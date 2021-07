Berlin - Ich und eine Haushaltskolumne. Auweia! Auch wenn ich sie hier nur als Urlaubsvertretung für einen lieben Kollegen schreibe, der in seiner freien Zeit hoffentlich nicht nur die Büro-, sondern auch die Hausarbeit ruhen lässt, entbehrt das nicht einer gewissen Komik. Denn selbst meine recht überschaubare Zweizimmerwohnung habe ich einfach nicht im Griff! Was auch am fehlenden Wissen um den richtigen Einsatz der Produkte liegt: Hier bei mir in Moabit wird aufgesprüht und wieder abgetragen, was halt gerade greifbar ist – Hauptsache, es riecht irgendwie nach Zitrone, und Hauptsache, es macht irgendwie sauber.