Saint-Rémy-de-Provence - Zu den Codes von Dior gehört eine Jacke, die schon in der allerersten Kollektion des Hauses in mehreren Varianten erschien: Im Februar 1947 war das Bar-Jacket Teil jener modischen Kehrtwende, die von der damaligen Harper’s-Bazaar-Chefredakteurin Carmel Snow als „The New Look“ bezeichnet wurde. Eine Formulierung, die in die Geschichte einging.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.



Diese Woche im Blatt:

Steffen Uhlmann war einer der ersten ostdeutschen Reporter beim Spiegel. Für Ruhm ging er auf Stasi-Jagd



Ist Gendern die Lösung? Unser Autor sagt „Nein“ und zeigt, warum. Auftakt einer Serie über gerechte Sprache



In Israel eskaliert der Konflikt. Unsere Autorin berichtet aus Tel Aviv



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe