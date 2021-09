New York - Anthony Cipriano kann sich gut an den 11. September 2001 und die Zeit unmittelbar danach erinnern. Das Ereignis war für ihn wie für die meisten New Yorker so prägend, dass es sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt hat. „Es lag eine Stimmung in der Stadt, wie es sie vorher und seither nie gegeben hat.“

Am 11./12. September 2021 im Blatt:

Cipriano hatte damals eine Kneipe im East Village, eine schlichte Bar, in der die Leute aus der Nachbarschaft sich trafen, Bier tranken, sich über Gott und die Welt austauschten. Zu den Stammkunden gehörten auch die Feuerwehrleute der Ladder 11, einer Wache an der Second Street, die sich nach ihrer Schicht hier auf dem Nachhauseweg den Ruß aus der Kehle spülten.

Jetzt steht Anthony Cipriano an der Gedenkstätte für die Opfer des 11. September, jenen beeindruckenden Wasserfällen ins Nichts auf dem Grundriss der gefallenen Türme, und liest die eingravierten Namen der Feuerwehrleute von Ladder 11. Michael Cammarata etwa, John Kelly oder Edward Day. „Wir haben noch wochenlang darauf gehofft, dass sie einfach wieder in den Schankraum kommen“, sagt er. Dann, irgendwann, hat man unter den Stammgästen angefangen, Geld für die Hinterbliebenen zu sammeln.

„Man macht sich doch nur verrückt, wenn man sich ewig in dem Leid suhlt“

Das Andenken an die sieben Feuerwehrmänner, die bei ihm Woche für Woche an der Theke standen, fährt Cipriano tief in die Glieder, er muss mit den Tränen kämpfen. Deshalb kommt er auch nicht oft hierher. Heute ist er hier, weil seine Mutter zu Besuch in der Stadt ist und er ihr Ground Zero zeigen wollte. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass er an die World Trade Center Plaza gekommen ist.

Man hört das oft von New Yorkern, insbesondere von jenen, die 9/11 miterlebt haben. Der Fotograf Abe Fraijndlich, der nur 300 Meter vom World Trade Center entfernt wohnte, als die Türme fielen, sagt: „Wenn ich Besucher von außerhalb habe, die das sehen wollen, sage ich ihnen, wie sie dahin kommen. Ich gehe da nicht mit.“ New Yorker wie Anthony und Abe haben 9/11 damals im Jahr 2001 rasch hinter sich gelassen. Man hat in der Stadt die Ärmel hochgekrempelt und sich wieder ins Leben gestürzt. Das jährliche Gedenken, die endlose Bekräftigung von 9/11 als nationalem Trauma, das war eher eine Sache von Leuten, die nicht unmittelbar dabei waren. „Man macht sich doch nur verrückt, wenn man sich ewig in dem Leid suhlt“, sagt Abe Fraijndlich. „Ich habe den Tag einmal erlebt, das reicht.“

Teile des neuen 1WTC-Büroturms stehen leer

So ist Ground Zero heute in erster Linie eine Touristenattraktion. An den Wasserfällen, die eigentlich zur Kontemplation einladen sollen, werden Selfies geschossen, es wird gelacht. Für Leute, die den Tag miterlebt haben, ein Affront. Auch der Rest des Campus ist vielen Menschen der Stadt eher fremd. Der gigantische „Oculus“ etwa, die Bahnstation von Santiago Calatrava, die ihre Stahlflügel über die einstige Grube spannt, war New Yorkern von Anfang an ein Ärgernis. Vier Milliarden Dollar hat sie verschlungen, obwohl der Pendlerbahnhof darunter gerade einmal 50.000 Passagiere pro Tag befördert. Die Pennsylvania Station, durch die täglich 600.000 Menschen geschleust werden, verfällt hingegen seit Jahrzehnten.

Als Symbol von Verschwendung und architektonischem Exzess wurde der Oculus deshalb bezeichnet. Und das Verhältnis der New Yorker zum wiederaufgebauten World Trade Center ist ähnlich kompliziert. Die Hochsicherheits-Architektur mit dem 30 Meter hohen Betonsockel macht One World Trade Center (der einstige Freedom Tower) klobig und protzig. Und auch Jahre nach der Eröffnung steht ein beträchtlicher Teil des Büroraums leer. Eine Situation, die sich durch die Pandemie noch einmal drastisch verschärft hat.

Vieles hat sich zum Schlechten gewandelt

Der Vorbehalt vieler New Yorker, dass das Übermaß an Büroraum am Ground Zero am Markt vorbei gebaut wurde, hat sich bewahrheitet. Doch die Wiedererrichtung eines Geschäftsbezirks war von Anfang an ein unhinterfragtes Dogma: Man wollte „denen“ zeigen, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Trotzig wurde die Provokation des ursprünglichen World Trade Center wiederholt. Überhaupt scheint diese Form von zornigem Trotz die zentrale Botschaft zu sein, die der Campus bis heute ausstrahlt. Und diese Attitüde geht von keinem Ort so sehr aus wie von dem Museum, dessen Eingang keine hundert Meter von den Wasserfällen entfernt liegt.

Schon der Eintritt in die Museumslobby ist bedrückend. Der Sicherheitscheck durch übellaunige, die Besucher anbellende Beamte erinnert gleich daran, wie sehr sich seit 9/11 so vieles zum Schlechteren gewandelt hat. Doch das ist erst der Anfang.

Der letzte erhaltene Stahlträger als Reliquie

Von dem sterilen Pavillon aus, der neben den Wasserfällen den Zutritt markiert, wird man per Rolltreppe sieben Stockwerke unter die Erde befördert. Der Abgang ist jener Rampe nachempfunden, die zehn Jahre lang für die Aufräumarbeiter und später die Bauleute den Zugang zu dem Trümmergelände darstellte. Für den Museumsbesucher fühlt er sich jedoch wortwörtlich wie eine Höllenfahrt an, ein beklemmender Abstieg in einen finsteren Abgrund.

Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass man die letzte Etage bis zum tiefsten Untergeschoß der einstigen Türme neben einem original erhaltenen Treppenabgang bewältigt. Er wird „Survivor Staircase“ genannt – die Treppe der Überlebenden. Die Intention ist klar: Man soll nachfühlen können, wie es war, nach dem Abstieg über 70 Stockwerke oder mehr durch ein enges, finsteres Treppenhaus gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen zu sein.

Unten angelangt, wird man von zweierlei begrüßt: Zum einen ist da der letzte Stahlträger, der noch lange Zeit einsam aus dem Massengrab herausragte und Inschriften von Rettungspersonal und Feuerwehrleuten trägt. Einige erinnern daran, dass darunter noch menschliche Überreste liegen, nach denen Trupps weiter graben sollen. Andere listen die Zahl der Opfer einzelner Polizei- oder Feuerwehreinheiten auf. Wieder andere sind kryptisch und mysteriös.

Umstrittenes Zitat

Dahinter prangt in gigantischen Lettern an der Betonwand, die damals wie heute das Wasser des Hudson dämmt, ein Zitat aus der Aeneis von Vergil: „No day shall erase you from the memory of time“, also „Kein Tag soll dich aus der Erinnerung der Zeit löschen“.

Über den Fehlgriff bei diesem Zitat wurde seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2014 bereits viel debattiert. Geändert wurde es trotzdem nicht. Hier wird das moralische Gewicht des antiken Dichters genutzt, um eine scheinbar zeitlose Aussage über Tod und Verlust zu treffen. Leider wurde dabei der Kontext des Zitates vergessen: In der Aeneas-Sage wird es von zwei Kriegern ausgesprochen, nachdem sie nächtens ein Massaker an Schlafenden angerichtet haben. So gerät es an dieser Stelle eher zu einem Monument für die Attentäter als für die Opfer.

Nun hat der Besucher die Wahl zwischen zwei Wegen. Der eine führt in eine Ausstellung zu den Ereignissen jenes Tages sowie den Tagen und Wochen danach, der andere führt in eine Galerie mit Porträts der knapp 3000 Opfer. An interaktiven Audio-Stationen kann man sich dort über ihre Geschichten, ihre Biografien und zu allem, was man über ihren Tod weiß, informieren.

Medizinische Packungsbeilage

Der Effekt, den der New-York-Times-Kritiker Holland Cotter mit einem Schlag in die Magengrube verglichen hat, wird noch dadurch verstärkt, dass unter der Galerie die unidentifizierten menschlichen Überreste aus dem Einsturz des World Trade Center lagern. So ist das 9/11-Museum das vielleicht einzige Museum der Welt, das zugleich eine Grabstätte ist.

Wie schon der rituelle Abstieg über die Todestreppe verwandelt diese Galerie den Museumsbesuch eher in ein sakrales denn ein Bildungserlebnis. Es ist eine Pilgerfahrt an eine Reliquienstätte. Die Religion, der hier gehuldigt wird, ist die amerikanische. Es ist die simplifizierende Legende, die sich seit 9/11 verfestigt hat und die besagt, das Land sei von Kräften des Bösen angegriffen worden und müsse nun unter dem blau-weiß-roten Sternenbanner zusammenrücken.

Dem wird auch in den wenigen Räumen, die vom Grauen jenes Tages Abstand nehmen und historische Zusammenhänge in den Fokus rücken, wenig Komplexität hinzugefügt. Die Darstellung vom Entstehen und Anwachsen von al-Qaida etwa bleibt sorgfältig neutral und ähnelt damit einem Wikipedia-Eintrag. Die Warnhinweise, man dürfe diese Organisation nicht mit dem Islam verwechseln, lesen sich wie eine medizinische Packungsbeilage.

Eine mit Originalstaub überzogene Schaufensterauslage

Im Mittelpunkt des Museums bleibt jedoch der Horror. Mithilfe von Fotos, Audioaufnahmen, Videos und Hunderten von Objekten wird man dazu gezwungen, das Grauen jenes Tages Minute für Minute noch einmal zu erleben. Immer wieder hört man Aufnahmen letzter Telefongespräche der Opfer im flammenden Inferno der Türme, die mit wachsender Verzweiflung ihren Angehörigen die Lage erklären. Man sieht die vertraute Videoschleife, die zeigt, wie die Flugzeuge endlos und immer wieder in die Türme rasen, und wie diese einstürzen. Man sieht Hunderte von persönlichen Gegenständen, die in den Trümmern gefunden wurden. Und man hört die Funkdurchsagen der Feuerwehrleute, die sich gegen den Strom der Fliehenden nach oben kämpfen, um Leben zu retten, nur um das eigene dabei zu verlieren.

Kaum mehr an Distanz erlauben die größeren Ausstellungsgegenstände: eine mit Originalstaub überzogene Schaufensterauslage etwa oder ein verlassener Feuerwehrwagen, der bis auf das ausgebrannte Führerhaus vollkommen intakt ist. Oder ein Ständer mit verlassenen Fahrrädern, deren Besitzer nicht zurückgekehrt sind. Am meisten fährt einem ein Klumpen Metall ins Mark, der, durch monströsen Druck verschmolzen, vier Stockwerke des einstigen World Trade Center darstellt. Die Wandtafel versichert, dass sich in dem Klumpen keine menschlichen Überreste befinden. Doch wer kann das schon genau wissen?

Das sieben Jahre alte Programm wurde nie verändert

All das wird noch unerträglicher durch manche Besucher, die sich vor diesen Dingen selbst oder gegenseitig fotografieren. Sie verwandeln die Museumskatakomben in eine Art Geisterbahn. Man kann sich hier schön gruseln, ohne wirklich selbst in Gefahr zu sein, und für Instagram ein Urlaubsfoto schießen. So liefert das Museum tatsächlich eine Zeitreise: Es versetzt einen zurück in den September 2001, als die Welt voller Entsetzen und Verwirrung war. Es war ein Zustand, der zu vielen unreflektierten und dummen Handlungen geführt hat, insbesondere in den USA.

Es wurden impulsiv Kriege angezettelt und es erstarkte ein dumpfer Hurra-Patriotismus, der den Boden für einen gefährlichen Populismus bereitete. Fremdenhass und Rassismus bekamen Aufwind, Grundrechte wurden eingeschränkt und ausgehöhlt. Ein übermäßig aufgeblähter Sicherheitsapparat startete eine Überwachungskampagne seiner Bürger, wie sie westliche Demokratien davor noch nie erlebt hatten. Amerika veränderte sich, und das nicht eben zum Besseren.

Man hätte sich von einem 9/11-Museum gewünscht, dass es über all das spricht. Doch wie ein gerade erst veröffentlichter Dokumentarfilm zeigt, waren von Anfang an Reflektion und kritische Distanz in diesem Museum nicht gewünscht. Im Machtkampf zwischen der damaligen Direktorin Alice Greenwald und dem Kreativdirektor Michael Shulan (er wollte mehr Fragen aufwerfen und mehr Debatte zulassen) siegte letztlich Greenwald. Und das blieb bis heute so. Es gibt keine Sonderausstellung, keine Diskussionsveranstaltungen zum 20. Jahrestag. Nur das nunmehr sieben Jahre alte Kernprogramm des Museums.

Kein Hit im Museumsshop: „Love is stronger than hate“

Vor dem Hintergrund des Afghanistan-Debakels erscheint das wie ein tragisches Versäumnis. Gerade weil die Mehrheit der Besucher Touristen aus anderen Gegenden der USA sind, wäre das Museum eine formidable Gelegenheit, Denkprozesse anzustoßen. Doch stattdessen kommt es nicht über ein Spektakel des Grauens hinaus, das kaum mehr leistet, als wütende Rachegelüste und einen Patriotismus-Reflex zu befeuern.

Dazu passen die Objekte, die man sich im Shop am Ausgang besorgen kann. Es gibt zum Dreieck gefaltete US-Flaggen, die jenen gleichen, die Angehörige von gefallenen Soldaten überreicht bekommen. Es gibt Anstecknadeln und Kühlschrankmagneten mit den alten Twin Towers und wiederum der US-Flagge im Hintergrund. Dazu T-Shirts in den Farben der New Yorker Feuerwehr, in denen man sich ein wenig heldenhaft fühlen kann. Für sensiblere Gemüter wäre da auch noch eine Jutetasche mit der Inschrift „Love is stronger than hate“, also „Die Liebe ist stärker als der Hass“. Laut dem Verkäufer im Gift-Shop ist die Tasche eher ein Ladenhüter.

