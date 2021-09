Berlin - Sieben Jahre lang gab es keinen James-Bond-Film mehr. Jetzt könnte man sagen: Ist doch gar keine so lange Zeit! Doch in der Ära der digitalen Moderne muss man mit anderen Maßstäben rechnen. Man bedenke etwa, dass der letzte Bond-Film „Spectre“ (2015) in einer Zeit erschienen ist, als es noch kein #MeToo gab, kein Harvey-Weinstein-Prozess und keine massenmediale Auseinandersetzung darüber, ob man Woody Allens Filme wegen ihres Sexismus noch schauen dürfe oder nicht. Und man kann es sich ja denken: Unter feministischen Gesichtspunkten bieten James-Bond-Filme ziemlich viel Angriffspotential.

Keine Frage: Die Bedingungen sind ganz andere, in deren Kontext der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“, der pandemiebedingt immer wieder verschoben wurde, betrachtet werden muss. „Sind James-Bond-Filme sexistisch?“, könnte man nun fragen. Oder auch: „Müsste man James-Bond-Filme als waschechter Feminist wegen ihres Sexismus canceln oder darf man in der Kunst ein Auge zudrücken?“ Die Debatten werden schon jetzt hitzig geführt.

Eine einfache Art, das Problem in Zukunft zu lösen, wäre es, für den nächsten Bond statt eines Mannes eine Frau zu casten, die dann (einer jakobinischen Logik folgend) es den vergangenen James-Bond-Darstellern heimzahlen könnte, indem sie bald den Männern auf den Arsch klappst, sie abcheckt, anrüchige Sprüche macht und mit schnellen Autos und teuren Uhren maßlose Potenz suggeriert. Wäre doch cool, oder?!

Es muss eine neue Tradition begründet werden

Nicht jeder findet diese Strategie aber überzeugend. James-Bond-Schauspieler Daniel Craig, der nicht viel zu verlieren hat, weil er mit „Keine Zeit zu sterben“ seinen letzten James Bond spielt, hat sich höchstpersönlich zu Wort gemeldet und die Idee, eine Frau für den nächsten Bond-Film zu casten, selbstbewusst eine Absage erteilt. Er sagte dem Radiosender Radio Times, dass die Filmindustrie eigene Heldinnenrollen für Frauen erfinden müsse, um neue Traditionen zu begründen, statt alte zu kapern. „Es sollte einfach bessere Rollen für Frauen (...) geben. Warum sollte eine Frau James Bond spielen, wenn es doch eine ebenso gute Rolle wie James Bond geben könnte, nur eben für eine Frau?“



Daniel Craig steht mit seiner Haltung freilich nicht alleine da. James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli pflichtete ihm bei. Auch Halle Berry, die in dem neuesten Bond-Film mitspielt, sagte, dass eine Frau in der Rolle des Geheimagenten Bond keinen Sinn ergäbe. In einem Interview mit der Talk Show „Entertainment Tonight“ argumentierte sie: „Die James-Bond-Serie ist so geschichtsträchtig. Es ist die Geschichte von Ian Fleming. Ich glaube nicht, dass man Bond in eine Frau verwandeln kann.“



Am 30. September kommt der neue James-Bond-Film in die Kinos

Trotzdem lässt sich die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Das Bedürfnis nach geschlechtergerechteren Bond-Filmen ist spürbar und artikuliert sich in dem generellen Wunsch, eine sensiblere Darstellung von Männern und Frauen in der Filmindustrie zu forcieren. Auch deshalb wird das erste Mal in dem neuen Bond-Film eine weibliche 00-Agentin zu sehen sein, gespielt von Lashana Lynch. Gerüchten zufolge könnte die Rolle des James Bond in Zukunft von einem Schwarzen Darsteller gespielt werden. Hoch im Kurs steht der Brite Idris Elba.

Derweil darf sich die Filmkritik über die identitätspolitischen Nuancen des neuen Bond-Films den Kopf zerbrechen. Am 30. September wird der Film endlich in den deutschen Kinos zu sehen sein.

