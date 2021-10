Palma de Mallorca - Das Café Ca’n Joan de s’Aigo hat einen für uns deutsche Touristen – die wir in Dreiviertelhosen, Tennissocken und Sandalen durch die Altstadt von Palma de Mallorca schlurfen – wirklich unaussprechlichen Namen. Aber das macht nichts, denn das älteste Kaffeehaus der Balearen-Hauptstadt in der Carrer Can Sanç 10 im Zentrum von Palma ist eine echte Perle spanischer Cafékultur. Der Ursprung dieser klassischen „Orxateria y Xocolateria“ liegt im ausgehenden 17. Jahrhundert. Zwar gibt es zwei weitere Geschäfte in Palma (Achtung, Start-up-Ritter von Berlin: So sieht nachhaltiges Unternehmenswachstum in 300 Jahren aus), doch wir interessieren uns nur für das Original.

Bereits die Einrichtung lässt einen in die Vergangenheit reisen. In eine Zeit vor der Zeit. Als an Mallorcas Stränden vielleicht mal eine Feige gegessen und nicht von britischen Touristen ohne Sonnenblocker Sangria aus Plastikeimern getrunken wurde beziehungsweise dann ab 2016 das Eimersaufen wieder verboten wurde (Bußgeld: 3000 Euro). Und das Café mit dem unaussprechlichen Namen ist ein wahres Sammelsurium an klassischen spanischen Möbeln, Kacheln und schönen Kerzenleuchtern aus Glas. Und das färbt ab: Die Atmosphäre bei den Kellnern in Uniform ist wie immer Spitze.

Wir bestellen also klassische mallorquinische Ensaïmadas (eine Art spanischen Schmalzkuchen, der an einen Berliner oder an eine Münchener Ausgezogene erinnert) und Apfelkuchen. Alle diese Sachen sind, das erinnert an Pippi Langstrumpf in der Konditorei und ist typisch spanisch, extrem süß. Die süßen Köstlichkeiten lassen alle gemeinsam nicht an gutem Handwerk zweifeln, jedoch vermissen wir auch hier etwas erfrischende Säure. Nun ja, in Spanien heißt „süß “halt richtig süß. Keine halben Sachen. Und das ist konsequent, denn es heißt ja Süßigkeiten und nicht Süßsaurigkeiten. Und das liegt an der Geografie: Je wärmer das Klima, desto süßer wird das Leben. Eine spanische Coca-Cola hat auch nichts mit der schwedischen Variante zu tun.

Die Highlights des Cafés mit dem komischen Namen sind aber nicht seine Plunderteilchen, sondern die heiße Schokolade und natürlich die Orxata (Horchata oder auch Chufa). Letzteres ist ein klassisches Getränk aus Valencia, das aus Erdmandeln hergestellt wird. Hier bekommen wir jedoch die mallorquinische Variante auf Mandelbasis serviert und sind hocherfreut über die eiskalte und süße Erfrischung. Die heiße Schokolade hat es in sich, viel mehr Schokolade kann eine Flüssigkeit nicht aufnehmen. Aber wie heißt es doch so schön? Mallorca ist nur einmal im Jahr!

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Ca’n Joan de s’Aigo, Carrer de Can Sanç, 10, 07001 Palma, Illes Balears, Spanien, täglich 8 bis 21 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.