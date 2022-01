Berlin - Wenn Sie über Berlins einzige wirkliche Prachtstraße flanieren, dürfte Ihnen das Einstein Unter den Linden bekannt sein. Das Restaurant fungiert als verlängerte Bundestagskantine (man denkt da ja gleich an Kartoffelsalat mit Bockwürstchen) und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1996 als Politikertreff einen Namen gemacht. Deshalb hängen an den Wänden auch Fotos der SPD-Granden Johannes Rau und Gerhard Schröder. Man tut den beiden sicher nicht unrecht, wenn man vermutet, dass sie auf einigen der Bilder schon gut „einen im Tee“ haben. Die Bilder stammen immerhin aus einer Zeit, in der das Rot der SPD mehr für teuren Barolo als für Sozialismus stand.

Auch Star-Journalisten und Lobbyisten gehen im Einstein ein und aus. Man wundert sich, warum sie ein Stück abhaben wollen vom total mittelmäßigen Politbetrieb. Das Restaurant gilt deshalb zu Recht als ein Refugium der vereinigten bundesdeutschen Chattering Class. Doch das Einstein Unter den Linden öffnet selbstverständlich auch für den Normalbürger seine Pforten. Das Restaurant soll an ein Wiener Kaffeehaus erinnern und damit einen Ort der Begegnung und des geistigen Austausches bilden. Wie schön!

Doch das gelingt tagsüber nur bedingt, denn ein Großteil der Gäste besteht am frühen Nachmittag aus Touristen. Die Bedienung reagiert etwas gereizt, wenn man nicht ganz artig im Türbereich darauf wartet, in Empfang genommen zu werden und die erste Stufe des Restaurants übertritt. Ein kleiner Fauxpas, der einem in Wien sicher verziehen wird, vor allem dann, wenn man als Gast nach Eintreten erst einmal eine Weile vornehm ignoriert wird.

Man bestellt Clubsandwich mit doppelt Mayonnaise

Aber man will selbst kein Stiesel sein, und so lässt man sich auf das Geschehen gerne ein. Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen, der Apfelstrudel ist ein gelungener Klassiker. Tagsüber vermag das Einstein trotzdem nicht zu überzeugen, der rummelige Geschäftsbetrieb verleidet einem etwas den Besuch. Abends geht es deutlich gemütlicher zu. Hier liegt die eigentliche Stärke des Restaurants. Bestellen Sie am besten das Clubsandwich und dazu einen trockenen Martini-Cocktail. Kleine Info für Menschen, die in den 1990er-Jahren stehengeblieben sind: Der legendäre FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher bestellte auch stets das Clubsandwich und dazu meistens eine Coca-Cola light, manchmal ein kleines Bier.

Fragen Sie ruhig Ihren Hausarzt, es gibt nichts Besseres fürs Gemüt in der kalten Jahreszeit. Zum Clubsandwich gibt es Pommes mit der hausgemachten Mayonnaise (bestellen Sie gleich eine doppelte Portion davon) oder eben einen Salat, je nachdem, wie lange Sie beabsichtigen, sich im neuen Jahr mit den guten Vorsätzen selbst zu betrügen. Alternativ können Sie auch Roastbeef mit Bratkartoffeln bestellen – dazu gibt es eine schöne Remoulade (auch hausgemacht).

Schnitzel gibt es schließlich überall. Falls Ihnen ein Martini zu derb ist, gibt es auch eine gut kuratierte Weinkarte. Ein besonderes Schmankerl bildet jedoch das frische Schultheiß vom Fass aus der typischen Biertulpe, die eigentlich keine ist, weil das Glas eher die Form einer Handgranate hat. Am besten reservieren Sie vorab, im Einstein Unter den Linden gibt es wie in jedem Restaurant eine klassische Zweiteilung: Vorne sitzt die Laufkundschaft und hinten in den Ledersofas die Dinner-Gäste mit Reservierung. Glauben Sie mir, Sie wollen zur letzteren Kategorie gehören.

Bewertung: 3 von 5 Sternen

Einstein unter den Linden, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, täglich 8 bis 22 Uhr.

