ihm, immer gesagt. „Aber er war so verliebt in sie,“ sagt sein Freund, der bei unserem Treffen im Café dabei sitzt. „Er hatte immer blaue Flecken und war zerkratzt.“ Und Tolga ergänzt: „Sie wollte mich als Gewalttäter darstellen, denn früher gab es mal Probleme, ich war selber gewalttätig.“ Sie habe sich selber verletzt und ihm gesagt: „Wer wird wem was glauben – dir oder mir als Frau?“

Nachdem die Mordkommission angefangen hatte zu ermitteln, kam sie Manuela auf die Spur. Nur sie konnte ihm das Thallium ins Essen gemischt haben. Sie wurde wegen des Giftanschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft war der Überzeugung, dass Manuela ihrem damaligen Freund „über Wochen und ohne dessen Wissen jeweils geringe Dosen des Schwermetalls Thallium zugeführt“ habe – von Juni 2017 bis Juni 2019. Die Frau habe ihn schwächen wollen, um ihn an sich zu binden. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Doch die Frau wurde freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen.

Plötzlich tauchte sie wieder bei ihm zu Hause auf. „Sie machte mir eine Szene. Sie wollte mich umbringen und auch sich selbst. Sie hatte schon das Fenster aufgemacht“, sagt Tolga C. Er habe sie aus der Wohnung gezerrt. Sie habe sich gegen die Tür gestemmt, die er schließen wollte. Dabei habe er unfassbare Schmerzen gehabt. Die Hämatome vom Herauszerren zeigte Manuela später der Polizei und gab an, der Mann habe sie geschlagen. Die Polizei ermittelte gegen ihn. Er wurde angeklagt. Es kam zum Gerichtsverfahren. Sie verlor, er bekam einen Freispruch.

Dann verübte sie im Sommer 2020 den zweiten Giftanschlag. Tolga hatte eine Kleinanzeige geschaltet, um seine Armbanduhr zu verkaufen. Er wollte 50 Euro, aber es meldete sich jemand, der sogar 70 Euro zahlen wollte. Sie trafen sich in einem Restaurant an der Hasenheide. Redeten über Gott und die Welt, als der Mann plötzlich sagte, er habe eine Freundin hier im Restaurant, die er fragen werde, ob sie noch Geld habe.

2,11 Gramm Thallium in der Cola

Tolga C. reibt sich die Augenbrauen. Er will alles erzählen, und plötzlich sind die Gedanken weg. Wieder einmal.

Er schildert, wie er in dem Restaurant seinem Gegenüber berichtete, dass er von einer Thalliumvergiftung krank geworden sei. „In dem Moment, wo ich das erzählt habe, merkte ich, dass am Boden des Cola-Glases, das ich schon zu zwei Dritteln ausgetrunken hatte, eine Substanz war. Das kann doch kein Salz oder Zucker sein, hab ich gesagt. Das müsste sich doch auflösen. Da wurde mein Gegenüber ganz nervös und hibbelig.“ Tolga ging zum Tresen und fragte, ob sie da Salz oder Zucker hineingetan hätten. „‚Gib mal her‘, meinten die. – ‚Nein, das gebe ich jetzt nicht aus der Hand‘, sagte ich, und ich habe sofort die Polizei angerufen. Die haben das Glas sichergestellt, als ich ihnen sagte, dass ich vermute, dass da Gift drin ist.“ Die Untersuchungen der Kriminaltechnik ergaben, dass in der Cola mindestens 2,11 Gramm Thallium waren – eine potenziell tödliche Dosis, so das Gutachten.

Dieser junge Mann, der die Uhr angeblich kaufen wollte, war ein Lockvogel von Manuela, die sich im Hinterraum des Restaurants versteckte. Sie hatte auch ihn belogen, indem sie ihn bat, die Uhr für sie zu kaufen, weil die mal ihrem Vater gehört habe. Dafür versprach sie ihm 30 Euro.

Im Krankenhaus wurde Tolga sofort mit Aktivkohle behandelt. Und weil er von der ersten Vergiftung noch gezeichnet war, bekam er Todesangst. Am nächsten Tag bemerkte er wieder das Kribbeln. Die Kraft schwand, er konnte kaum noch laufen. Die Krücken, von denen er sich langsam entwöhnt hatte, brauchte er nun wieder. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Nach einigen Tagen stellten die Ärzte fest: Es war wieder Thallium. Sie behandelten ihn mit Eisen(III)-hexacyanoferrat(II), umgangssprachlich „Berliner Blau“ genannt, welches das im Körper befindliche Thallium bindet, um es dann ausscheiden zu können. Vier Monate lang nahm er dieses Medikament.

Zehn Jahre und sechs Monate Gefängnis

Einige Wochen später nahm die Polizei Manuela, die als kaufmännische Angestellte arbeitete, fest. „Ich habe ihm Thallium in sein Getränk gemischt, aber nicht, um ihn zu töten. Ich wollte ihn für mich zurückhaben“, gestand sie vor Gericht ihr Tatmotiv. „Ich wollte, dass er erkrankt, und ich seine Retterin bin.“ Das Berliner Landgericht verurteilte die Giftmischerin im vergangenen Jahr wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und wegen einer weiteren gefährlichen Körperverletzung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft.

Tolga C. trainiert seine Beine und Hände, geht regelmäßig schwimmen. Seit einigen Monaten braucht er keine Krücken mehr, aber sein Gang ist unsicher. Er leidet an „Polyneuropathie mit Gangstörung“, wie die ärztliche Diagnose lautet. Es ist im Moment undenkbar, dass er in seinen Beruf als IT-Systemkaufmann zurückkehrt.

Derzeit lebt der 50-Jährige von Grundsicherung. Schon nach dem ersten Giftanschlag vermittelte und bezahlte ihm der Weiße Ring einen Rechtsanwalt und half ihm, beim Landesamt für Gesundheit und Soziales einen Antrag auf Rentenzahlung nach dem Opferentschädigungsgesetz zu stellen. Der Staat ist für den Schutz seiner Bürger vor Kriminalität verantwortlich. Wer unschuldig Opfer wird, hat ein Recht auf Entschädigung für gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen. Doch weil „kein Täter ermittelt“ wurde, lehnte das Amt den Antrag ab. Im Juli 2021 hat Tolga C. es erneut versucht. Die Entscheidung ist noch offen.

Tolga C. hat inzwischen eine neue Freundin.

(*Name geändert)