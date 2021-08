Berlin - Ach, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich am Fenster von Curry 36 stand, um in halbvoll-, voll-, oder übervoll-betrunkenen Zustand eine Currywurst (mit Darm, rot-weiß) zu bestellen, um dem Heißhunger nach einer durchzechten Partynacht zu stillen. Am Mehringdamm, an einer der belebtesten und urbansten Ecken Berlins, treffen sich alle sozialen Schichten, um, ähnlich wie ich, der Saga nachzulaufen und dem Mythos nach eine der besten Currywürste der Stadt zu probieren. Touristen, Polizisten, Taxifahrer – nahezu rund um die Uhr trifft man hier auf einen Großstadtmix, aus dem die DNA Berlins besteht. Die Bedienung ist freundlich und aufgeweckt und schreit nach jedem Trinkgeldeinwurf in die Kaffeekasse das mittlerweile berühmte „Pallimpallim“. Ja, hier ist man Mensch, hier darf man‘s sein.

Aber wie schmeckt sie, die berühmte Currywurst von Curry 36? Bevor man diese Frage beantworten kann, muss man nachvollziehen: der Eindruck verändert sich von Mal zu Mal. Ich persönlich war anfangs begeistert. Doch mittlerweile habe ich mir schon zu viele Currywürste am Mehringdamm reingezogen, so dass mich der Geschmack zu sehr an diese durchzechten Partynächte erinnert, die ich hinter mir lassen will. Die Soße schmeckt süß-sauer und ist ausbalanciert, die Pommes extrem kross. Und für 3,60 Euro wird ein Preis verlangt, bei dem niemand meckern sollte und der nochmals bestätigt, dass Fast Food in Berlin keine kostspielige Angelegenheit ist. Aber Schluss mit der Rede um den heißen Brei. Jetzt das Ergebnis: Die Currywurst bei Curry 36 ist absolut solide, schmackhaft, bissfest und absolut okay. Manchmal schmeckt sie leicht nach altem Bratfett. Man muss also etwas Glück haben, um wirklich hier in den Currywurstrausch zu kommen. Anfänger (und Touristen) werden aber nichts zu beanstanden haben. Also: Test bestanden.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Curry 36, Mehringdamm 36, 10961 Berlin, montags bis sonntags, 9-5 Uhr.

