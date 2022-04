Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

All die vermeintlichen Alphamännchen, die stumpfe Gewalt tatsächlich immer noch für eine adäquate Verhaltensform halten. Dazu alle Leute, die sie dafür noch beklatschen. Genauso aber auch alle Witzereißer, die sich aus Mangel an echten Einfällen nur an den wunden Punkten anderer abarbeiten. Zusammengenommen sind das ganz schön viele Leute, die mich vergangene Woche schwerst aufgeregt haben. Und obwohl ich wirklich keine Gigantin der Selbstbeherrschung bin, habe ich keinem davon eine geklatscht. Darum erwarte ich, dass das alle anderen auch hinkriegen.

Die Watschen, die Will Smith dem Comedian Chris Rock verpasste, absorbierte bei der Oscarverleihung ja tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit. Welcher Moment ist Ihnen sonst noch im Gedächtnis geblieben?

Das kommt jetzt für alle überraschend, die meine möglicherweise etwas überdurchschnittlich ausgeprägte Tierliebe kennen: Ich habe mich gefreut, als Jamie Lee Curtis die 2021 gestorbene „Golden-Girls“-Schauspielerin Betty White ehrte und zurecht als „Legende“ bezeichnete. Sie brachte als Hommage auch einen kleinen, herrchen- und frauchenlosen Hund namens Mac’n’Cheese mit auf die Bühne, weil auch White sich stets für Tiere engagiert hatte. Deswegen sei es das größte Geschenk, das man White machen könne, wenn man sich dazu entschließt, sein Herz und sein Heim mit einem geretteten Hund zu teilen, sagte Curtis, und ihre Botschaft kam an: Benjamin, der 11-jährige Sohn von John Travolta, überzeugte seine Familie, Mac’n’Cheese zu adoptieren. Und Travolta dankte der Tierschutz-Organisation, die sich um den Hund gekümmert hatte, mit einem Posting auf Instagram.

Taylor Swift soll mit der Ehrendoktorwürde der New York University ausgezeichnet werden, weil sie eine der produktivsten und meist gefeierten Künstlerinnen ihrer Generation sei, so die Begründung. Finden Sie das berechtigt?

Absolut. Wenn man ein knickriger Excel-Fex ist, kann man die Auszeichnung schon alleine damit begründen, dass Taylor Swift die einzige Künstlerin überhaupt ist, die dreimal einen Grammy Award für das Album des Jahres gewonnen und mit drei Alben in einem Jahr Platz eins der Charts erreicht hat, aber das sind ja ziemlich kleinbürgerliche Kriterien. Ich verehre Taylor für Liedzeilen wie „Never be so kind you forget to be clever / Never be so clever you forget to be kind.“ Und von mir aus könnte die Uni ihren Exfreund, den Briten Harry Styles, gleich ebenfalls durchpromovieren, wenn man schon mal dabei ist: Den verehre ich nämlich noch ein bisschen mehr, und seine neue Single „As it was“ ist mal wieder ein absolutes POP-in-Großbuchstaben-Meisterwerk.

Prinz Andrew, der zu Recht gefallene Royal, hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten: Er durfte Queen Elizabeth II. zu einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip begleiten. Ist das seine Rehabilitierung?

Das glaube ich nicht. Ich denke – und hoffe –, dass die Queen ihm in erster Linie ermöglichen wollte, sich wie seine Geschwister noch einmal so würdevoll wie möglich von seinem Vater zu verabschieden. Aber erstaunlich fand ich es schon, dass sie ausgerechnet auf seinen Arm gestützt in die Westminster Abbey einzog.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Das kann ich Ihnen ausnahmsweise ganz genau sagen, und ebenfalls ausnahmsweise muss ich an dieser Stelle erst einmal meine Unkereien von vergangener Woche korrigieren. Da hatte ich nämlich gemunkelt, dass von Fischer, geboren im sibirischen Krasnojarsk, wohl eher kein Statement zum Krieg in der Ukraine zu erwarten wäre. Vergangene Woche bezog sie bei einem Auftritt in der Schweiz nun doch ziemlich klar Position. Ihr breche es beim Anblick der Kriegsbilder das Herz, sagte sie. Den Namen Putin sprach sie zwar nicht aus, aber sie sagte: „Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht und vor allem diesen einen Menschen. Ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat.“ Und das finde ich bei ihrer sonst so aseptischen Weltvergessenheit ganz witzfrei eine gute Geste.

